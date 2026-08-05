Működik Lázár János csodaszere: Vitézy Dávid szerint a sínfestés hatásos megoldás a hőség ellen

A MÁV néhány hete ismét egy Olaszországban alkalmazott megoldást tesztel, amelynek lényege, hogy a síneket fehérre festik a hőhatás csökkentése érdekében. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábbi beszámolója szerint, a módszer akár 10 Celsius-fokkal is csökkentheti a pálya hőmérsékletét.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter / Fotó: Orbán-Katona Domonkos / Vitézy Dávid / Facebook

Mindemellett a MÁV bizonyos szakaszokon a szerelvények sebességét is korlátozza, hogy elkerülhetők legyenek a nem kívánt balesetek, illetve leállások.

Lázár János után Vitézy Dávid is a mediterrán módszert alkalmazza

„Az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent. A sínekben a hőtágulás miatt nagy mechanikai feszültség alakulhat ki, ami oldalirányú vagy felfelé történő deformációhoz, úgynevezett sínkivetődéshez, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet” − írta Vitézy Dávid egy Facebook-bejegyzésében, amiben arra is felhívta a figyelmet, hogy

a kockázat még nagyobb, amikor vonat halad át az érintett pályaszakaszon, ezért a szükséges helyeken a MÁV ideiglenes sebességkorlátozásokat vezet be.

A miniszter arra is rámutat, hogy szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét.

A MÁV szakemberei vasárnap Ferencvárosban olyan sínt mértek, amely hőmérséklete meghaladta az 52 Celsius-fokot, az Alföldön pedig bizonyos szakaszokon a pálya hőmérséklete elérte az 58 Celsius-fokot is.

A MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára is − közölte Vitézy Dávid, aki arról is beszámolt, hogy

szombattól összesen 282 vágánykilométeren vezettek be sebességkorlátozást: 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban.

A miniszter azonban hangsúlyozta, hogy a korlátozás csupán ideiglenes megoldás, a szakemberek pedig tartós megoldásokon dolgoznak.

Biztató eredményeket hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint 3-7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét

− írta Vitézy Dávid, aki ezzel tulajdonképpen elismerte, hogy

Lázár János megoldása működik a gyakorlatban. A korábbi építési és beruházási miniszter 2025 nyarán jelentette be, hogy Bükkösd térségében, a pécsi fővonalon fehér, hővédő festékkel látnak el egy sínpár-szakaszt.

Emellett a MÁV a sorompók berendezéseit védő szekrényeket is speciális burkolattal látja el, hogy mérsékelje a napsugárzás okozta felmelegedést.