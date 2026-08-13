Kiemelt közlekedésfejlesztési projekt indul Vas megyében: elkezdődik a kőszegi intermodális közlekedési csomópont kivitelezése – jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházázási miniszter a Facebook oldalán.

Vitézy Dávid bejelentette: újabb város kap intermodális csomópontot – heteken belül kezdődhet a kivitelezés

A miniszter hozzátette, a csaknem 2,5 milliárd forintos beruházás célja Kőszeg vasútállomásának és autóbusz-közlekedésének átalakításával gyorsabb átszállást, kényelmesebb utazást és korszerűbb közösségi közlekedést biztosítani a városban és a térségben.

Ismertetése szerint a beruházás során:

új helyi és helyközi autóbusz-pályaudvar épül közvetlenül a vasútállomás mellett;

meghosszabbodik a közös vasúti–autóbuszos peron, három fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval;

54 férőhelyes P+R parkoló és 10 autóbusz befogadására alkalmas tároló épül;

átépül a Vasútállomás utca, új közúti kapcsolat létesül a 87-es főút felé, két új jelzőlámpás csomóponttal és több új gyalogátkelőhellyel;

közel 400 méteren megújul a 87-es főút belterületi szakasza;

új kerékpáros kapcsolat és külön vasúti kerékpáros átvezetés épül;

kiépül az állomási-városi közlekedési kapcsolatok javítása érdekében Pogányi utca és Cáki út közötti tehermentesítő út

a beruházással funkciót kap a Gyöngyös-patakon elkészült, eddig használaton kívüli híd is;

tovább bővülnek és megújulnak a zöldfelületek;

korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszer, térfigyelő kamerák, valamint részben felújított állomásépület várja majd az utasokat.

A beruházás részeként elbontják a használaton kívüli iparvágányt és raktárépületet, átépítík a kapcsolódó kitérőket és vágányokat, hogy helyet biztosítanak az új intermodális csomópontnak.

A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezővel a minisztérium aláírta a szerződést, így a jelenlegi ütemterv szerint a tényleges kivitelezés augusztus végén indulhat, a vasúti munkák pedig az októberi vágányzár idején kezdődnek.

Hangsúlyozta, hogy az intermodális közlekedési csomópont megvalósítása jó hír, ami azonban arra figyelmeztet, hogy mekkora hiba volt lemondani az uniós forrásokról az előző években. "Ha a korábbi kormány valóban meg akarta volna szerezni az elérhető EU-s pénzeket, és képes lett volna hazahozni a Magyarországnak járó forrásokat, már most sokkal több égetően szükséges és elindított fejlesztésről lehetne beszámolni" írta Vitézy Dávid.