Nem csak az áramfogyasztás csökkent az önként vállalt korlátozások miatt, 20 településen van gond

Jelezte, hogy az időjárás-előrejelzések szerint a következő két hétben továbbra is rendkívüli hőség várható, ezért arra kért mindenkit, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet, és megköszönte a felelős magatartást.

Nem kerül veszélybe a lakossági vízellátás

A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe - erről már Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban.

A Köböl Anita kormányszóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta.

A kormányszóvivő közösségi oldalára feltöltött beszélgetésben Orbán Zoltán közölte: a Duna budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 centiméter volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 centiméter volt, jelenleg pedig 19 centiméter.

Paksi Atomerőmű: megszólalt Magyar Péter, hamarosan eldől, hogy kötelezően korlátozzák e a nagyvállalatok fogyasztását – „bekövetkezik az, amit sokan nem is tudtunk volna elképzelni, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk!" „A legkritikusabb 5 nap előtt állunk” – jelentette be Magyar Péter, miközben teljesen lenullázzák a Paksi Atomerőmű termelését. A kormányfő megismételte, az erőmű biztonsága 100 százalékos. A Duna kritikus apadása miatt azonnali kormányzati válságkezelés indult, és hétfőtől akár kötelező áramkorlátozást is elrendelhetnek a legnagyobb hazai gyárak számára. Bővebben>>>

Arra a kérdésre, hat-e ez bármilyen formában az ivóvízkészletünkre, azt válaszolta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a víziközmű-szolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is.

Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás - szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék-utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzéseken látható, még romlani fog.

Köböl Anita kérdésére - milyen módszerek, technikák léteznek a Duna vizének megtartására - azt felelte, bármilyen vízmegtartási kérdésben az első és legfontosabb, hogy természetes úton próbáljuk ezt megvalósítani, és mindig a vízgyűjtőben. Ha ez nem lehetséges, akkor lehet műtárgyakat alkalmazni, "a harmadik megoldás gyakorlatilag zárójeles", mert nem lehet más vízgyűjtő, például a Duna esetében nem lehet a Tiszát bevonni.