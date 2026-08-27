Már csak ez hiányzott: nem csak a Bayer van bajban, hanem egy 50 ezres város is, sürgős segítséget kértek a Tisza-kormánytól – „A túlélés a cél”

Vágner Ákos rendkívüli támogatást kért a kormánytól. Eger városának polgármestere egy rendkívüli önkormányzati támogatásra (REKI) irányuló kérelmet nyújtott be, erről pedig Dr. Bódis Péter országgyűlési képviselőt is értesítette.

Eger városának önkormányzata szorult helyzetbe került / Fotó: zedspider

A helyi politikus szerint az idézte elő a kellemetlen helyzetet, hogy az idei költségvetésben nem szerepet a helyi közösségi közlekedés teljes, 2026. évi ellentételezése, mivel a tervezéskor annak pontos összege nem állt rendelkezésre.

A város önkormányzata már többször került hasonló helyzetbe

A város vezetése február 26-án fogadta el az éves költségvetést, azonban a MÁV közösségi közlekedés üzemeltetésére vonatkozó kalkulációja március 9-én érkezett meg, aminek összege 1,34 milliárd forint volt.

2024-ben és 2025-ben is 1 milliárd forint fölött volt az éves ellentételezési igény

− írta Vágner Ákos egy Facebook-bejegyzésben, valamint hangsúlyozta, hogy ez a különbség a város jelenlegi költségvetési helyzetében rendkívüli terhet jelent.

Az önkormányzat ezt követően MÁV-hoz fordult és a fizetési kötelezettség átütemezését kérte több évre elosztva. Áprilisban annak ellenére érkezett elutasító válasz, hogy a korábbi években a település rendszeresen kért és kapott fizetési könnyítést.

Szűkös anyagi lehetőségek

Vágner Ákos szerint ismert, hogy Eger pénzügyi mozgástere rendkívül szűk, amelyre a benyújtott REKI-kérelemben is rávilágított. A település számára szabadon felhasználható adóbevétel

2024-ben 6,661 milliárd forint volt, ami

2026-ra 5,341 milliárdra csökkent.

Mindeközben az olyan működési költségek mint a személyi kiadások, az energia és a közszolgáltatások ára emelkedett.

Az önkormányzati fenntartású intézmények működtetése önmagában több mint 4,8 milliárd forint saját forrást igényel. Erre jön rá a közösségi közlekedés 1,34 milliárd forintos ellentételezési igénye

− írta a polgármester, és hozzátette, hogy Eger ezt önerőből nem képes megoldani.

Mivel a közösségi közlekedést a lakosság jelentős része használja, egy esetleges leállás hatással lenne az emberek mindennapjaira, de a finanszírozási nehézségek más közszolgáltatásokra is negatív hatással lehetnének.