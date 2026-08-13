Vitézy Dávid bejelentette: újabb város kap intermodális csomópontot – heteken belül kezdődhet a kivitelezés
Kiemelt közlekedésfejlesztési projekt indul Vas megyében: elkezdődik a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése – jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházázási miniszter a Facebook oldalán.
Vitézy Dávid bejelentette: újabb város kap intermodális csomópontot – heteken belül kezdődhet a kivitelezés
A miniszter hozzátette, a csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz-közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a városban és a térségben.
Ismertetése szerint a beruházás során:
- új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar épül közvetlenül a vasútállomás mellett;
- meghosszabbodik a közös vasúti–autóbuszos peron, három fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval;
- 54 férőhelyes P+R parkoló és 10 autóbusz befogadására alkalmas tároló épül;
- átépül a Vasútállomás utca, új közúti kapcsolat létesül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több új gyalogátkelőhellyel;
- közel 400 méteren megújul a 87-es főút belterületi szakasza;
- új kerékpáros kapcsolat és külön vasúti kerékpáros átvezetés épül;
- kiépül az állomási-városi közlekedési kapcsolatok javítása érdekében Pogányi utca és Cáki út közötti tehermentesítő út
- a beruházással funkciót kap a Gyöngyös-patakon elkészült, eddig használaton kívüli híd is;
- tovább bővülnek és megújulnak a zöldfelületek;
- korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszer, térfigyelő kamerák, valamint részben felújított állomásépület várja majd az utasokat.
A beruházás részeként elbontják a használaton kívüli iparvágányt és raktárépületet, átépítík a kapcsolódó kitérőket és vágányokat, hogy helyet biztosítanak az új intermodális csomópontnak.
A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek.
Hangsúlyozta, hogy az intermodális közlekedési csomópont megvalósítása jó hír, ami azonban arra figyelmeztet, hogy mekkora hiba volt lemondani az uniós forrásokról az előző években. "Ha a korábbi kormány valóban meg akarta volna szerezni az elérhető EU-s pénzeket, és képes lett volna hazahozni a Magyarországnak járó forrásokat, már most sokkal több égetően szükséges és elindított fejlesztésről lehetne beszámolni" írta Vitézy Dávid.
Elvileg minden nagyváros kapna egy intermodális csomópontot
Az Orbán-kormány korábban azt tervezte, hogy valamennyi vidéki nagyváros a jövőben kap egy intermodális központot, amelyek egyesítik a különböző közlekedési formákat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a buszpályaudvart közvetlenül a vasútállomás mellé telepítik, megteremtve az átszállásmentes közlekedés feltételeit. 2016-ban kormányhatározat rendelkezett „az intermodális csomópont projektek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről”, külön nevesítve a miskolcit, a nyíregyházit, a kaposvárit, székesfehérvárit, a bicskeit. Ezeket a korábbi uniós költségvetési ciklus IKOP-os forrásaiból tervezték megépíteni, de
végül csak kettő készült el az elmúlt szűk tíz évben, a kaposvári és a bicskei.
Kaposváron a Modern Városok Program keretében valósult meg a fejlesztés, amelyet 2020-ban adtak át, ennek összértéke 17,7 milliárd forint volt. A bicskei pedig 2023 végén készül el, a beruházás közel 10 milliárd forintba került.
Ami a többi projekt állásást illeti,
- a debrecenit a BMW beruházásának bejelentésével egy időben lefújták, helyette a magánbefektetők hasznosíthatják a vasútállomást,
- annak ellenére, hogy a beruházás már elő volt készítve, a székesfehérvári vasútállomás átszállókapcsolatainak fejlesztése áldozata lett a 2022-es beruházási stopnak. Tavaly novemberben a város polgármestere, Cser-Palkovics András azt mondta, hogy uniós forrásból valósulhat meg a projekt, igaz, korábban az is felmerült, hogy az állam szétdarabolja, és részenként építi meg,
- a szombathelyi közösségi közlekedés új központjának tervezési munkálatai 2020-ban kezdődtek, az uniós közbeszerzési értesítő szerint a projekt költsége nettó 358 millió forint, később azonban vita alakult ki a beruházó és az önkormányzat között a területről,
- Miskolcon az intermodális központ helyett a Y-híd épült meg, amelynek a harmadik és negyedik ütemének tervezéséről szóló szerződést 2022-ben aláírták. Ebben egy intermodális csomópontra is készül megvalósíthatósági tanulmány,
- jelenleg zajlik a kiviteli terv előkészítése és a műszaki tartalom egyeztetése a nyíregyházi intermodális csomópont esetében, ezt követően írhatják ki csak a közbeszerzést,
- de szintén közel áll a kivitelezéshez a kecskeméti.
Nem adtam föl. És most megszületett a kormányhatározat az intermodális csomópont támogatásáról
– írta Szemereyné Pataki Klaudia, a város polgármestere még tavaly áprilisban, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat. Akkor a városvezető azt ígérte, hogy az önkormányzat az idei év folyamán benyújtja a támogatási kérelmet. Azt ígérte, amint ezt a kormány befogadja, elindulhat a beruházás előkészítése és a közbeszerzések lefolytatása.