Működik Lázár János csodaszere: Vitézy Dávid szerint a sínfestés hatásos megoldás a hőség ellen
A MÁV néhány hete ismét egy Olaszországban alkalmazott megoldást tesztel, amelynek lényege, hogy a síneket fehérre festik a hőhatás csökkentése érdekében. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábbi beszámolója szerint, a módszer akár 10 Celsius-fokkal is csökkentheti a pálya hőmérsékletét.
Mindemellett a MÁV bizonyos szakaszokon a szerelvények sebességét is korlátozza, hogy elkerülhetők legyenek a nem kívánt balesetek, illetve leállások.
Lázár János után Vitézy Dávid is a mediterrán módszert alkalmazza
„Az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent. A sínekben a hőtágulás miatt nagy mechanikai feszültség alakulhat ki, ami oldalirányú vagy felfelé történő deformációhoz, úgynevezett sínkivetődéshez, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet” − írta Vitézy Dávid egy Facebook-bejegyzésében, amiben arra is felhívta a figyelmet, hogy
a kockázat még nagyobb, amikor vonat halad át az érintett pályaszakaszon, ezért a szükséges helyeken a MÁV ideiglenes sebességkorlátozásokat vezet be.
A miniszter arra is rámutat, hogy szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét.
A MÁV szakemberei vasárnap Ferencvárosban olyan sínt mértek, amely hőmérséklete meghaladta az 52 Celsius-fokot, az Alföldön pedig bizonyos szakaszokon a pálya hőmérséklete elérte az 58 Celsius-fokot is.
A MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára is − közölte Vitézy Dávid, aki arról is beszámolt, hogy
szombattól összesen 282 vágánykilométeren vezettek be sebességkorlátozást: 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban.
A miniszter azonban hangsúlyozta, hogy a korlátozás csupán ideiglenes megoldás, a szakemberek pedig tartós megoldásokon dolgoznak.
Biztató eredményeket hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint 3-7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét
− írta Vitézy Dávid, aki ezzel tulajdonképpen elismerte, hogy
Lázár János megoldása működik a gyakorlatban. A korábbi építési és beruházási miniszter 2025 nyarán jelentette be, hogy Bükkösd térségében, a pécsi fővonalon fehér, hővédő festékkel látnak el egy sínpár-szakaszt.
Emellett a MÁV a sorompók berendezéseit védő szekrényeket is speciális burkolattal látja el, hogy mérsékelje a napsugárzás okozta felmelegedést.
Jöhet a tartós fehér festés?
Korábban a MÁV kísérleti megoldásként alkalmazta a sínfestést, de Vitézy Dávid posztja arról árulkodik, hogy a tapasztalatok biztatóak. Ennek alapján elképzelhető, hogy az eljárás a rendszeres karbantartási és üzemeltetési gyakorlat részévé válik.
Erre szükség is lehet, mivel a vasúti szakemberek szerint a nyári hőhullámok gyakorisága miatt a pálya hőterhelése már nem rendkívüli esemény, hanem visszatérő üzemeltetési tényező, amelyhez az infrastruktúrának is alkalmazkodnia kell.