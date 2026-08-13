Bevetették a szivárgásérzékelőt, Debrecen éves ivóvizét mentették meg: kijött a jelentés, a számok döbbenetesek

Egy Debrecen méretű város éves lakossági ivóvíz-felhasználásával összevethető mennyiséget, több mint 8,5 millió köbméter vizet sikerült megóvni a Microsoft egyik MI-alapú szivárgásérzékelő megoldásával – derült ki a technológiai vállalat fenntarthatósági jelentéséből.

A probléma súlyát tovább növeli a történelmi vízhiány és az aszály / Fotó: Shutterstock

A rendszer a víziközmű-hálózatok üzemeltetési adatait elemzi, és segít feltárni azokat a meghibásodásokat, amelyek miatt az ivóvíz még azelőtt elszivárog, hogy elérné a fogyasztókat. A technológia magyarországi alkalmazása különösen indokolt lehet: a vezetékekbe táplált ivóvíz átlagosan mintegy negyede elvész, Budapesten pedig 16 százalék körül alakul ez az arány.

A probléma súlyát tovább növeli a történelmi vízhiány és az aszály. A rossz állapotú hálózatokon elvesző víz nemcsak természeti erőforrás, hanem pénzügyi veszteség is, hiszen a kitermelésére, tisztítására és szállítására már energiát fordítottak.

Nemcsak a csőtöréseket keresheti a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia a teljes vízgazdálkodási folyamatban alkalmazható. A Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézettel közösen fejlesztett Water Copilot például egy folyó vízgyűjtő területének digitális másolatát hozza létre.

Az úgynevezett digitális iker segítségével átfogóbb képet lehet kapni a vízkészletek pillanatnyi állapotáról. Az adatok felhasználhatók az öntözés tervezéséhez, valamint a vízhiányos időszakokra való felkészüléshez is.

A rendszer jelentősége abban rejlik, hogy a döntéshozóknak nem különálló méréseket kell értelmezniük: a technológia egységes modellben mutathatja meg, hogyan változik a víz mennyisége, hol alakulhat ki hiány, és mely területeken lehet szükség beavatkozásra.

Bábel Gabriella, a Microsoft Magyarország ügyvezetője szerint a vállalatok jelenleg többnyire önkéntes fogyasztáskorlátozással járulnak hozzá a válság enyhítéséhez. Hosszabb távon azonban a fejlett technológiák olyan megtakarítást tehetnek lehetővé, amely a rendkívüli helyzet után is mérsékli az üzemeltetési költségeket és a károsanyag-kibocsátást.

Az MI megissza helyetted a napi vízadagodat – a mesterséges intelligencia rejtett környezeti ára Az MI válaszai gyorsak és kényelmesek, de ritkán gondolunk bele, hogy ezek milyen áron születnek meg. Az MI használata nemcsak a gondolkodásunkra hat, hanem a környezetünkre is, még ha ezt nem is látjuk közvetlenül.

Négyezer megawattórát fogott meg egy hibafelismerő rendszer

A mesterséges intelligencia az épületek energiafelhasználásában is megtakarítást hozhat. Az IoT-eszközökre épülő épületfelügyeleti rendszerek valós időben követhetik a külső hőmérséklet változását, majd ehhez igazíthatják a fűtést, a hűtést és más berendezések működését.