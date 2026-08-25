Deviza
EUR/HUF363,11 +0,04% USD/HUF311,43 +0,12% GBP/HUF424,81 +0,13% CHF/HUF387,3 -0,12% PLN/HUF84,33 +0,1% RON/HUF69,13 +0,06% CZK/HUF15,06 +0,03% EUR/HUF363,11 +0,04% USD/HUF311,43 +0,12% GBP/HUF424,81 +0,13% CHF/HUF387,3 -0,12% PLN/HUF84,33 +0,1% RON/HUF69,13 +0,06% CZK/HUF15,06 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 190,53 +0,55% MTELEKOM2 524 +0,95% MOL5 125 +0,49% OTP46 700 +0,69% RICHTER13 360 +0,22% OPUS315 0% ANY6 670 +0,45% AUTOWALLIS133 -6,39% WABERERS4 550 -0,22% BUMIX9 612,44 -0,04% CETOP5 073,65 +0,98% CETOP NTR3 266,17 +0,16% BUX152 190,53 +0,55% MTELEKOM2 524 +0,95% MOL5 125 +0,49% OTP46 700 +0,69% RICHTER13 360 +0,22% OPUS315 0% ANY6 670 +0,45% AUTOWALLIS133 -6,39% WABERERS4 550 -0,22% BUMIX9 612,44 -0,04% CETOP5 073,65 +0,98% CETOP NTR3 266,17 +0,16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Baross Gábor
vasút
Vitézy Dávid

Vitézy Dávid vasútfejlesztési programja naponta bővül – időrendbe szedtük, mi készülhet el valójában 2050 előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az elmúlt hetekben sorra jelentette be, hogy mi minden fog megvalósulni a Baross Gábor Terv keretében. Repkednek a tíz- és százmilliárdok a vasútfejlesztési program kapcsán, ám az többnyire elsikkad, hogy a beruházások többsége el sem kezdődhet 2030-ig, de van olyan is, ahol szalagátvágásra leghamarabb 2050 után kerülhet sor.
Lehoczky Milán
2026.08.25, 08:00
Frissítve: 2026.08.25, 08:47

Az utóbbi hetekben szinte minden másnap bejelentett valamilyen kötöttpályás közlekedéshez kapcsolódó nagyívű fejlesztést a közlekedési és beruházási miniszter. Mint látni fogjuk a vasúti beruházások többsége a következő évtized derekára készülhet el, ám van olyan, melynek befejezése csak a 2050-es évekre várható, még akkor is, ha a projekt teljesen zökkenőmentesen halad.

Vitézy Dávid, vasút
A teljes vasúti infrastruktúra megújítását ígéri a miniszter, kérdés, hogy mikorra valósuhatnak meg a fejlesztések. / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A Budapest-Belgrád vasútvonalon összel már roboghatnak a vonatok

Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikerrel zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok ‒ jelentette be Vitézy Dávid még a hónap elején. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a magyar szakasz fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok pedig közlekednek is a pályán. A fejlesztés egyik kulcseleme az ETCS második szintű vonatbefolyásoló rendszer véglegesítése, ugyanis a korszerű biztonsági berendezés teszi lehetővé, hogy a személyvonatok akár óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a teljes magyar szakaszon.

A rendszer kínai szállítója néhány nappal a tárcavezető bejelentését megelőzően jelezte, hogy elkészült a berendezéssel, ezt követően pedig megkezdődhettek a nagyszabású próbák Budapest és Kelebia között. A vizsgálatoknak az ütemezés szerint napokon belül le kell zárulnia.

Ugyanakkor ismert tény, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalat szinte teljes készültségi szinten vehette át a Tisza-kormány, hiszen a letárgyalástól kezdve az utolsó kivitelezési munkálatokig szinte minden az előző kormány idején valósult meg.

A Baross Gábor Terv célja szinte a teljes kötöttpályás hálózat megújítása

Ezt követően néhány napon belül ismét nagy bejelentést tett Vitézy Dávid, mégpedig hogy elindulhatnak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv uniós finanszírozású projektjei, miután megjelent az IKOP Plusz felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben.

A bejelentés szerint a mintegy 2000 milliárd forintnyi vasút- és kötöttpályás fejlesztésre elkülönített forrást a HÉV- és elővárosi hálózat korszerűsítésére a nagyvasúti pályák felújítására és új járművek beszerzésére fordítják.

A tárcavezető akkor azzal büszkélkedett Facebook-bejegyzésében, hogy hazahozták „a Magyarországnak járó 16,4 milliárd eurónyi európai uniós fejlesztési forrást”, aminek a mintegy 3550 milliárd forintos Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv az egyik kézzelfogható eredménye.

Vitézy ígérete szerint ebből a keretből fejlesztik többek közt a Budapest–Veresegyház–Vác és a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalat, várhatóan megújul a budapesti HÉV-hálózat, folytatódnak a budapesti elővárosi vasútfejlesztések, illetve országszerte új beruházások indulnak.

Elkezdődik 

  • a Debreceni Nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése, 
  • a Debrecen–Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése, 
  • a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/h sebességre fejlesztése, 
  • a pécsi fővonal átépítésének előkészítése, 
  • új intermodális közlekedési csomópontok épülnek, 
  • meghosszabbodhat az M3-as metró 
  • és megépülhet a pesti és budai fonódó villamoshálózat folytatása, 
  • valamint számos regionális vasúti pálya és állomás korszerűsítése indul el 

‒ számolt be a részletes tervekről a tárcavezető.

A program része a vidéki villamosítatlan vonalak közül a nagyobb megyeszékhelyek felé közlekedők esetén új, akkumulátoros motorvonatok beszerzése is, például a salgótarjáni vagy szekszárdi vonalra.

Az ördög a részletekben lakozik ‒ széles, jó kedvünk hamar elillan, ha az ütemezést is megnézzük

A beruházások ütemezésével kapcsolatos jelenleg elérhető információk alapján a Budapest–Veresegyház–Vác vonal teljes korszerűsítésének és kapacitásbővítésének kivitelezése a 2026-2028 között indulhat el. A Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vonal megújításánál egyelőre nincs megadva, hogy mikor kezdődhet el a projekt kivitelezése.

A Budapest–Miskolc fővonal pályarekonstrukciójánál szintén nem szerepel céldátum, a kormányzati kommunikáció szerint itt „néhány éven belül következhet be menetidő-csökkenés”.

A Budapest–Szeged fővonalon a pályaalkalmasság növelése a 160 km/h sebességgel való közlekedésre rövid távú célként van megjelölve, de konkrét időpont ehhez sincs egyelőre rendelve.

A Budapest–Pécs fővonal átépítésének a teljes körű előkészítésének és tervezésének 2030-ig kell befejeződnie az elérhető információk alapján, s csak ezután kezdődhetnek meg a tényleges munkálatok.

A Debrecen–Nyíregyháza vonal pálya korszerűsítés és Debrecen Nagyállomás rekonstrukciója a 2028–2034-es uniós ciklus egyik kiemelt projektje lehet a bejelentés szerint, tehát két évig még biztos, hogy ezek a beruházások sem kezdődnek el.

Az M3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításának első ütemére szintén középtávú tervként hivatkoznak, tehát a legoptimistább becslések szerint is még 3-5 évet kell várni, míg az első kapavágás megtörténhet, egyelőre azonban csak a tervek átvilágítása zajlik.

A Budapesti HÉV-hálózat teljes infrastruktúra-korszerűsítéséhez, valamint a 42 új jármű beszerzéséhez egyelőre a 2030-as évek eleje van céldátumként rögzítve. A H8-as és H9-es HÉV összekötésének a tervezésének az újraindítása szintén a 2030-as évek elején történhet meg.

A Kelenföld–Nyugati vasúti alagút beruházásának engedélyezési és teljes előkészítési dokumentációjának a tervek szerint 2030-ig kell elkészülniük, azaz ebben az esetben sem várható, hogy a következő évtized első fele előtt hozzákezdjenek a tényleges kivitelezéshez.

A tervezett nagysebességű vasút Mór térségén át sem készül el ebben az évtizedben, hiszen a tervezési munkálatok lezárásának határidejeként 2030-at határozták meg, de nem elképzelhetetlen, hogy a tényleges megvalósítás és átadás majd csak a 2050-es évekre valósul meg.

Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu