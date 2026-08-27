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Eger
csőd
közösségi közlekedés

Már csak ez hiányzott: nem csak a Bayer van bajban, hanem egy 50 ezres város is, sürgős segítséget kértek a Tisza-kormánytól – „A túlélés a cél”

Újabb magyar település került szorult helyzetbe. Vágner Ákos, Eger polgármestere a kormánytól kért segítséget, mivel a város nem képes rendezni tartozását a MÁV felé, ezért összeomolhat a közösségi közlekedés. A helyzet megoldásához több száz millió forintra lenne szükség, azonban Magyar Péter a fővárossal szemben sem elnéző, amikor pénzügyi kérdésekről van szó.
VG
2026.08.27., 22:02

Vágner Ákos rendkívüli támogatást kért a kormánytól. Eger városának polgármestere egy rendkívüli önkormányzati támogatásra (REKI) irányuló kérelmet nyújtott be, erről pedig  Dr. Bódis Péter országgyűlési képviselőt is értesítette.

Eger városának önkormányzata szorult helyzetbe került
Eger városának önkormányzata szorult helyzetbe került / Fotó: zedspider

A helyi politikus szerint az idézte elő a kellemetlen helyzetet, hogy az idei költségvetésben nem szerepet   a helyi közösségi közlekedés teljes, 2026. évi ellentételezése, mivel a tervezéskor annak pontos összege nem állt rendelkezésre.

A város önkormányzata már többször került hasonló helyzetbe

A város vezetése február 26-án fogadta el az éves költségvetést, azonban a MÁV közösségi közlekedés üzemeltetésére vonatkozó kalkulációja március 9-én érkezett meg, aminek összege 1,34 milliárd forint volt.

2024-ben és 2025-ben is 1 milliárd forint fölött volt az éves ellentételezési igény

− írta Vágner Ákos egy Facebook-bejegyzésben, valamint hangsúlyozta, hogy ez a különbség a város jelenlegi költségvetési helyzetében rendkívüli terhet jelent.

Az önkormányzat ezt követően  MÁV-hoz fordult és a  fizetési kötelezettség átütemezését kérte több évre elosztva. Áprilisban annak ellenére érkezett elutasító válasz, hogy a korábbi években a település rendszeresen kért és kapott fizetési könnyítést.

Szűkös anyagi lehetőségek

Vágner Ákos szerint ismert, hogy Eger pénzügyi mozgástere rendkívül szűk, amelyre a benyújtott REKI-kérelemben is rávilágított. A település számára szabadon felhasználható adóbevétel

  • 2024-ben 6,661 milliárd forint volt, ami
  • 2026-ra 5,341 milliárdra csökkent.

Mindeközben az olyan működési költségek mint a személyi kiadások, az energia és a közszolgáltatások ára emelkedett.

Az önkormányzati fenntartású intézmények működtetése önmagában több mint 4,8 milliárd forint saját forrást igényel. Erre jön rá a közösségi közlekedés 1,34 milliárd forintos ellentételezési igénye

− írta a polgármester, és hozzátette, hogy Eger ezt önerőből nem képes megoldani.

Mivel a közösségi közlekedést a lakosság jelentős része használja, egy esetleges leállás hatással lenne az emberek mindennapjaira, de a finanszírozási nehézségek más közszolgáltatásokra is negatív hatással lehetnének.

Az elmúlt időszakban a város megkezdte működésének racionalizálását és a kiadások csökkentését, azonban a REKI-támogatás nélkül a folyamatot nem lehet befejezni − mutatott rá Vágner Ákos.

A 781,7 millió forintos kérelem célja tehát Eger közszolgáltatásainak biztosítása. Röviden összefoglalva a város a túlélésért küzd.

Budapest is pénzügyi nehézségekkel küzd

Ahogy az lapunk korábban megírta Karácsony Gergely is szorult helyzetben van. Budapest pénzügyi helyzete kritikus, az önkormányzatnak 125 milliárd forintnyi hitelt kell visszafizetnie, miközben a költségvetés jelenleg 65 milliárd forintos mínuszban van.

  • Szeptember 19-re a fővárosnak vissza kell fizetnie az idén igénybe vett 80 milliárd forintos folyószámlahitelt.
  • Szeptember végéig pedig a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) kell rendeznie egy márciusban felvett, 45 milliárd forintos átmeneti forgóeszköz-hitelt, amelyet az évközi fizetőképesség fenntartására vettek igénybe.

Ősszel átmeneti könnyebbséget hozhat ugyan az iparűzési adó második részletének beérkezése, azonban várhatóan ez nem lesz képes megoldani a problémát.

A főváros helyzetét az állami támogatások körüli vita is súlyosbítja, mivel a város idén még nem kapta meg az éves szinten 39,5 milliárd forintos állami normatívát, ahogy a fővárosi közösségi közlekedéshez kapcsolódó 12 milliárd forintos támogatás sem érkezett meg.

Mindeközben továbbra is jelentős tételt jelent a szolidaritási hozzájárulás. A fővárosnak 2026-ban a jelenlegi számítások szerint összesen 97,7 milliárd forintot kellene befizetnie.

A kormány júliusban október 15-ig adott haladékot a tartozás rendezésére, azonban sajtóinformációk szerint a helyzet annyira súlyos, hogy a főváros működése veszélybe került.

Ebben a szituációban kérdéses, hogy Budapest vezetése képes lenne-e hitelezőt találni, így Karácsony Gergely elsősorban Magyar Péter és kormánya jóindulatában bízhat.

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