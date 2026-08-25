Vitézy Dávid vasútfejlesztési programja naponta bővül – időrendbe szedtük, mi készülhet el valójában 2050 előtt

Az utóbbi hetekben szinte minden másnap bejelentett valamilyen kötöttpályás közlekedéshez kapcsolódó nagyívű fejlesztést a közlekedési és beruházási miniszter. Mint látni fogjuk a vasúti beruházások többsége a következő évtized derekára készülhet el, ám van olyan, melynek befejezése csak a 2050-es évekre várható, még akkor is, ha a projekt teljesen zökkenőmentesen halad.

A teljes vasúti infrastruktúra megújítását ígéri a miniszter, kérdés, hogy mikorra valósuhatnak meg a fejlesztések. / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A Budapest-Belgrád vasútvonalon összel már roboghatnak a vonatok

Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikerrel zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok ‒ jelentette be Vitézy Dávid még a hónap elején. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a magyar szakasz fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok pedig közlekednek is a pályán. A fejlesztés egyik kulcseleme az ETCS második szintű vonatbefolyásoló rendszer véglegesítése, ugyanis a korszerű biztonsági berendezés teszi lehetővé, hogy a személyvonatok akár óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a teljes magyar szakaszon.

A rendszer kínai szállítója néhány nappal a tárcavezető bejelentését megelőzően jelezte, hogy elkészült a berendezéssel, ezt követően pedig megkezdődhettek a nagyszabású próbák Budapest és Kelebia között. A vizsgálatoknak az ütemezés szerint napokon belül le kell zárulnia.

Ugyanakkor ismert tény, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalat szinte teljes készültségi szinten vehette át a Tisza-kormány, hiszen a letárgyalástól kezdve az utolsó kivitelezési munkálatokig szinte minden az előző kormány idején valósult meg.

A Baross Gábor Terv célja szinte a teljes kötöttpályás hálózat megújítása

Ezt követően néhány napon belül ismét nagy bejelentést tett Vitézy Dávid, mégpedig hogy elindulhatnak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv uniós finanszírozású projektjei, miután megjelent az IKOP Plusz felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben.

A bejelentés szerint a mintegy 2000 milliárd forintnyi vasút- és kötöttpályás fejlesztésre elkülönített forrást a HÉV- és elővárosi hálózat korszerűsítésére a nagyvasúti pályák felújítására és új járművek beszerzésére fordítják.

A tárcavezető akkor azzal büszkélkedett Facebook-bejegyzésében, hogy hazahozták „a Magyarországnak járó 16,4 milliárd eurónyi európai uniós fejlesztési forrást”, aminek a mintegy 3550 milliárd forintos Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv az egyik kézzelfogható eredménye.

Vitézy ígérete szerint ebből a keretből fejlesztik többek közt a Budapest–Veresegyház–Vác és a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalat, várhatóan megújul a budapesti HÉV-hálózat, folytatódnak a budapesti elővárosi vasútfejlesztések, illetve országszerte új beruházások indulnak.