Rendkívüli: Vitézy Dávid bejelentette, minden feltételt teljesített a kormány – több ezer milliárd forint áramolhat a költségvetésbe
Magyarország teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak megszerzéséhez szükséges összes mérföldkövet és szupermérföldkövet – jelentette be hétfőn Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint ezzel megnyílt az út a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós pénz előtt. A két tétel együttesen, az árfolyamtól függően mintegy 5500–6000 milliárd forintot jelenthet Magyarországnak.
Vitézy közölte, hogy a kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette. Megfogalmazása szerint Magyarország 100 százalékosan teljesítette azokat a vállalásokat, melyekről Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke májusban politikai megállapodást kötött. A miniszter a közösségi oldalán részletesen beszámolt az elmúlt hónapok munkájáról. Azt írta, hogy miközben a többi 26 uniós tagállamnak évei voltak a helyreállítási alaphoz kapcsolódó feltételek teljesítésére, Magyarországnak a májusi megállapodást követően mindössze három hónapja maradt augusztus végéig.
Több mint száz jogszabályon dolgoztak
Vitézy szerint a miniszterelnöktől azt a feladatot kapta, hogy „egy eurócentet se hagyjanak bent”, és valamennyi elérhető forrást hozzák haza. A folyamatban a minisztériumok, állami intézmények, önkormányzatok és az Országgyűlés is részt vett.
A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint
az elmúlt két hónapban több mint száz új jogszabály született, miközben számos projektet indítottak el vagy fejeztek be.
A szükséges intézkedések között új intézmények létrehozása, korábbi jogszabályok módosítása és korrupcióellenes szabályok elfogadása is szerepelt.
Vitézy hangsúlyozta, hogy a májusi politikai megállapodás önmagában még nem jelentette a pénzek automatikus megszerzését. Előbb meg kellett állapodni arról, pontosan milyen feltételeket kell teljesítenie Magyarországnak, majd végre kellett hajtani az ezekhez kapcsolódó jogalkotási és intézményi feladatokat.
A miniszter hétfői bejelentése szerint ez a munka mostanra lezárult. A közlése alapján a feltételek teljesítése összesen 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás és további 6 milliárd eurónyi kohéziós támogatás előtt nyithatja meg az utat.
Akár 6000 milliárd forintnyi uniós forrásról van szó
A teljes összeg nagyságrendje a magyar költségvetés szempontjából is kiemelkedő. Vitézy 5500–6000 milliárd forintra tette a megszerezhető uniós pénzek forintértékét. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a teljes összeg egyetlen tételben és azonnal megjelenik az államkasszában. A pénzeket fejlesztési programokon és az uniós forrásfelhasználás rendszerén keresztül kell elkölteni, Vitézy szerint pedig most már az lesz a következő feladat, hogy a rendelkezésre álló keretet a lehető leghatékonyabban és legátláthatóbban használják fel.
A miniszter négy olyan területet emelt ki, ahol a kormány jelentős fejlesztéseket tervez az uniós pénzekből. Az egyik a vasút. A Baross Gábor Terv keretében a kabinet a vasúti infrastruktúra fejlesztését és a közlekedés állapotának javítását ígéri. A források így olyan beruházások finanszírozását is lehetővé tehetik, amelyekhez a magyar költségvetésből önmagában jóval nehezebb lenne előteremteni a szükséges pénzt.
Lakásokra, vízügyre és energiára is költenének
A második kiemelt terület a lakhatás. Vitézy szerint az uniós pénzekből új megfizethető lakások, bérlakások és kollégiumok épülhetnek, amelyekkel a kormány a lakhatási válságot próbálja enyhíteni. Jelentős összegek juthatnak vízügyi fejlesztésekre is. A kabinet az elmúlt évek egyre súlyosabb aszályai miatt olyan beruházásokat tervez, amelyek javíthatják Magyarország vízmegtartó és vízgazdálkodási képességeit. A negyedik nagy terület az energiabiztonság.
A kormány megújulóenergia-beruházásokat és az energiahálózat fejlesztését finanszírozná uniós forrásokból,
egyebek mellett azért, hogy növelje a rendszer rugalmasságát és javítsa az energiahatékonyságot. Vitézy szerint az uniós támogatások egyik legfontosabb költségvetési előnye, hogy olyan beruházásokat lehet velük finanszírozni, amelyekhez így nem kell más hazai területektől forrást elvonni.