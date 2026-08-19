Nagy bejelentést tett korán reggel Vitézy Dávid: osztrák multi építhet vasutat Magyarországon – 160-nal száguldhatnak majd a vonatok

„Eredményesen lezártuk a kivitelezési tendert: átépítjük az Almásfüzitő – Komárom szakaszt, így a bécsi fővonalon gyorsabb lesz a vasúti közlekedés. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként a Közlekedési és Beruházási Minisztérium eredményt hirdetett azon a kivitelezési tenderen, ami a Budapest-Győr fővonal egyik, 160 kilométer/órás sebességre eddig alkalmatlan szakaszának átépítésével lehetővé teszi a gyorsabb, biztonságosabb és utasbarátabb közlekedést” – jelentette be szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A tárcavezető azt is közölte, hogy az Európai Unió Kohéziós Alapjának finanszírozásával legolcsóbb ajánlattevőként a Swietelsky végezheti a kivitelezési feladatokat az Almásfüzitő és Komárom közötti szakaszon 36,3 milliárd forintért.

„Miközben a bécsi fővonal kiépítési sebessége Budaörstől az országhatárig szinte végig meghaladja a gépkocsival szabályosan elérhető sebességet, ezen a szakaszon 120-as a pálya. A sebesség növelésén túl az is célunk, hogy a le- és felszálló utasoknak komfortosabb legyen a környezet, a menetrendet stabilabban lehessen tartani Ausztria, Győr és a Nyugat-Dunántúl más városai felé, és hogy biztonságosabb legyen a vasúti és a közúti közlekedés is” – tette hozzá Vitézy Dávid.

A miniszter azt is fejlsorolta, milyen fejlesztésekre számítatnak az utasok:

Az egész szakaszon teljesen újjáépül a pálya, a váltók váltófűtést kapnak.

Az érintett 13,6 kilométeren belül, Szőny megállóhelynél 1600 méter hosszban ívkorrekcióra van szükség a 160 km/óra eléréséhez, vagyis kissé arrébb helyezzük a pályát.

Szőny közelében az 1-es főút sorompóját közúti felüljáróval váltjuk ki, három kisebb útátjáró pedig megszűnik, ezeket úgy pótoljuk, hogy új út épül más átjárótól, valamint az új közúti felüljáró és új gyalogos-kerékpáros aluljáró biztosítja az átkelést a vasúton.

Almásfüzitő-felső állomáson és Szőny megállóhelyen magasperonok épülnek, hogy akadálymentesen lehessen használni a vasutat.

Almásfüzitő-felsőn peronaluljáró, Szőny megállóhelyen gyalogos felüljáró készül liftekkel.

A vonalon két helyen, az almásfüzitői temetőnél és Szőnyben, a Stadion útnál létesül gyalogos, kerékpáros aluljáró.

Szőny megállóhelyen, az 1-es főút és a vasút közötti területen P+R és B+R parkoló létesül.

Vitézy a bejegyzését azzal zárt, hogy az eredményes közbeszerzést követően hamarosan a szerződéskötésre is sor kerül, a tervezett fejlesztés várhatóan 2030-ig valósulhat meg.