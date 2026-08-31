Rendkívüli: Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe

Magyarország teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak megszerzéséhez szükséges összes mérföldkövet és szupermérföldkövet – jelentette be hétfőn Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint ezzel megnyílt az út a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós pénz előtt. A két tétel együttesen, az árfolyamtól függően mintegy 5500–6000 milliárd forintot jelenthet Magyarországnak.

Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe / Fotó: Hatlaczki Balazs

Vitézy közölte, hogy a kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette. Megfogalmazása szerint Magyarország 100 százalékosan teljesítette azokat a vállalásokat, melyekről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke májusban politikai megállapodást kötött. A miniszter a közösségi oldalán részletesen beszámolt az elmúlt hónapok munkájáról. Azt írta, hogy miközben a többi 26 uniós tagállamnak évei voltak a helyreállítási alaphoz kapcsolódó feltételek teljesítésére, Magyarországnak a májusi megállapodást követően mindössze három hónapja maradt augusztus végéig.

Több mint száz jogszabályon dolgoztak

Vitézy szerint a miniszterelnöktől azt a feladatot kapta, hogy „egy eurócentet se hagyjanak bent”, és valamennyi elérhető forrást hozzák haza. A folyamatban a minisztériumok, állami intézmények, önkormányzatok és az Országgyűlés is részt vett.

A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint

az elmúlt két hónapban több mint száz új jogszabály született, miközben számos projektet indítottak el vagy fejeztek be.

A szükséges intézkedések között új intézmények létrehozása, korábbi jogszabályok módosítása és korrupcióellenes szabályok elfogadása is szerepelt.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a májusi politikai megállapodás önmagában még nem jelentette a pénzek automatikus megszerzését. Előbb meg kellett állapodni arról, pontosan milyen feltételeket kell teljesítenie Magyarországnak, majd végre kellett hajtani az ezekhez kapcsolódó jogalkotási és intézményi feladatokat.