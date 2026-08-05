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MÁV
közlekedésbiztonság
Zugló
Vitézy Dávid

Vitézy váratlan döntést hozott, Zuglóban nagyon kiborultak – ez lesz a folytatás

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Leállíttatta a Zuglóban végzett fakivágásokat, és teljes szemléletváltást ígér a MÁV zöldfelület-kezelésében a miniszter. Vitézy Dávid bejelentette, felülvizsgálják a növényzetkezelési gyakorlatot, létrehozzák a MÁV első főtájépítészi pozícióját, és a jövőben a közlekedésbiztonság mellett a klímavédelmi és ökológiai szempontok is meghatározó szerepet kapnak a vasút menti fák kezelésében.
VG
2026.08.05, 10:27
Frissítve: 2026.08.05, 10:36

Az elmúlt 24 órában sokan írtak nekem, és többen fotókat is küldtek arról, hogy a MÁV Zuglóban a sínek mentén végzett növényzetkezelési munkák során sorra kivágta a töltésen álló fákat – írta szerdán a Facebookon. Majd így folytatta: „Amint értesültem a történtekről, azonnal kértem a munkák leállítását és a beavatkozás felülvizsgálatát. De ez önmagában nem elég."

Vitézy
                                                           Vitézy Dávid új alapokra helyezi a MÁV-nál a zöldfelületek kezelését/Fotó: Orbán-Katona Domonkos / Facebook/VitézyDávid

A miniszter jelezte, hogy felkérte a MÁV-ot arra is, hogy vizsgálja felül a teljes zöldfelület-kezelési gyakorlatát a klímaváltozás fényében, a fák mai valódi ökológiai értékét figyelembe vevő alapokon.  „Emellett felgyorsítjuk azt a folyamatot, amit eleve is terveztem, de nem várhat tovább:

 a MÁV történetében először létrehozzuk a főtájépítész pozícióját.

 A cél, hogy egy felkészült vezető és szakmai csapat kizárólag azon dolgozzon, hogy az állomásokat és a vasúti pályákat övező zöldfelületeket a lehető legfenntarthatóbb módon, tudatosan kezeljük, természetesen a közlekedésbiztonság maradéktalan garantálása mellett." - tette hozzá.. 
Az idei nyár végképp egyértelművé tette, hogy a klímaváltozás már nem távoli, elméleti probléma, hanem a mindennapjaink része, és Magyarország egyik legnagyobb kihívása. Azt is megtanulhattuk az elmúlt évekből, hogy minél tovább halogatjuk az alkalmazkodást, annál súlyosabb következményekkel kell szembenéznünk.
Ezért szinte a teljes működésünket, a korábban kialakult szemléletünket és rendszereinket is felül kell vizsgálnunk. A közlekedés a klímaalkalmazkodás egyik kulcsterülete: a közösségi közlekedésen belül a vasút a legfenntarthatóbb közlekedési mód. Ha fenntarthatóbb Magyarországot szeretnénk, akkor a vasutat kell fejlesztenünk – mi pedig ezt tesszük."

Vitézy kiemelte: első a vasútbiztonság

Vitézy Dávid kiemelte, a vasútbiztonság az első. El kell kerülni, hogy egy fa a viharban sínekre dőljön és balesetet okozzon. Ugyanakkor annak a gyakorlatnak is véget kell vetnünk, amely válogatás nélkül kivág minden fát ott is, ahol erre valójában nincs szükség. A biztonság és a természet védelme nem egymást kizáró szempontok: megfelelő szakmai felkészültséggel mindkettő érvényesíthető – jelezte. Azt is megígérte, hogy a főtájépítész pozíció létrehozása ezt a szemléletet fogja intézményesíteni a MÁV-nál, hogy a jövőben ne egyedi beavatkozásokkal, hanem átgondolt, szakmailag megalapozott módon gondoskodjanaka vasút menti zöldfelületekről.

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