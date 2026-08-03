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dízelmozdony
áram
energiaválság
korlátozások enyhítése
Hungrail
MÁV

Korlátozás: a dízelmozdonyok kegyelmet kaptak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A dízelvontatású szerelvényekre nem vonatkozik a tehervonatok közlekedési tilalma délután 17 és este 22 óra között - tudta meg a Világgazdaság. A vasúti korlátozást az ország energiaigényének csökkentése tette szükségesség, ugyanis a Paksi Atomerőmű termelése a Duna alacsony vízszintje miatt már majdnem teljesen kiesett a piacról.
2026.08.03, 16:56

Délután 17 és este 22 óra között nem közlekedhetnek a tehervonatok a Védelmi Munkacsoport döntése alapján az ország áramfelhasználásának csökkentése érdekében. A vasúti korlátozásra azért van szükség, mert a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű már alig tud termelni, hamarosan pedig teljesen leáll. Ez az erőmű adja az országban előállított villamos energia mintegy 45 százalékát.

vasút
A dízelvontatású tehervonatok megúszták a vasúti korlátozást/Fotó: RCH

A dízelmozdony kivétel

Csakhogy a dízelmozdonyok nem használnak áramot, vagyis a veszteglésük aligha segíti a munkacsoport által megcélzott, napi 70–90 megawattórás villamosenergia-megtakarítást. A Világgazdaság megkérdezte az ügyben Közlekedési és Beruházási Minisztériumot (KBM) a dízelesek sorsáról. Mint közölték, a korlátozás nem érinti azokat a tehervonatokat, amelyek eredetileg is dízel vontatással közlekednek. Az ilyen menetvonaligények változatlanul, korlátozás nélkül közlekedhetnek.

Más forrásból további részleteket is megtudtunk. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. ugyanis arról tájékoztatta a vasútvállalatokat, hogy

  • a pályáin elrendelt korlátozás kizárólag a villamos vontatású tehervonatokra vonatkozik.
  • Viszont, ha egy szerelvény menetvonal-engedélye villamos vontatásra szól, akkor azt a vonatot a korlátozás idején nem vontathatja dízelmozdony.
  • A korlátozás idején a társaság hálózatára a határon érkező, villamos vontatású tehervonatok sem léphetnek be, ezért célszerű ehhez igazítani a vonatok indítását és azok országhatárra érkezését.

A korlátozás alól kivétel az ország kritikus infrastruktúráját és energiaellátását biztosító szállítmányok (különösen: katonai, üzemanyag, szén, kerozin, valamint ezek komponensei).

Kockázat nélkül lehetne rugalmasabb a vasúti korlátozás

Tovább lehetne a szigort enyhíteni az áramfelhasználás számottevő növelése nélkül, ha a korlátozási időszak elején, illetve a végén az országhatárra érkező, villanyvonatású szerelvények még átléphetnék a határt. Ha nem is mennének tovább, megkezdődhetne a VÁM- és más ellenőrzés, amivel időt nyernének.

E szempontokat a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület már pénteken felvetette a KBM-nél a vasútvállalatok kérésére. Az Egyesület fontosnak tartja hangsúlyozni, a hazai vasúti árufuvarozás is jelentős mértékben hozzájárul az energiafogyasztás csökkentéshez és elfogadja az ideiglenes korlátozásra vonatkozó intézkedéseket. A Hungrail fő kérése a tárcánál a dízelvontatás a korlátozások alóli felmentése volt, mert a pályahálózat működtető által szombaton kiadott tájékoztatás alapján a teljes tehervonati közlekedés ideiglenes korlátozása történt volna meg vontatási nemtől függetlenül. Kivétel a fent említett „az ország kritikus infrastruktúráját és energiaellátását biztosító szállítmányok esetében, különösen: katonai, üzemanyag, szén, kerozin, valamint ezek komponenseinél."

Az egyesület tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy a kérdéses időszakra nem esik jellemzően nagyobb fuvarozás, mint a vasúti áruszállítás más óráira. Nagyjából éppen ekkor van a vasútvállalatoknál a folyamatos szolgálatban lévő vasutasok esti műszakváltása. A dízelvontatás egyébként mintegy 15 százalékot tesz ki a hazai vasúti árufuvarozásból. Most viszont felértékeli, hogy alternatívát kínál a villanyvontatással szemben, így több vonat tud leközlekedni, mint ami az eredeti intézkedés idején történ volna.

A GYSEV megengedőbb

A másik pályahálózat működtetőnél, csak a villamosvontatást korlátozza a dízelt semmilyen esetben sem, a határállomás és üzemváltóállomás között megengedi a tehervonatok közlekedését villamosvontatással is. A Hungrail javasolja az eljárás rendek összehangolását.

A korlátozás főpróbája egyébként augusztus 5-én, 6-án és 8-án lesz, amikor 22 órakor megindulhat a tehervonatok közlekedése, de az ország kelet – nyugati összeköttetését biztosító útvonalon, Budapest-Ferencváros – Budapest-Kelenföld között 23:27 – 5:27 között teljes pályazár mellett folyik a vasútépítés.

A Hungrail reményét fejezte ki, hogy az ideiglenes korlátozás napokon belül véget ér, de ha hetekig fennmarad, akkor a vágányzárak tervezését is érdemes áttekinteni, hogy az ideiglenes korlátozás után a vonatok azonnal indulhassanak.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfő délelőtt bejelentette, hogy átütemezik az elektromos buszok töltését a kora esti órákról 22 óra utánra.

Energiaválság

Energiaválság
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