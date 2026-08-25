Hat hétig tartó lezárás kezdődik Budapesten: komoly torlódásokra figyelmeztette az autósokat Vitézy Dávid

Hat héten keresztül korlátozzák a forgalmat a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A lezárás a Buda irányából érkező autósokat érinti, akiknek a munkálatok idején torlódásokkal és lassabb haladással kell számolniuk – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Kerülőutat javasol Vitézy Dávid a következő hetekben / Fotó: Hatlaczki Balazs

A teljes lehajtót nem zárják le egyszerre. A munkaterület a kivitelezés üteméhez igazodva, szakaszosan halad, ezért mindig csak az érintett sávot veszik el a forgalomtól. A korlátozást a Déli Körvasút építéséhez kapcsolódó munkák tették szükségessé. A szakemberek a vasúti pálya vízelvezetését alakítják ki a Rákóczi híd lehajtójának környezetében. Az autósoknak különösen

a reggeli

és a délutáni

csúcsidőszakban érdemes többletmenetidővel tervezniük.

Kerülőutat javasolt Vitézy Dávid

A Pesterzsébet és Soroksár felé közlekedőknek a Külső Mester utca használatát ajánlotta alternatív útvonalként a miniszter. A terelés ugyanakkor ezen az útszakaszon is növelheti a forgalmat, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális közlekedési helyzetet.

A mostani korlátozás annak a jelentős budapesti vasútfejlesztésnek a része, amely Kelenföld és Ferencváros között bővíti, illetve korszerűsíti a vasúti infrastruktúrát. A Déli Körvasút építése során a meglévő pályák mellett a vasúti hidakat is átépítik, valamint új megállóhelyeket létesítenek.

Sűrűbb vonatközlekedést ígérnek

A beruházás célja, hogy növekedjen a fővárosi és az elővárosi vasúti közlekedés kapacitása. A fejlesztéstől sűrűbb és kiszámíthatóbb vonatközlekedést várnak, valamint azt, hogy több elővárosi járat haladhasson át Budapesten anélkül, hogy valamelyik belvárosi pályaudvaron kellene megfordulnia.

A Déli Körvasút Budapest egyik legjelentősebb folyamatban lévő vasúti beruházása. A kivitelezés azonban a sűrűn beépített városi környezet és a meglévő közlekedési infrastruktúra miatt időszakosan a közúti forgalmat is érinti. A Rákóczi hídnál bevezetett sávlezárás várhatóan hat hétig marad érvényben.