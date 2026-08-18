Kiborult a szakértő-polgármester a Duna magyar szakaszára tervezett duzzasztók miatt: pontosan elmagyarázta, mi a baj velük – „Ki találta ki ezt a baromságot?”

„Ki találta ki azt a baromságot, hogy duzzasztó kell a vízmegtartáshoz? Olvasom az alábbi bejegyzésemhez fűzött kommenteket, s közben fogom a fejem, mert el nem tudom képzelni, hogy honnan ered az a fénysebességgel terjedő baromság, hogy Bős-Nagymarost kellett volna megépíteni, és már régen végig kellett volna építeni duzzasztókkal a Dunát” – fakadt ki kedd délutáni Facebook-bejegyzésében Sallai Róbert Benedek.

Számos problémát okoz a Duna alacsony vízszintje / Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

Az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának volt elnöke, Túrkeve polgármestere szerint az a mondás, hogy „Magyarországról kifolyik a víz, ezért minél több duzzasztót kell építeni”, jól hangzik, csak éppen vízgazdálkodási szempontból félrevezető, és teljes butaság. Szerinte ugyanis a gátak megölik a folyókat és megölik a tájakat. Fel is sorolta, hogy miért gondolja így:

A duzzasztó nem a tájban tartja meg a vizet, hanem elsősorban a mederben. Azonban a Kárpát-medencében nem pusztán magasabb vízszintre lenne szükségünk a folyóban, hanem arra, hogy a víz kijusson az árterekre, mellékágakba, mélyfekvésű területekre, beszivárogjon a talajba és emelje a talajvíz szintjét. Nem a folyók keresztgátakkal való teleépítésével, hanem a víz tájba vezetésével és a felszín alatti vízkészletek utánpótlásával lehet esély megmenteni a kiszáradó Alföldet. A keresztgát feldarabolja a folyót. Megakasztja nemcsak az élőlények, hanem a hordalék és a tápanyagok természetes mozgását is. Fölötte feltöltődés, alatta hordalékhiány és medermélyülés jelentkezhet. Vagyis amit az egyik helyen „megjavítunk”, annak az árát gyakran lejjebb fizeti meg a folyó és a táj. Ez nem élővilág-védelmi kérdés, hanem gazdasági kérdés: a gátakkal szabdalt folyók mederváltozásai miatt elképesztő pénz a fenntartásuk. Ezért igyekeznek világszerte számos helyen megszabadulni a feleslegessé vált keresztgátaktól. A folyó legfontosabb kapcsolata nemcsak felfelé és lefelé van, hanem oldalirányban is: az ártérrel. Az elmúlt másfél évszázadban éppen ezt a kapcsolatot vágták el töltésekkel, mederszabályozással és gyors vízlevezetéssel. Ez az a vízrendezési szemlélet, amely a jelenlegi problémák jelentős részét eredményezte, és nem a gátak hiánya. Most pedig sokan ugyanennek a rendszernek a problémáit újabb műtárgyakkal akarják orvosolni, ami Sallai szerint agyrém. Magyarország vízhiányának egyik alapvető oka nem az, hogy nincs elég beton a folyókban, hanem az, hogy amikor sok víz érkezik, alig adunk neki helyet a tájban, és nem tartjuk meg. Árvízkor gyorsan levezetjük, aszálykor pedig csodálkozunk, hogy nincs mit visszatartani. Márpedig elsősorban nem keresztgátakkal, hanem a víz tájba vezetésével, az árterek visszakapcsolásával és a folyók számára rendelkezésre álló tér növelésével lehet megtartani a vizet. Lehet olyan helyzet, amikor egy duzzasztómű energetikai, hajózási vagy vízellátási okból indokolható. De ebből nem következik, hogy a folyók lépcsőzése általános gyógymód lenne a vízhiányra – egyáltalán nem az. A valódi vízmegtartás nem azt jelenti, hogy a folyót tározólánccá alakítjuk, hanem azt, hogy a vizet visszaengedjük a tájba.

„Állítsuk helyre, ahol lehet, a természetes meanderezettséget és a folyó–ártér kapcsolatot, és segítsük a felszín alatti vízkészletek utánpótlását – amit nem akkor kell elkezdeni, amikor júliusban már kiégett az Alföld és óriási a párolgási veszteség. Meg kellene végre érteni: nem az a cél, hogy minél több víz álljon két betonfal között, hanem hogy minél több víz maradjon az Alföld talajában, ártereiben, rétjeiben, erdeiben és vizes élőhelyein. Ehhez a folyók keresztgátakkal való teleépítése nem jó megoldás” – hangsúlyozta Sallai Róbert Benedek.