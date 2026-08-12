Videoton-vezér: túlzott a forint erősödése, a vevők diktálnak, a beruházások is visszaestek – „Az, hogy az ország megítélése Nyugaton változott, még nem tölti fel az üres gyártókapacitásokat”
Továbbra is jelentősen rontja az export versenyképességét az erős forint – mondta a Világgazdaságnak Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója. A cégvezetőt kérdeztük arról, milyen üzleti döntéseket kényszerített ki az árfolyam, illetve hogyan látja a következő hónapok kilátásait.
A Videoton már júniusban egyértelműen érzékelte a forint erősödésének negatív következményeit. Sinkó Ottó akkor arra figyelmeztetett, hogy a folyamat nem csupán az exportőrök aktuális eredményességét rontja:
hosszabb távon az új megrendelések megszerzését, a finanszírozást és a beruházásokat is veszélyeztetheti.
Azóta az árfolyam valamelyest korrigált, az alapvető probléma azonban nem szűnt meg. A gyenge európai konjunktúra és a megmaradt kapacitásfelesleg tovább szűkíti a magyar exportőrök mozgásterét.
Árat kellene emelni, de most a vevők diktálnak
Az exportáló vállalatok költségeinek jelentős része – mindenekelőtt a bérek – forintban merül fel, miközben bevételeik jellemzően euróban keletkeznek. A hazai fizetőeszköz erősödése ezért ugyanannyi euróbevétel mellett kevesebb forintot jelent, miközben a bér- és egyéb belföldi költségeket továbbra is ki kell fizetni.
Ebben a helyzetben az áremelés gazdaságilag indokolt lenne. Sinkó Ottó szerint azonban a dekonjunktúra miatt jelenleg a vevők vannak kedvezőbb tárgyalási pozícióban.
Az exportálóknál a forintban felmerülő költségek, például a bérek és a forint erősödése miatt kívánatos és indokolt volna az áremelés
– fogalmazott. A kereslet gyengesége miatt azonban a vállalatok nehezen tudják áthárítani a kedvezőtlen árfolyam hatását a megrendelőikre.
A gyártóknak így úgy kell kigazdálkodniuk a forint erősödéséből eredő veszteséget, hogy közben nincs elegendő piaci erejük az árak érdemi növeléséhez. Ez különösen azokat a hazai tulajdonú cégeket érinti érzékenyen, amelyek euróban értékesítenek, de költségeik meghatározó része Magyarországon, forintban keletkezik.
A hatékonyság javítása már állandó feladat
A költségek csökkentése és a hatékonyság javítása nem egyszeri válaszlépés a Videotonnál, hanem folyamatos vállalati feladat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden árfolyamveszteséget belső megtakarításokkal lehetne ellensúlyozni.
A korábbi nyilatkozatában Sinkó Ottó arra is felhívta a figyelmet, hogy a romló eredményesség idővel a cégek finanszírozhatóságát is ronthatja. A kisebb nyereség
- gyengébb hitelképességhez,
- drágább finanszírozáshoz,
végső soron pedig a fejlesztések elhalasztásához vezethet. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a beruházások valóban visszaestek. Ennek hátterében ugyanakkor nem kizárólag az árfolyam áll, hanem a dekonjunktúra miatt kialakult kapacitásfelesleg is.
Ha a meglévő gyártókapacitások sincsenek teljesen kihasználva, a cégek kevésbé érdekeltek új gépek, üzemek vagy gyártósorok létesítésében.
Sinkó Ottó szerint ez a visszaesés Magyarország egészén és a Videotonnál is érzékelhető.
Európai fellendülés nélkül nem jön beruházási fordulat
A cégvezető szerint a beruházási hajlandóságban akkor következhet be érdemi változás, ha az európai konjunktúra javulása már a vállalati megrendelésekben is láthatóvá válik. Egyelőre tehát nem önmagában egy kedvezőbb árfolyam, hanem az európai kereslet tartós visszatérése hozhatna fordulatot.
A gyártócégek beruházási döntései ugyanis nem egyik napról a másikra változnak meg:
- egy új termelési program elindítása,
- a kapacitások áthelyezése
- vagy egy másik ország bevonása
hosszabb előkészítést igényel, ezért a piaci és politikai változások hatása csak később jelenik meg a tényleges termelésben. Sinkó Ottó szerint a gyártásallokációs döntések reakcióideje lényegesen hosszabb annál, mint ahogyan azt a piaci elemzők általában kezelik:
hónapokban, esetenként akár években mérhető.
Az aktuális árfolyam ezért nem feltétlenül eredményez azonnali gyárbezárást vagy kapacitásáttelepítést, tartós fennmaradása azonban a jövőbeli megrendelésekről szóló döntésekben már komoly súllyal jelenhet meg.
Ez különösen fontos a magyar beszállítóknak. A nemzetközi vállalatok egy új program vagy termék gyártási helyszínének kiválasztásakor több ország költségszintjét és kockázatait hasonlítják össze.
Az erős forint ebben a versenyben drágábbá teszi a magyarországi termelést, még akkor is, ha a hatás nem azonnal válik láthatóvá.
Javulhatott Magyarország nyugati megítélése
Sinkó Ottó kedvező fejleményként értékelte, hogy az április 12-i választás eredménye, valamint az új kormány eddigi intézkedései jobb megvilágításba helyezhették Magyarországot nyugati, ezen belül európai uniós irányból. Példaként
- az Európai Ügyészséghez való csatlakozást
- és Baka András új köztársasági elnök személyét
említette. Ezek a lépések szerinte hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország megítélése javuljon a nyugati partnerek szemében.
Ez önmagában még nem szünteti meg az európai dekonjunktúrát, és nem tölti fel az üres gyártókapacitásokat. A kiszámíthatóbb országkép azonban hosszabb távon számíthat a beruházási és gyártásallokációs döntéseknél, amelyeknél a költségek mellett a politikai és intézményi környezetet is mérlegelik.
Túl messze mehetett a forint erősödése
A következő hónapok árfolyamkilátásairól Sinkó Ottó úgy fogalmazott, hogy megítélése szerint a forint erősödése túlzott mértékű volt. Ennek jelentős részét az áprilisi politikai változásokra adott piaci reakcióval magyarázza.
A Videoton vezérigazgatója középtávon nem zárja ki a június közepéhez képest megindult korrekció folytatódását, vagyis a forint további gyengülését. Konkrét árfolyamcélt ugyanakkor nem fogalmazott meg.
A vállalat szempontjából az euró-forint árfolyam olyan külső feltétel, amelyet nem tud befolyásolni. „Adottnak tekintjük, ehhez igazítjuk hozzá a működésünket” – mondta Sinkó Ottó.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Videotonnak az árazástól és a költséggazdálkodástól kezdve a kapacitások kihasználásáig minden döntésénél számolnia kell az árfolyam hatásával. A cégvezető szerint azonban a tartósan erős forint ettől még nem válik semlegessé: továbbra is rontja az export versenyképességét. A devizapiaci előrejelzések bizonytalanságát Sinkó Ottó egy Niels Bohrnak – mások szerint Yogi Berrának – tulajdonított mondattal érzékeltette:
Jósolni nehéz, különösen, ha a jövőről van szó.
Nemcsak a Videoton, a VOSZ szerint is gyors segítségre lehet szükség
A Videoton tapasztalatai nem egyediek. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Világgazdaságnak korábban arról beszélt, hogy a forint gyors erősödése sok exportáló vállalkozást rendkívül nehéz helyzetbe hozott. Mint mondta,
több cégnél már veszteségessé vált az exporttevékenység, különösen ott, ahol a bevételek euróban, a költségek viszont jellemzően forintban jelentkeznek.
A főtitkár szerint az árfolyamváltozásra a vállalkozások nem tudnak egyik napról a másikra reagálni. Az új szerződések átárazása, a termelékenység javítása vagy új piacok keresése hosszú folyamat, miközben a veszteséget már most el kell viselniük a cégeknek. Éppen ezért úgy véli, átmeneti, célzott intézkedésekre is szükség lehet.
Megeszi a forint a profitot, mentőövért kiált a VOSZ – nem a hitelkamat a legnagyobb gond az exportban
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióinak drágulása ugyan érzékenyen érintheti a vállalkozásokat, de a vállalkozók szerint jelenleg nem ez jelenti a legnagyobb kihívást. A VOSZ főtitkára úgy látja, hogy az exportőrök helyzete egyre nehezebb, ezért akár célzott beavatkozásokra is szükség lehet.
A felvetések között szerepel az is, hogy az exportáló vállalkozások bizonyos adó- és járulékfizetési kötelezettségeiket euróban teljesíthessék, ami részben mérsékelhetné az árfolyamkockázatot. Perlusz László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
nem minden vállalkozást érint egyformán a helyzet, ezért a beavatkozásoknak is célzottaknak kell lenniük.
A VOSZ főtitkára szerint hosszabb távon nem rendkívüli támogatásokra, hanem kiszámítható makrogazdasági környezetre van szükség. Úgy fogalmazott: ha tartósan alacsony marad az infláció, miközben a forint is erős marad, akkor ősszel akár érdemi kamatcsökkentés is indokolttá válhat. Ez mérsékelhetné a finanszírozási költségeket, és közvetve a forint árfolyamára is hatással lehetne, javítva az exportőrök versenyképességét.
Az MKIK szerint nem minden exportőr helyzete egyforma
Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Világgazdaságnak adott nyilatkozata alapján szintén úgy látja, hogy az erős forint komoly kihívást jelent a magyar exportőrök egy részének, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az árfolyamhatás vállalatonként és ágazatonként jelentősen eltér.
Mint rámutatott, azok a cégek érzik meg leginkább a forint erősödését, amelyek euróban értékesítenek, miközben költségeik jelentős része, elsősorban
- a bérek
- és a hazai szolgáltatások
forintban merül fel. Ezzel szemben azoknak a vállalatoknak, amelyek importból szerzik be alapanyagaik vagy alkatrészeik jelentős részét, az erős forint részben ellensúlyozhatja a bevételkiesést.
Az MKIK elnöke szerint ezért nem lehet egységes receptet alkalmazni az exportőrök problémáira:
sokkal inkább olyan célzott gazdaságpolitikai megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik az egyes ágazatok eltérő működését és költségszerkezetét.
Nagy Elek ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az árfolyam önmagában csak egy tényező a vállalatok versenyképességében. Legalább ilyen fontos
- a termelékenység javítása,
- az innováció,
- a magasabb hozzáadott értékű termelés
- és az exportpiacok diverzifikálása,
amelyek hosszabb távon ellenállóbbá tehetik a magyar vállalkozásokat az árfolyam-ingadozásokkal szemben.