Majdnem százan jelentkeztek a csúcspozícióra, hogy visszaszerezzék a közvagyont: ebbe Magyar Péter sem tud belenyúlni, hiába volt egy elszólása

Kilencvenhatan jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségére az augusztus 16-án lezárult pályázaton – írta meg a Telex Hantosi István közleményére hivatkozva. Az új szervezet élére egy elnököt, mellé pedig négy, különböző szakterületért felelős elnökhelyettest keresnek.

Hamarosan lesz elnöke a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal/ Fotó: NurPhoto via AFP

A pályázati anyagokat augusztus 17-én kapják meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tagjai. A testület augusztus 24-én zárt ülésen rangsorolja a jelentkezőket. Tisztségenként a három legtöbb támogatást megszerző pályázó, valamint a parlamenti frakciók által külön javasolt jelentkezők juthatnak be a személyes meghallgatásra - derült ki.

A nyilvános meghallgatásokat augusztus 25. és 27. között tartják, majd a bizottság kiválasztja az Országgyűlés elé terjesztendő jelölteket. Az elnökről és a négy elnökhelyettesről várhatóan még augusztus végén, rendkívüli parlamenti ülésen döntenek. Megválasztásukhoz kétharmados többség szükséges, megbízatásuk hat évre szól.

Magyar Péter korábban már tett utalást a jelöltekre

A pályázat nyitottságával kapcsolatban ugyanakkor már korábban felmerültek kérdések. Magyar Péter június 22-i parlamenti felszólalásában az egyik leendő elnökhelyettesről azt mondta: „Az egyik egy pénzügyőr, egy neves NAV-os pénzügyőr lesz reményeink szerint.” Miután a kijelentést derültség fogadta az ellenzéki padsorokban, a miniszterelnök hozzátette: „ha a pályázat eredményeként ő jön ki”. Magyar tehát már a pályázat meghirdetése előtt utalt egy konkrét, bár név szerint meg nem nevezett lehetséges jelöltre. A kijelentésről az Index és később a Telex is beszámolt. Hantosi István tiszás képviselő később azt nyilatkozta, Magyar Péter miniszterelnöknek nincs vétójoga abban, hogy ki lesz az NVVH elnöke, és nincs is kiszemelt ember a pozícióra.

Az NVVH széleskörű jogosítványokkal rendelkező hatóság lesz, egyebek mellett bankszámlákba, állami nyilvántartásokba és hivatalos iratokba is betekinthet, valamint közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is kezdeményezhet. „A Kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért” – írta Forsthoffer Ágnes a Facebookon, amikor aláírta a törvényt. A hivatal felállításának körülményeit élesen bírálta a Helsinki Bizottság, a kiadott tervezetre akkor úgy reagáltak, hogy a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van. A legfontosabb, hogy a kormány szándéka szerint a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat alól, ezt elfogadhatatlan megoldásnak nevezték.