Száguldás a Balatonig: nagy bejelentést tett Vitézy Dávid, 160 km/órával robogó vonatokat ígér a miniszter – de egy dologgal egyelőre adós maradt

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a kormány egy nagyobb balatoni vasútfejlesztés előkészítését indítja el: Székesfehérvár és a Balaton között kétvágányúsítanák a jelenleg egyvágányú pályát, és 160 kilométer per órás sebességre fejlesztenék. A tervezésre 3 milliárd forintot különítettek el, a kivitelezés azonban csak a tervek elkészülte és a szükséges engedélyek megszerzése után kezdődhet. Mintennek ütemezése azonban egyelőre nem ismert.

Nagy balatoni vasútfejlesztést jelentett be Vitézy Dávid: 160 km/órával roboghatnak a vonatok Székesfehérvár és a Balaton között

Fotó: MÁV csoport / Facebook

Vitézy Dávid szerint a cél nagyobb sebességű vágánnyal eljutni a Balatonig

A beruházás a már felújított, Budapest és Székesfehérvár között 160 kilométer per órás közlekedésre alkalmas vasútvonal folytatása lenne. Vitézy szerint a cél az, hogy a nagyobb sebességű, kétvágányú pálya Székesfehérvár után egészen a Balaton térségéig folytatódjon. A jelenlegi rendszerben Székesfehérvár után különválik az északi és a déli parti vasúti forgalom.

A tervezett fejlesztéssel az InterCity vonatok egy közös, kétvágányú és 160 kilométer per órás sebességre alkalmas szakaszon haladhatnának tovább, majd Lepsénynél érnék el a déli parti vonalat.

Az északi part felé pedig új vasúti összeköttetés készülne Balatonakarattya irányába. A miniszter elképzelése szerint az északi parti járatok így szintén tovább használhatnák a gyors, kétvágányú fővonalat, mielőtt rátérnének a Balaton északi oldalán futó pályára.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja nem egyszerűen a menetidő csökkentése, hanem a balatoni vasúti közlekedés megbízhatóbbá tétele. Vitézy szerint különösen nyáron okoz súlyos problémát, hogy az északi és a déli parton is sok az egyvágányú szakasz. Egy ilyen pályán a szembe közlekedő vonatok csak meghatározott állomásokon vagy kitérőkben tudják elkerülni egymást. Ha az egyik járat késik, a másiknak gyakran várnia kell rá, ezért egyetlen késés rövid idő alatt több másik vonatra is átterjedhet.

A balatoni nyári csúcsforgalomban ez különösen érzékeny probléma, amikor a menetrend sűrűbb, és egyszerre közlekednek távolsági, InterCity és helyi járatok. A Székesfehérvár és a Balaton közötti kétvágányúsítás jelentősen nagyobb kapacitást adna a vasútnak, és csökkentené annak esélyét, hogy egyetlen késő vonat hosszabb időre felborítsa a menetrendet.