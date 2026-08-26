Régóta várt útbővítést jelentett be egy vidéki nagyvárosban Vitézy Dávid: „könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés” – ez jó hír lehet a BYD-nak is

„Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szeged bevezető szakaszának bővítése: az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig 2×2 sávon haladhat majd a forgalom” – írta szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés Szegeden: 2×2 sávossá válik az 5-ös út az autópályától a városig / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A tárcavezető hozzátette, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium és jogelődje megbízásából a Colas 2,2 kilométeren végzett kapacitásbővítést 5,3 milliárd forint értékben. A sávbővítés mellett új körforgalom, irányonként egy-egy buszöböl és tengelysúlymérő öböl épült, a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át.

Kiemelte, hogy már csak a kisebb hibajavítások és a műszaki átadás-átvétel vannak hátra, augusztus 28-án napközben pedig beáll a végleges, 2×2 sávos forgalmi rend.

Nagy könnyebbség lesz a sztráda Vitézy Dávid szerint

„A fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé: nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Emellett jobban kiszolgálja az egyetemi Science Park és a környék új ipari területeinek növekvő forgalmát is. A munkák befejezéséig a térségben közlekedők türelmét és megértését kérjük, a fejlesztés az ő érdeküket szolgálja rövid és hosszútávon egyaránt” – zárta posztját Vitézy Dávid.

A térségben más kapcsolódó beruházás is zajlik. Még márciusban számoltunk be róla, hogy a Duna Grouphoz tartozó Hódút Építő Kft. generálkivitelezésében zajló fejlesztésben elkezdték lebontani az 5-ös főútnak az M5-ös autópálya felett átívelő hídját. Az akkor még az Építési és Közlekedési Minisztérium égisze alatt zajló beruházásában azt tervezték, hogy a jövőben az M8-asban folytatódó M44-es, illetve az M5-ös, valamint az 5-ös keresztezésében hazánk legnagyobb vidéki csomópontja valósul meg – ez összesen 22 kilométernyi útpálya megépítésével jár együtt.