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forint árfolyam
konjunktúra
Videoton Holding Zrt.
interjú

Videoton-vezér: túlzott a forint erősödése, a vevők diktálnak, a beruházások is visszaestek – „Az, hogy az ország megítélése Nyugaton változott, még nem tölti fel az üres gyártókapacitásokat”

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Az exportőröknek a növekvő forintköltségek és az árfolyam miatt árat kellene emelniük, a gyenge európai kereslet azonban éppen a vevők alkuerejét növeli. A cégek így két oldalról kerültek szorításba, miközben a kapacitásfelesleg miatt már a fejlesztéseket is visszafogják. A Videoton Holding vezérigazgatója őszintén beszélt lapunknak a vállalat helyzetéről és arról is, mi változott Magyarországon a választások óta.
Zováthi Domokos
2026.08.12, 06:01
Frissítve: 2026.08.12, 14:05

Továbbra is jelentősen rontja az export versenyképességét az erős forint – mondta a Világgazdaságnak Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója. A cégvezetőt kérdeztük arról, milyen üzleti döntéseket kényszerített ki az árfolyam, illetve hogyan látja a következő hónapok kilátásait.

Sinkó Ottó Videoton
Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Videoton már júniusban egyértelműen érzékelte a forint erősödésének negatív következményeit. Sinkó Ottó akkor arra figyelmeztetett, hogy a folyamat nem csupán az exportőrök aktuális eredményességét rontja:

hosszabb távon az új megrendelések megszerzését, a finanszírozást és a beruházásokat is veszélyeztetheti.

Azóta az árfolyam valamelyest korrigált, az alapvető probléma azonban nem szűnt meg. A gyenge európai konjunktúra és a megmaradt kapacitásfelesleg tovább szűkíti a magyar exportőrök mozgásterét.

Árat kellene emelni, de most a vevők diktálnak

Az exportáló vállalatok költségeinek jelentős része – mindenekelőtt a bérek – forintban merül fel, miközben bevételeik jellemzően euróban keletkeznek. A hazai fizetőeszköz erősödése ezért ugyanannyi euróbevétel mellett kevesebb forintot jelent, miközben a bér- és egyéb belföldi költségeket továbbra is ki kell fizetni.

Ebben a helyzetben az áremelés gazdaságilag indokolt lenne. Sinkó Ottó szerint azonban a dekonjunktúra miatt jelenleg a vevők vannak kedvezőbb tárgyalási pozícióban.

Az exportálóknál a forintban felmerülő költségek, például a bérek és a forint erősödése miatt kívánatos és indokolt volna az áremelés

– fogalmazott. A kereslet gyengesége miatt azonban a vállalatok nehezen tudják áthárítani a kedvezőtlen árfolyam hatását a megrendelőikre.

A gyártóknak így úgy kell kigazdálkodniuk a forint erősödéséből eredő veszteséget, hogy közben nincs elegendő piaci erejük az árak érdemi növeléséhez. Ez különösen azokat a hazai tulajdonú cégeket érinti érzékenyen, amelyek euróban értékesítenek, de költségeik meghatározó része Magyarországon, forintban keletkezik.

A hatékonyság javítása már állandó feladat

A költségek csökkentése és a hatékonyság javítása nem egyszeri válaszlépés a Videotonnál, hanem folyamatos vállalati feladat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden árfolyamveszteséget belső megtakarításokkal lehetne ellensúlyozni.

A korábbi nyilatkozatában Sinkó Ottó arra is felhívta a figyelmet, hogy a romló eredményesség idővel a cégek finanszírozhatóságát is ronthatja. A kisebb nyereség

  • gyengébb hitelképességhez,
  • drágább finanszírozáshoz,

végső soron pedig a fejlesztések elhalasztásához vezethet. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a beruházások valóban visszaestek. Ennek hátterében ugyanakkor nem kizárólag az árfolyam áll, hanem a dekonjunktúra miatt kialakult kapacitásfelesleg is.

Ha a meglévő gyártókapacitások sincsenek teljesen kihasználva, a cégek kevésbé érdekeltek új gépek, üzemek vagy gyártósorok létesítésében.

Sinkó Ottó szerint ez a visszaesés Magyarország egészén és a Videotonnál is érzékelhető.

Európai fellendülés nélkül nem jön beruházási fordulat

A cégvezető szerint a beruházási hajlandóságban akkor következhet be érdemi változás, ha az európai konjunktúra javulása már a vállalati megrendelésekben is láthatóvá válik. Egyelőre tehát nem önmagában egy kedvezőbb árfolyam, hanem az európai kereslet tartós visszatérése hozhatna fordulatot.

A gyártócégek beruházási döntései ugyanis nem egyik napról a másikra változnak meg:

  • egy új termelési program elindítása,
  • a kapacitások áthelyezése
  • vagy egy másik ország bevonása

hosszabb előkészítést igényel, ezért a piaci és politikai változások hatása csak később jelenik meg a tényleges termelésben. Sinkó Ottó szerint a gyártásallokációs döntések reakcióideje lényegesen hosszabb annál, mint ahogyan azt a piaci elemzők általában kezelik:

hónapokban, esetenként akár években mérhető.

Az aktuális árfolyam ezért nem feltétlenül eredményez azonnali gyárbezárást vagy kapacitásáttelepítést, tartós fennmaradása azonban a jövőbeli megrendelésekről szóló döntésekben már komoly súllyal jelenhet meg.

Ez különösen fontos a magyar beszállítóknak. A nemzetközi vállalatok egy új program vagy termék gyártási helyszínének kiválasztásakor több ország költségszintjét és kockázatait hasonlítják össze.

Az erős forint ebben a versenyben drágábbá teszi a magyarországi termelést, még akkor is, ha a hatás nem azonnal válik láthatóvá.

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Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Javulhatott Magyarország nyugati megítélése

Sinkó Ottó kedvező fejleményként értékelte, hogy az április 12-i választás eredménye, valamint az új kormány eddigi intézkedései jobb megvilágításba helyezhették Magyarországot nyugati, ezen belül európai uniós irányból. Példaként

  • az Európai Ügyészséghez való csatlakozást
  • és Baka András új köztársasági elnök személyét

említette. Ezek a lépések szerinte hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország megítélése javuljon a nyugati partnerek szemében.

Ez önmagában még nem szünteti meg az európai dekonjunktúrát, és nem tölti fel az üres gyártókapacitásokat. A kiszámíthatóbb országkép azonban hosszabb távon számíthat a beruházási és gyártásallokációs döntéseknél, amelyeknél a költségek mellett a politikai és intézményi környezetet is mérlegelik.

Túl messze mehetett a forint erősödése

A következő hónapok árfolyamkilátásairól Sinkó Ottó úgy fogalmazott, hogy megítélése szerint a forint erősödése túlzott mértékű volt. Ennek jelentős részét az áprilisi politikai változásokra adott piaci reakcióval magyarázza.

A Videoton vezérigazgatója középtávon nem zárja ki a június közepéhez képest megindult korrekció folytatódását, vagyis a forint további gyengülését. Konkrét árfolyamcélt ugyanakkor nem fogalmazott meg.

A vállalat szempontjából az euró-forint árfolyam olyan külső feltétel, amelyet nem tud befolyásolni. „Adottnak tekintjük, ehhez igazítjuk hozzá a működésünket” – mondta Sinkó Ottó.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Videotonnak az árazástól és a költséggazdálkodástól kezdve a kapacitások kihasználásáig minden döntésénél számolnia kell az árfolyam hatásával. A cégvezető szerint azonban a tartósan erős forint ettől még nem válik semlegessé: továbbra is rontja az export versenyképességét. A devizapiaci előrejelzések bizonytalanságát Sinkó Ottó egy Niels Bohrnak – mások szerint Yogi Berrának – tulajdonított mondattal érzékeltette:

Jósolni nehéz, különösen, ha a jövőről van szó.

Videoton Holding Zrt. Sinkó Ottó
Fotó: Videoton Holding

Nemcsak a Videoton, a VOSZ szerint is gyors segítségre lehet szükség

A Videoton tapasztalatai nem egyediek. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Világgazdaságnak korábban arról beszélt, hogy a forint gyors erősödése sok exportáló vállalkozást rendkívül nehéz helyzetbe hozott. Mint mondta,

több cégnél már veszteségessé vált az exporttevékenység, különösen ott, ahol a bevételek euróban, a költségek viszont jellemzően forintban jelentkeznek.

A főtitkár szerint az árfolyamváltozásra a vállalkozások nem tudnak egyik napról a másikra reagálni. Az új szerződések átárazása, a termelékenység javítása vagy új piacok keresése hosszú folyamat, miközben a veszteséget már most el kell viselniük a cégeknek. Éppen ezért úgy véli, átmeneti, célzott intézkedésekre is szükség lehet.

Megeszi a forint a profitot, mentőövért kiált a VOSZ – nem a hitelkamat a legnagyobb gond az exportban

A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak drágulása ugyan érzékenyen érintheti a vállalkozásokat, de a vállalkozók szerint jelenleg nem ez jelenti a legnagyobb kihívást. A VOSZ főtitkára úgy látja, hogy az exportőrök helyzete egyre nehezebb, ezért akár célzott beavatkozásokra is szükség lehet.

A felvetések között szerepel az is, hogy az exportáló vállalkozások bizonyos adó- és járulékfizetési kötelezettségeiket euróban teljesíthessék, ami részben mérsékelhetné az árfolyamkockázatot. Perlusz László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

nem minden vállalkozást érint egyformán a helyzet, ezért a beavatkozásoknak is célzottaknak kell lenniük.

A VOSZ főtitkára szerint hosszabb távon nem rendkívüli támogatásokra, hanem kiszámítható makrogazdasági környezetre van szükség. Úgy fogalmazott: ha tartósan alacsony marad az infláció, miközben a forint is erős marad, akkor ősszel akár érdemi kamatcsökkentés is indokolttá válhat. Ez mérsékelhetné a finanszírozási költségeket, és közvetve a forint árfolyamára is hatással lehetne, javítva az exportőrök versenyképességét.

Az MKIK szerint nem minden exportőr helyzete egyforma

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Világgazdaságnak adott nyilatkozata alapján szintén úgy látja, hogy az erős forint komoly kihívást jelent a magyar exportőrök egy részének, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az árfolyamhatás vállalatonként és ágazatonként jelentősen eltér.

Mint rámutatott, azok a cégek érzik meg leginkább a forint erősödését, amelyek euróban értékesítenek, miközben költségeik jelentős része, elsősorban

  • a bérek
  • és a hazai szolgáltatások

forintban merül fel. Ezzel szemben azoknak a vállalatoknak, amelyek importból szerzik be alapanyagaik vagy alkatrészeik jelentős részét, az erős forint részben ellensúlyozhatja a bevételkiesést.

Az MKIK elnöke szerint ezért nem lehet egységes receptet alkalmazni az exportőrök problémáira:

sokkal inkább olyan célzott gazdaságpolitikai megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik az egyes ágazatok eltérő működését és költségszerkezetét.

Nagy Elek ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az árfolyam önmagában csak egy tényező a vállalatok versenyképességében. Legalább ilyen fontos

  • a termelékenység javítása,
  • az innováció,
  • a magasabb hozzáadott értékű termelés
  • és az exportpiacok diverzifikálása,

amelyek hosszabb távon ellenállóbbá tehetik a magyar vállalkozásokat az árfolyam-ingadozásokkal szemben.

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