Vitézy váratlan döntést hozott, Zuglóban nagyon kiborultak – ez lesz a folytatás

Az elmúlt 24 órában sokan írtak nekem, és többen fotókat is küldtek arról, hogy a MÁV Zuglóban a sínek mentén végzett növényzetkezelési munkák során sorra kivágta a töltésen álló fákat – írta szerdán a Facebookon. Majd így folytatta: „Amint értesültem a történtekről, azonnal kértem a munkák leállítását és a beavatkozás felülvizsgálatát. De ez önmagában nem elég."

Vitézy Dávid új alapokra helyezi a MÁV-nál a zöldfelületek kezelését/Fotó: Orbán-Katona Domonkos / Facebook/VitézyDávid

A miniszter jelezte, hogy felkérte a MÁV-ot arra is, hogy vizsgálja felül a teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatát a klímaváltozás fényében, a fák mai valódi ökológiai értékét figyelembe vevő alapokon. „Emellett felgyorsítjuk azt a folyamatot, amit eleve is terveztem, de nem várhat tovább:

a MÁV történetében először létrehozzuk a főtájépítész pozícióját.

A cél, hogy egy felkészült vezető és szakmai csapat kizárólag azon dolgozzon, hogy az állomásokat és a vasúti pályákat övező zöldfelületeket a lehető legfenntarthatóbb módon, tudatosan kezeljük, természetesen a közlekedésbiztonság maradéktalan garantálása mellett." - tette hozzá..

Az idei nyár végképp egyértelművé tette, hogy a klímaváltozás már nem távoli, elméleti probléma, hanem a mindennapjaink része, és Magyarország egyik legnagyobb kihívása. Azt is megtanulhattuk az elmúlt évekből, hogy minél tovább halogatjuk az alkalmazkodást, annál súlyosabb következményekkel kell szembenéznünk.

Ezért szinte a teljes működésünket, a korábban kialakult szemléletünket és rendszereinket is felül kell vizsgálnunk. A közlekedés a klímaalkalmazkodás egyik kulcsterülete: a közösségi közlekedésen belül a vasút a legfenntarthatóbb közlekedési mód. Ha fenntarthatóbb Magyarországot szeretnénk, akkor a vasutat kell fejlesztenünk – mi pedig ezt tesszük."

Vitézy kiemelte: első a vasútbiztonság

Vitézy Dávid kiemelte, a vasútbiztonság az első. El kell kerülni, hogy egy fa a viharban sínekre dőljön és balesetet okozzon. Ugyanakkor annak a gyakorlatnak is véget kell vetnünk, amely válogatás nélkül kivág minden fát ott is, ahol erre valójában nincs szükség. A biztonság és a természet védelme nem egymást kizáró szempontok: megfelelő szakmai felkészültséggel mindkettő érvényesíthető – jelezte. Azt is megígérte, hogy a főtájépítész pozíció létrehozása ezt a szemléletet fogja intézményesíteni a MÁV-nál, hogy a jövőben ne egyedi beavatkozásokkal, hanem átgondolt, szakmailag megalapozott módon gondoskodjanaka vasút menti zöldfelületekről.