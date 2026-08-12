Videoton-vezér: túlzott a forint erősödése, a vevők diktálnak, a beruházások is visszaestek – „Az, hogy az ország megítélése Nyugaton változott, még nem tölti fel az üres gyártókapacitásokat”

Továbbra is jelentősen rontja az export versenyképességét az erős forint – mondta a Világgazdaságnak Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója. A cégvezetőt kérdeztük arról, milyen üzleti döntéseket kényszerített ki az árfolyam, illetve hogyan látja a következő hónapok kilátásait.

Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Videoton már júniusban egyértelműen érzékelte a forint erősödésének negatív következményeit. Sinkó Ottó akkor arra figyelmeztetett, hogy a folyamat nem csupán az exportőrök aktuális eredményességét rontja:

hosszabb távon az új megrendelések megszerzését, a finanszírozást és a beruházásokat is veszélyeztetheti.

Azóta az árfolyam valamelyest korrigált, az alapvető probléma azonban nem szűnt meg. A gyenge európai konjunktúra és a megmaradt kapacitásfelesleg tovább szűkíti a magyar exportőrök mozgásterét.

Árat kellene emelni, de most a vevők diktálnak

Az exportáló vállalatok költségeinek jelentős része – mindenekelőtt a bérek – forintban merül fel, miközben bevételeik jellemzően euróban keletkeznek. A hazai fizetőeszköz erősödése ezért ugyanannyi euróbevétel mellett kevesebb forintot jelent, miközben a bér- és egyéb belföldi költségeket továbbra is ki kell fizetni.

Ebben a helyzetben az áremelés gazdaságilag indokolt lenne. Sinkó Ottó szerint azonban a dekonjunktúra miatt jelenleg a vevők vannak kedvezőbb tárgyalási pozícióban.

Az exportálóknál a forintban felmerülő költségek, például a bérek és a forint erősödése miatt kívánatos és indokolt volna az áremelés

– fogalmazott. A kereslet gyengesége miatt azonban a vállalatok nehezen tudják áthárítani a kedvezőtlen árfolyam hatását a megrendelőikre.

A gyártóknak így úgy kell kigazdálkodniuk a forint erősödéséből eredő veszteséget, hogy közben nincs elegendő piaci erejük az árak érdemi növeléséhez. Ez különösen azokat a hazai tulajdonú cégeket érinti érzékenyen, amelyek euróban értékesítenek, de költségeik meghatározó része Magyarországon, forintban keletkezik.

A hatékonyság javítása már állandó feladat

A költségek csökkentése és a hatékonyság javítása nem egyszeri válaszlépés a Videotonnál, hanem folyamatos vállalati feladat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden árfolyamveszteséget belső megtakarításokkal lehetne ellensúlyozni.