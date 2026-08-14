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Velencei-tó
tilalom
aszály
fürdőzés

Elképesztő: annyira nincs víz a Velencei-tóban, hogy bezárták az egyik népszerű strandot − idén már ki sem nyithat

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Továbbra is súlyos az aszályhelyzet hazánkban. A Velencei-tó vízszintje annyira alacsony, hogy egy népszerű strandon fürdőzési tilalmat rendelt el az illetékes kormányhivatal. Ezzel tulajdonképpen itt véget is ért a szezon.
VG
2026.08.14, 21:01
Frissítve: 2026.08.14, 22:08

Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása miatt a gárdonyi Tini Strandra idénre − közölte a Fejér vármegyei város a Facebook-oldalán.

Fürdőzési tilalom lépett életbe a Velencei-tónál
Fürdőzési tilalom lépett életbe a Velencei-tónál / Fotó: VG

A csütörtöktől érvényes döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező fürdővíz-mintavétel és vízminőség-ellenőrzés nem végezhető el.

Mindenkit arra kértek, hogy ne fürödjenek a Velencei-tó érintett strandján

A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a határozatban foglalt kötelezettségének eleget téve pénteken lezárta a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezte a szükséges tájékoztató jelzéseket −olvasható a közleményben.

A város közösségi oldalán mindenkit arra kértek, hogy tartsák be a fürdőzési tilalmat.

Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Fejér Vármegyei Kormányhivatal döntése értelmében 2026-ban, visszavonásig a Velence Korzó és Szabadstrandon, a Velence-fürdői Keleti Strandon, valamint a Tóparty Rendezvény Strandon, az Északi Strandon azonban ettől a héttől feloldották a tilalmat − írták a város hivatalos honlapján.

Szombaton mindkét településen medertisztító akciókat rendeznek, Gárdonyban az agárdi volt csónakkikötőnél a sziget mellett, valamint a sárga hídnál reggel 8 órától, Velencén pedig a Keleti Strandon 16 órától.

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