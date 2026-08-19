Teljes kavarás a Videoton eladása körül: elszállt az első befektető – Cser-Palkovics már a legrosszabb forgatókönyvre készül

Az első helyezett Final Third LLC.-vel a rendelkezésre álló 45 nap alatt nem sikerült megállapodni, a befektető pedig hivatalosan is jelezte visszalépési szándékát – derült ki Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester Facebook-bejegyzéséből. Az amerikai–portugál hátterű pályázó azóta ismét jelentkezett Székesfehérvár önkormányzatánál, és azt közölte: rendeződtek azok a körülmények, amelyek korábban akadályozták az üzletet, ezért továbbra sem tett le a Videoton Fehérvár FC megvásárlásáról.

Ha az üzlet is meghiúsul, új pályázat következik, miközben a Videoton működtetése jövő nyárig legalább 750 millió forintba kerülhet / Fotó: Maurizio Fabbroni

A tárgyalások azonban a pályázati szabályok miatt már nem folytathatók vele. Az önkormányzat most kizárólag a második helyezett Racing City Grouppal egyeztethet. A közgyűlés megvizsgálta az értékesítési folyamatot, és arra jutott, hogy az önkormányzat a pályázati kiírás és a vonatkozó jogszabályok alapján járt el. A pályázóktól végig az előre meghatározott dokumentumokat és igazolásokat kérték, ezek körén a tárgyalások alatt nem változtattak.

Az amerikai pályázó ajánlotta a legtöbbet

A székesfehérvári közgyűlés július elején hirdette ki a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázat eredményét. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a pályázatot az Egyesült Államokban bejegyzett Final Third LLC. nyerte meg.

A portugál hátterű, szakmailag és üzletileg a Benficához kapcsolódó társaság 775 millió forintot ajánlott a Fehérvár FC Kft. százszázalékos üzletrészéért. Ez több mint 265 millió forinttal haladta meg a klub független értékbecslés alapján meghatározott, 509,3 millió forintos piaci értékét.

A második helyen a Nagy-Britanniában bejegyzett Racing City Group Worldwide Ltd. végzett, 532,5 millió forintos ajánlattal. A nemzetközi hátterű társaság több országban működtet futballklubokat és akadémiákat, üzleti modelljében pedig kiemelt szerepet kap az utánpótlás-nevelés és a fiatal játékosok fejlesztése.

A város a tender eredményének kihirdetése után 45 napot biztosított arra, hogy a nyertes pályázóval lezárják az egyeztetéseket és aláírják az üzletrész-adásvételi szerződést. Ez a folyamat nem vezetett eredményre.

Miután az amerikai–portugál társaság visszalépett, a második helyezett került tárgyalási pozícióba. Az első helyezett későbbi visszatérési szándéka ezen már nem változtat: az önkormányzat nem térhet vissza hozzá anélkül, hogy megsértené a pályázati eljárás szabályait.