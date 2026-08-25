Ez elkeserítő: térképre tették, mennyi víz maradt Magyarország alatt, pontosan látszik az összes település tartaléka – most bárki megnézheti, mekkora a csökkenés

Magyarország jelentős részén már nemcsak a felszínen látszanak a tartós szárazság következményei. Egyre több térségben süllyed a talajvíz, miközben a csapadékosabb időszakok sem feltétlenül képesek pótolni az előző években kialakult hiányt. Most bárki megnézheti, milyen adatokat mértek a lakóhelyéhez legközelebb található megfigyelőkutakban.

Van, ahol a víz néhány tíz centiméterrel a felszín alatt elérhető, máshol azonban több mint tíz méter mélyen található / Fotó: https://geoportal.vizugy.hu

Az országos térképen az aktuális talajvízszint mellett az is látható, hogy az érték mennyire tér el az 1991 és 2020 közötti harmincéves időszak havi átlagától. A felületen településre és címre is rá lehet keresni, így néhány kattintással megtalálható a kiválasztott területhez legközelebbi mérési pont – mutatta be a lehetőséget a VAOL.

A rendszer az Országos Vízügyi Főigazgatóság talajvízfigyelő hálózatának adataira épül. Az ország különböző pontjain működő kutak segítségével folyamatosan mérik, milyen mélységben található a víz a felszín alatt. Az eredményekből nemcsak a pillanatnyi állapot, hanem a vízszint változásának iránya is kirajzolódhat.

Hetente frissítik a talajvíztérképet

Az OVF interaktív felületén különböző színek jelzik a talajvíz mélységét. Van, ahol a víz néhány tíz centiméterrel a felszín alatt elérhető, máshol azonban több mint tíz méter mélyen található.

Az egyes mérőpontokra kattintva megjelenik a kút azonosítója, települése, mélysége és peremének tengerszint feletti magassága. Az előző hetek adatai szintén elérhetők, így megfigyelhető, hogy az adott térségben emelkedik, stagnál vagy tovább süllyed a talajvíz. A térképet rendszerint hetente, hétfő hajnalban frissítik.

Az adatok ugyanakkor nem azt mutatják meg, pontosan milyen mélyen áll a víz egy kiválasztott ház, kert vagy mezőgazdasági terület alatt. A számok a környékbeli mérőkutakból származnak, ezért egy nagyobb térség állapotáról adnak képet. A vízügy arra is figyelmeztet, hogy nyers, még nem ellenőrzött, tájékoztató jellegű eredmények jelennek meg, amelyekből önmagukban nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni.

Már a háztartási kutak is veszélyben vannak

A talajvíz utánpótlása elsősorban a beszivárgó csapadékból származik, de egyes területeken a folyók, tavak és csatornák is befolyásolják. A tartós szárazság, a magas párolgás, a növényzet vízfelhasználása és az emberi vízkivételek azonban egyaránt apasztják a felszín alatti készleteket.