Nagy bejelentést tett korán reggel Vitézy Dávid: osztrák multi építhet vasutat Magyarországon – 160-nal száguldhatnak majd a vonatok
„Eredményesen lezártuk a kivitelezési tendert: átépítjük az Almásfüzitő – Komárom szakaszt, így a bécsi fővonalon gyorsabb lesz a vasúti közlekedés. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként a Közlekedési és Beruházási Minisztérium eredményt hirdetett azon a kivitelezési tenderen, ami a Budapest-Győr fővonal egyik, 160 kilométer/órás sebességre eddig alkalmatlan szakaszának átépítésével lehetővé teszi a gyorsabb, biztonságosabb és utasbarátabb közlekedést” – jelentette be szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A tárcavezető azt is közölte, hogy az Európai Unió Kohéziós Alapjának finanszírozásával legolcsóbb ajánlattevőként a Swietelsky végezheti a kivitelezési feladatokat az Almásfüzitő és Komárom közötti szakaszon 36,3 milliárd forintért.
„Miközben a bécsi fővonal kiépítési sebessége Budaörstől az országhatárig szinte végig meghaladja a gépkocsival szabályosan elérhető sebességet, ezen a szakaszon 120-as a pálya. A sebesség növelésén túl az is célunk, hogy a le- és felszálló utasoknak komfortosabb legyen a környezet, a menetrendet stabilabban lehessen tartani Ausztria, Győr és a Nyugat-Dunántúl más városai felé, és hogy biztonságosabb legyen a vasúti és a közúti közlekedés is” – tette hozzá Vitézy Dávid.
A miniszter azt is fejlsorolta, milyen fejlesztésekre számítatnak az utasok:
- Az egész szakaszon teljesen újjáépül a pálya, a váltók váltófűtést kapnak.
- Az érintett 13,6 kilométeren belül, Szőny megállóhelynél 1600 méter hosszban ívkorrekcióra van szükség a 160 km/óra eléréséhez, vagyis kissé arrébb helyezzük a pályát.
- Szőny közelében az 1-es főút sorompóját közúti felüljáróval váltjuk ki, három kisebb útátjáró pedig megszűnik, ezeket úgy pótoljuk, hogy új út épül más átjárótól, valamint az új közúti felüljáró és új gyalogos-kerékpáros aluljáró biztosítja az átkelést a vasúton.
- Almásfüzitő-felső állomáson és Szőny megállóhelyen magasperonok épülnek, hogy akadálymentesen lehessen használni a vasutat.
- Almásfüzitő-felsőn peronaluljáró, Szőny megállóhelyen gyalogos felüljáró készül liftekkel.
- A vonalon két helyen, az almásfüzitői temetőnél és Szőnyben, a Stadion útnál létesül gyalogos, kerékpáros aluljáró.
- Szőny megállóhelyen, az 1-es főút és a vasút közötti területen P+R és B+R parkoló létesül.
Vitézy a bejegyzését azzal zárt, hogy az eredményes közbeszerzést követően hamarosan a szerződéskötésre is sor kerül, a tervezett fejlesztés várhatóan 2030-ig valósulhat meg.
Elkezdődött Vitézy Dávid nagy vasútfejlesztési projektje
A kormány közlekedésfejlesztési elképzeléseinek jelentős részét a 2026 és 2035 között teljesítendő Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv (BGVT) tartalmazza. Ebben találjuk a legnagyobb súlyú, és az adófizetők által is leginkább elvárt fejlesztéseket, intézkedéseket.
A július 22-én meghirdetett, említett BGVT-t, amelyet 3550 milliárd forintból kell megvalósítani. Ennek részeként 10 év alatt 1800 milliárd forint fordítható a vasúti járműpark és a hálózat fejlesztésére. A már bejelentett előkészületek, intézkedések (uniós pénzek hazahozatala) alapján látványos listából áll a folyamatban lévő vállalások sora, amelyek megvalósulására tehát még várni kell.
Zajlik tehát a vasúti kocsik és a mozdonyok átlagos korának megfelezése, a komplett budapesti és nagyvárosi HÉV projekt a járműcserékkel együtt,
az IC-flotta megújítása, a nem villamosított vonalakon az akkumulátoros vonatok részbeni bevezetése, a kétvágányúsítás több vonalon történű megoldása, új iparvágányok létesítésének segítése állami eszközökkel, a kamionforgalom egy részének vasútra terelése, a már említettel átfedve a HÉV- és a villamoshálózat fejlesztésének kiemelt kezelése, vagy a Szombathely és Zalaegerszeg közötti közvetlen vasúti kapcsolat kiépítése. Ez utóbbit várhatjuk el a leghamarabb, a megvalósítás dátuma ugyanis 2028.