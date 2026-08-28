Bóna Szabolcs átírta a vadászat szabályait: tömegesen mehetnek a vadra, több segédeszköz használhatnak és már pézsmapocokra is lőhetnek a vadászok éjszaka

Több ponton átírta a vadászat és a vadgazdálkodás részletszabályait Bóna Szabolcs János agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Magyar Közlöny 119. számában megjelent 16/2026. (VIII. 27.) AÉM rendelet elsősorban a vadászati törvény végrehajtási rendeletét, valamint öt vadgazdálkodási táj tervét módosítja. A jogszabály augusztus 30-án lép hatályba.

Jelentős könnyítések szerepelnek a Tisza-kormány vadászat és vadgazdálkodást érintő rendeletében Fotó: Szendi Péter

A minisztériumi indoklás szerint a változtatások a hatósági jogalkalmazás során összegyűlt tapasztalatokat és a vadászati, vadgazdálkodási érdekképviseletek visszajelzéseit vezetik át a szabályozásba.

Vadászat: negyven főre emelhető a létszám

Az egyik legfontosabb változás a társas nagyvadvadászatokat érinti. Az általános szabály továbbra is az, hogy a részt vevő vadászok száma – a hivatásos vadászok és a hajtást irányítók nélkül – legfeljebb 25 fő lehet. A korábbi rendelet ennél nem engedett nagyobb létszámot.

Az új szabályozás azonban kivételt vezet be: akár 40 vadász részvételével is megtartható a társas nagyvadvadászat, ha egyidejűleg több biztonsági és szakmai feltétel teljesül. Ehhez legalább tízezer hektáros, minimum 50 százalékban erdősült vadászterület szükséges, és ki kell zárni a vadászok összelövésének lehetőségét.

Minden megkezdett tíz vadász után legalább egy hivatásos vadásznak jelen kell lennie, közülük pedig legalább egynek felsőfokú vadászati-vadgazdálkodási képzettséggel kell rendelkeznie. Valamennyi résztvevőnek feltűnő színű mellényt vagy felsőruházatot kell viselnie, a 25 főnél nagyobb vadászat megszervezését pedig előzetesen külön jelezni kell a vadászati hatóságnak.

Sík terepen, ahol fennáll az összelövés veszélye, továbbra is kizárólag magasított lőállásokat lehet használni.

Több faj vadászható éjszaka

A korábbi rendelkezés a vaddisznó, a borz, a róka, az aranysakál, a nyestkutya és a mosómedve éjszakai vadászatát szabályozta. Az új rendelet ezt a kört a pézsmapocokkal egészíti ki.

Éjszakai vadászatkor változatlanul kötelező a keresőtávcső, a céltávcső és a lámpa használata. Mesterséges fényforrás vaddisznó, róka, nyestkutya, mosómedve és immár pézsmapocok elejtésénél is alkalmazható. Borz és aranysakál esetében ehhez továbbra is külön hatósági engedély szükséges.