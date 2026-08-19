Teljes kavarás a Videoton eladása körül: elszállt az első befektető – Cser-Palkovics már a legrosszabb forgatókönyvre készül
Az első helyezett Final Third LLC.-vel a rendelkezésre álló 45 nap alatt nem sikerült megállapodni, a befektető pedig hivatalosan is jelezte visszalépési szándékát – derült ki Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester Facebook-bejegyzéséből. Az amerikai–portugál hátterű pályázó azóta ismét jelentkezett Székesfehérvár önkormányzatánál, és azt közölte: rendeződtek azok a körülmények, amelyek korábban akadályozták az üzletet, ezért továbbra sem tett le a Videoton Fehérvár FC megvásárlásáról.
A tárgyalások azonban a pályázati szabályok miatt már nem folytathatók vele. Az önkormányzat most kizárólag a második helyezett Racing City Grouppal egyeztethet. A közgyűlés megvizsgálta az értékesítési folyamatot, és arra jutott, hogy az önkormányzat a pályázati kiírás és a vonatkozó jogszabályok alapján járt el. A pályázóktól végig az előre meghatározott dokumentumokat és igazolásokat kérték, ezek körén a tárgyalások alatt nem változtattak.
Az amerikai pályázó ajánlotta a legtöbbet
A székesfehérvári közgyűlés július elején hirdette ki a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázat eredményét. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a pályázatot az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC. nyerte meg.
- A portugál hátterű, szakmailag és üzletileg a Benficához kapcsolódó társaság 775 millió forintot ajánlott a Fehérvár FC Kft. százszázalékos üzletrészéért. Ez több mint 265 millió forinttal haladta meg a klub független értékbecslés alapján meghatározott, 509,3 millió forintos piaci értékét.
- A második helyen a Nagy-Britanniában bejegyzett Racing City Group Worldwide Ltd. végzett, 532,5 millió forintos ajánlattal. A nemzetközi hátterű társaság több országban működtet futballklubokat és akadémiákat, üzleti modelljében pedig kiemelt szerepet kap az utánpótlás-nevelés és a fiatal játékosok fejlesztése.
A város a tender eredményének kihirdetése után 45 napot biztosított arra, hogy a nyertes pályázóval lezárják az egyeztetéseket és aláírják az üzletrész-adásvételi szerződést. Ez a folyamat nem vezetett eredményre.
Miután az amerikai–portugál társaság visszalépett, a második helyezett került tárgyalási pozícióba. Az első helyezett későbbi visszatérési szándéka ezen már nem változtat: az önkormányzat nem térhet vissza hozzá anélkül, hogy megsértené a pályázati eljárás szabályait.
Két feltételen múlik a Videoton eladása
A közgyűlés meghatározta azokat a jogi, pénzügyi és biztosítéki feltételeket, amelyek csak együttes teljesülése esetén teszik lehetővé a klub értékesítését.
A Racing City Groupnak egyrészt meg kell fizetnie a teljes, 532,5 millió forintos vételárat. Másrészt megfelelő garanciát kell benyújtania a pályázatában három évre vállalt, mintegy 5,3 milliárd forintos minimális befektetésre.
A biztosíték formáját külső szakértő cégnek is elfogadhatónak kell minősítenie. Az önkormányzat tehát nem éri be a befektetési szándék rögzítésével: olyan garanciát vár, amely szükség esetén ténylegesen érvényesíthető.
A brit cégcsoport ismeri a feltételeket és a teljesítésükre megszabott határidőket. Cser-Palkovics András tájékoztatása szerint a Racing City Group már megkezdte a szerződés aláírásához szükséges dokumentumok átadását az önkormányzatnak.
Ha a folyamat sikeresen lezárul, a Fehérvár FC új tulajdonoshoz kerül. Amennyiben a brit befektető sem teljesíti együttesen a vételárra, a befektetési garanciára és a jogi dokumentációra vonatkozó feltételeket, a városnak új pályázatot kell kiírnia.
Nem automatikus az 5,3 milliárdos befektetés
Fontos különbség, hogy a Racing City Group által vállalt 5,3 milliárd forint nem a vételár része. A klub üzletrészéért 532,5 millió forintot fizetnének, a több mint ötmilliárdos összeg pedig a következő három évben teljesítendő minimális befektetést jelenti.
A garanciának azt kell biztosítania, hogy az új tulajdonos ne csupán megvegye a társaságot, hanem a későbbiekben is rendelkezzen a vállalt működtetéshez és fejlesztésekhez szükséges pénzügyi háttérrel.
A Racing City Group korábban azt közölte, hogy készen áll a szerződés aláírására, valamint tizenkétmillió eurós, három évre szóló garanciát vállalna. A cég ígérete szerint megtartaná a Videoton nevét, a piros-kék klubszíneket és a szurkolói hagyományokat is.
Az üzletrész átruházása azonban csak akkor válhat ténylegessé, ha a vételárat megfizetik, és az önkormányzat által elfogadhatónak ítélt biztosíték is rendelkezésre áll.
Legalább 750 millióba kerülne az önkormányzati működtetés
Székesfehérvár minden lehetséges forgatókönyvre készül. A közgyűlés felkérte
- a Fehérvár FC vezetését
- és a polgármesteri hivatal szakembereit,
hogy készítsenek részletes pénzügyi stratégiát arra az esetre is, ha a brit befektetővel sem sikerülne lezárni az adásvételt. A számításban külön kell bemutatni az utánpótlás és a profi csapat finanszírozási igényét, valamint azt, hogy az egyes időpontokban mekkora terhet kellene vállalnia a városnak.
A jelenlegi adatok alapján a klub működtetése 2027 júniusáig legalább 750 millió forintba kerülne. A polgármester szerint ez minimális összeg, a pontosabb számokról később adnak részletes tájékoztatást.
Ez a költség azonban már nem feltétlenül lenne kigazdálkodható a klub saját bevételeiből. Ha a tulajdonosváltás elmarad, felmerülhet, hogy az önkormányzatnak közvetlenül is pénzt kell adnia a működéshez.
A város nem akarja fizetni a profi csapatot
Székesfehérvár egy évvel korábban azért vette át a klubot, hogy megakadályozza annak megszűnését. A városi közösség többsége támogatta a mentőakciót, ennek azonban fontos feltétele volt: az önkormányzatnak ne kelljen közpénzből finanszíroznia a profi labdarúgócsapat működését.
A klub jelenleg ennek megfelelően működik. Cser-Palkovics András közlése szerint az önkormányzat a profi csapatnak nem adott támogatást.
A helyzet azonban megváltozhat, ha az értékesítés ismét meghiúsul, és a csapat saját forrásai már nem fedezik a kiadásokat. A polgármester szerint ebben az esetben már korántsem lenne egységes a városi közvélemény.
Érthetők a szép álmok és szurkolói elvárások, de egy labdarúgóklub is a való világban kell, hogy működjön
– fogalmazott Cser-Palkovics András. A város elsődleges célja ezért továbbra is az, hogy a Videoton minél hamarabb olyan új tulajdonoshoz kerüljön, amely nemcsak átvenni akarja, hanem képes is finanszírozni a működését. Jelenleg erre már csak a Racing City Groupnak van lehetősége. Ha azonban a brit befektető nem nyújtja be a megfelelő garanciákat, a több hónapos eljárás visszakerülhet a kiindulópontra.