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Tisza-kormány
Európai Unió
Vitézy Dávid

Rendkívüli: Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe

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Lezárult a három hónapos hajrá az uniós pénzekért: Vitézy Dávid szerint Magyarország teljesítette az összes olyan mérföldkövet és szupermérföldkövet, amelyet a kormány a májusi brüsszeli megállapodásban vállalt. Az uniós források tétje rendkívüli, a közlekedési és beruházási miniszter számítása szerint összesen mintegy 5500–6000 milliárd forintnyi helyreállítási és kohéziós pénz válhat elérhetővé.
VG
2026.08.31, 14:02
Frissítve: 2026.08.31, 14:14

Magyarország teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak megszerzéséhez szükséges összes mérföldkövet és szupermérföldkövet – jelentette be hétfőn Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint ezzel megnyílt az út a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós pénz előtt. A két tétel együttesen, az árfolyamtól függően mintegy 5500–6000 milliárd forintot jelenthet Magyarországnak.

Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe
Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe / Fotó: Hatlaczki Balazs

Vitézy közölte, hogy a kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette. Megfogalmazása szerint Magyarország 100 százalékosan teljesítette azokat a vállalásokat, melyekről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke májusban politikai megállapodást kötött. A miniszter a közösségi oldalán részletesen beszámolt az elmúlt hónapok munkájáról. Azt írta, hogy miközben a többi 26 uniós tagállamnak évei voltak a helyreállítási alaphoz kapcsolódó feltételek teljesítésére, Magyarországnak a májusi megállapodást követően mindössze három hónapja maradt augusztus végéig.

Több mint száz jogszabályon dolgoztak

Vitézy szerint a miniszterelnöktől azt a feladatot kapta, hogy „egy eurócentet se hagyjanak bent”, és valamennyi elérhető forrást hozzák haza. A folyamatban a minisztériumok, állami intézmények, önkormányzatok és az Országgyűlés is részt vett.

A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint 

az elmúlt két hónapban több mint száz új jogszabály született, miközben számos projektet indítottak el vagy fejeztek be. 

A szükséges intézkedések között új intézmények létrehozása, korábbi jogszabályok módosítása és korrupcióellenes szabályok elfogadása is szerepelt.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a májusi politikai megállapodás önmagában még nem jelentette a pénzek automatikus megszerzését. Előbb meg kellett állapodni arról, pontosan milyen feltételeket kell teljesítenie Magyarországnak, majd végre kellett hajtani az ezekhez kapcsolódó jogalkotási és intézményi feladatokat.

A miniszter hétfői bejelentése szerint ez a munka mostanra lezárult. A közlése alapján a feltételek teljesítése összesen 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás és további 6 milliárd eurónyi kohéziós támogatás előtt nyithatja meg az utat.

Akár 6000 milliárd forintnyi uniós forrásról van szó

A teljes összeg nagyságrendje a magyar költségvetés szempontjából is kiemelkedő. Vitézy 5500–6000 milliárd forintra tette a megszerezhető uniós pénzek forintértékét. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a teljes összeg egyetlen tételben és azonnal megjelenik az államkasszában. A pénzeket fejlesztési programokon és az uniós forrásfelhasználás rendszerén keresztül kell elkölteni, Vitézy szerint pedig most már az lesz a következő feladat, hogy a rendelkezésre álló keretet a lehető leghatékonyabban és legátláthatóbban használják fel.

A miniszter négy olyan területet emelt ki, ahol a kormány jelentős fejlesztéseket tervez az uniós pénzekből. Az egyik a vasút. A Baross Gábor Terv keretében a kabinet a vasúti infrastruktúra fejlesztését és a közlekedés állapotának javítását ígéri. A források így olyan beruházások finanszírozását is lehetővé tehetik, amelyekhez a magyar költségvetésből önmagában jóval nehezebb lenne előteremteni a szükséges pénzt.

Lakásokra, vízügyre és energiára is költenének

A második kiemelt terület a lakhatás. Vitézy szerint az uniós pénzekből új megfizethető lakások, bérlakások és kollégiumok épülhetnek, amelyekkel a kormány a lakhatási válságot próbálja enyhíteni. Jelentős összegek juthatnak vízügyi fejlesztésekre is. A kabinet az elmúlt évek egyre súlyosabb aszályai miatt olyan beruházásokat tervez, amelyek javíthatják Magyarország vízmegtartó és vízgazdálkodási képességeit. A negyedik nagy terület az energiabiztonság. 

A kormány megújulóenergia-beruházásokat és az energiahálózat fejlesztését finanszírozná uniós forrásokból, 

egyebek mellett azért, hogy növelje a rendszer rugalmasságát és javítsa az energiahatékonyságot. Vitézy szerint az uniós támogatások egyik legfontosabb költségvetési előnye, hogy olyan beruházásokat lehet velük finanszírozni, amelyekhez így nem kell más hazai területektől forrást elvonni.

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