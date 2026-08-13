Bevetették a szivárgásérzékelőt, Debrecen éves ivóvizét mentették meg: kijött a jelentés, a számok döbbenetesek
Egy Debrecen méretű város éves lakossági ivóvíz-felhasználásával összevethető mennyiséget, több mint 8,5 millió köbméter vizet sikerült megóvni a Microsoft egyik MI-alapú szivárgásérzékelő megoldásával – derült ki a technológiai vállalat fenntarthatósági jelentéséből.
A rendszer a víziközmű-hálózatok üzemeltetési adatait elemzi, és segít feltárni azokat a meghibásodásokat, amelyek miatt az ivóvíz még azelőtt elszivárog, hogy elérné a fogyasztókat. A technológia magyarországi alkalmazása különösen indokolt lehet: a vezetékekbe táplált ivóvíz átlagosan mintegy negyede elvész, Budapesten pedig 16 százalék körül alakul ez az arány.
A probléma súlyát tovább növeli a történelmi vízhiány és az aszály. A rossz állapotú hálózatokon elvesző víz nemcsak természeti erőforrás, hanem pénzügyi veszteség is, hiszen a kitermelésére, tisztítására és szállítására már energiát fordítottak.
Nemcsak a csőtöréseket keresheti a mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia a teljes vízgazdálkodási folyamatban alkalmazható. A Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézettel közösen fejlesztett Water Copilot például egy folyó vízgyűjtő területének digitális másolatát hozza létre.
Az úgynevezett digitális iker segítségével átfogóbb képet lehet kapni a vízkészletek pillanatnyi állapotáról. Az adatok felhasználhatók az öntözés tervezéséhez, valamint a vízhiányos időszakokra való felkészüléshez is.
A rendszer jelentősége abban rejlik, hogy a döntéshozóknak nem különálló méréseket kell értelmezniük: a technológia egységes modellben mutathatja meg, hogyan változik a víz mennyisége, hol alakulhat ki hiány, és mely területeken lehet szükség beavatkozásra.
Bábel Gabriella, a Microsoft Magyarország ügyvezetője szerint a vállalatok jelenleg többnyire önkéntes fogyasztáskorlátozással járulnak hozzá a válság enyhítéséhez. Hosszabb távon azonban a fejlett technológiák olyan megtakarítást tehetnek lehetővé, amely a rendkívüli helyzet után is mérsékli az üzemeltetési költségeket és a károsanyag-kibocsátást.
Az MI megissza helyetted a napi vízadagodat – a mesterséges intelligencia rejtett környezeti ára
Az MI válaszai gyorsak és kényelmesek, de ritkán gondolunk bele, hogy ezek milyen áron születnek meg. Az MI használata nemcsak a gondolkodásunkra hat, hanem a környezetünkre is, még ha ezt nem is látjuk közvetlenül.
Négyezer megawattórát fogott meg egy hibafelismerő rendszer
A mesterséges intelligencia az épületek energiafelhasználásában is megtakarítást hozhat. Az IoT-eszközökre épülő épületfelügyeleti rendszerek valós időben követhetik a külső hőmérséklet változását, majd ehhez igazíthatják a fűtést, a hűtést és más berendezések működését.
A LinkedIn irodáiban és campusain prediktív mesterséges intelligenciát használnak az épületüzemeltetés optimalizálására. A rendszer célja, hogy előre jelezze a fogyasztás változásait, és még a pazarlás kialakulása előtt módosítsa a működést.
A Microsoft redmondi központjában egy MI-alapú hibafelismerő rendszerrel 2025-ben mintegy négyezer megawattóra energiát takarítottak meg. A hasonló épületfelügyeleti megoldások Magyarországon is egyre elterjedtebbek, és az energiafogyasztás visszafogásában is szerepet kaphatnak.
A vállalat emellett egyes Copilot-termékeinél dinamikus modellválasztást alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a feladat összetettségéhez igazítja a felhasznált számítási kapacitást, így egyszerűbb műveletekhez nem feltétlenül vesz igénybe nagyobb, több energiát fogyasztó modellt. A Microsoft
- ügyfeleinek
- és fejlesztőinek
is azt javasolja, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek kialakításakor a konkrét feladathoz illeszkedő modelleket, adatkezelési megoldásokat és terheléselosztási stratégiákat alkalmazzanak. A társaság közlése szerint saját villamosenergia-felhasználásában száz százalékra növelte a megújuló energiaforrások arányát.
Évente 125 millió liter víz maradhat meg adatközpontonként
A mesterséges intelligencia terjedése ugyanakkor maga is jelentős energia- és vízigénnyel jár, ezért kulcskérdés az adatközpontok hatékonyabb hűtése. A Microsoft az Azure felhőszolgáltatást működtető létesítményeiben új, alacsonyabb vízfogyasztású megoldásokat vezetett be.
A hűtővizet 2024 óta zárt rendszerben keringetik közvetlenül a chipek környezetében. Ezzel minimálisra csökkenthető a párolgásból származó veszteség, és a vállalat számítása szerint adatközpontonként évente több mint 125 millió liter víz takarítható meg.
A társaság 2025-ben mikrocsatornás hűtési eljárást is tesztelt. A rendszer a chip típusától és terhelésétől függően oda irányítja a hűtőfolyadékot, ahol arra a legnagyobb szükség van. A technológiával akár háromszorosára növelhető a hűtés hatékonysága.
Az egyes adatközpontok vízellátását a helyi időjárási és természeti viszonyokhoz igazítják, hogy működésük minél kevésbé terhelje a települési hálózatokat. Az amszterdami létesítménynél például szinte teljes egészében csapadékvizet használnak a szerverek hűtéséhez.
Több vizet pótoltak vissza, mint amennyit kivontak
A Microsoft adatközpontjai 2022 óta 25 százalékkal javították fajlagos vízfelhasználásukat. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora energiafelhasználás mellett negyedével kevesebb vizet igényelnek. A vállalat 2030-ra negyvenszázalékos javulást tűzött ki célul.
A társaság tavaly 14,2 millió köbméter vizet juttatott vissza a környezetbe. Közlése szerint történetében először fordult elő, hogy a visszapótolt mennyiség meghaladta az adott évben kivont vízét.
A már szerződésekben vállalt jövőbeni vízvisszapótlás eléri a 133 millió köbmétert. Ez körülbelül tizennyolc, Debrecen méretű város teljes éves lakossági ivóvíz-felhasználásának felel meg.