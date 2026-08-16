Már biztos: bukás lett az idei Sziget fesztivál, de Gerendai Károly optimista – „Jó az irány, a számok nem alakultak úgy, ahogy szerettük volna”

Míg a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mintegy 350-360 ezren szórakoztak a rendezvény öt plusz két napján az előzetes értékelés. A pénzügyi veszteséggel záruló idei Sziget fesztivál látogatószáma nem érte el a várakozásokban szereplőket.

Veszteséggel zárt az idei Sziget Fesztivál, a látogatószám elmaradt a vártaktól

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Veszteséges, de irányt mutatott az idei Sziget Fesztivál

„A legfontosabb célunk az idei rendezvénnyel az volt, hogy megmutassuk, merre akarunk tovább menni. A reakciókból azt látom, hogy ez a teszt jól sikerült, szinte mindenki kedvezően fogadta az erőfeszítéseinket. Szerintem csináltunk egy tök jó Szigetet, ami megalapozhat egy jövő évi fellendülést” – szögezte le Gerendai Károly.

A rendezvény alapítója arról is beszélt, hogy tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a Sziget.

Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni.

A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az ideieket, mert most csak öt napra szóltak a bérletek, igaz, volt mínusz egyedik és nulladik nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva” - fejtette ki Gerendai Károly.

Az előző tulajdonos, a londoni székhelyű Superstruct Entertainment alatt tavaly jelentős, 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén, a „kármentesítő”, vagy „befektető” évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, amit nem sikerült elérni.

Az alapító hozzátette: az idei vízválasztó év, és stratégiai döntés volt, hogy a veszteségek elkerülése érdekében a költségek lehúzása helyett fejleszteni akarnak, hiszen ezzel tudják megalapozni a sikeresebb jövőt.

Gerendai szerint három fő oka van, hogy a tervezett veszteség nagyobb lett

„Négy hónap késéssel indulhatott el a szervezés, a jegyek eladása, miközben korábban éppen ebben a korai időszakban adtuk el bérleteink egyharmadát.

A forint erősödése a külföldiek számára megdrágította a fesztivált, a harmadik elem pedig az volt, hogy a magyar jegyvásárlók körében a hatalmas kánikula és szárazság, illetve az áramellátással kapcsolatos kérdőjelek miatt egyfajta katasztrófatudat alakult ki, ami visszavetette a fesztiválozási kedvet

– fejtette ki Gerendai Károly.

A rendkívüli hőség, az alacsony Duna-vízállás és az energiaellátást övező bizonytalanság az idei fesztiválszezonra is rányomja a bélyegét. A Sziget ezért több lépcsős tartalékrendszerrel készül az esetleges áram- és vízellátási zavarokra. Gerendai Károly lapunknak elárulta, milyen intézkedéseket vezetnének be, ha a külső körülmények mégis átírnák a terveket – nyilatkozta a fesztivál rajtja előtt a Világgazdaságnak Gerendai Károly.

Idén tovább nőtt a magyar látogatók száma, ők immár a teljes közönség 53 százalékát teszik ki, viszont a külföldről érkezők száma tovább csökkent.