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hőség
Gajdos László
ivóvíz

Nem csak az áramfogyasztás csökkent az önként vállalt korlátozások miatt, 20 településen van gond

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Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik - közölte az élő környezetért felelős miniszter vasárnap Facebook-oldalán.
VG
2026.08.02, 14:19
Frissítve: 2026.08.02, 14:24

Gajdos László azt írta: a felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás. Ezt azután közölte, hogy vasárnap reggel vízügyi szakemberekkel egyeztetett.

Nem csak az áramfogyasztás csökkent az önként vállalt korlátozások miatt, 20 településen van gond
Nem csak az áramfogyasztás csökkent az önként vállalt korlátozások miatt, 20 településen van gond Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Kitért arra, hogy a korábbi napokban a rendkívüli hőség miatt több mint 25 százalékkal emelkedett meg a napi vízfogyasztás, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre.

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Jelezte, hogy az időjárás-előrejelzések szerint a következő két hétben továbbra is rendkívüli hőség várható, ezért arra kért mindenkit, hogy továbbra is takarékosan és körültekintően használja a vizet, és megköszönte a felelős magatartást.

Nem kerül veszélybe a lakossági vízellátás 

A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe - erről már Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban.

A Köböl Anita kormányszóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta.

A kormányszóvivő közösségi oldalára feltöltött beszélgetésben Orbán Zoltán közölte: a Duna budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 centiméter volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 centiméter volt, jelenleg pedig 19 centiméter.

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Arra a kérdésre, hat-e ez bármilyen formában az ivóvízkészletünkre, azt válaszolta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a víziközmű-szolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is.

Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás - szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék-utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzéseken látható, még romlani fog.

Köböl Anita kérdésére - milyen módszerek, technikák léteznek a Duna vizének megtartására - azt felelte, bármilyen vízmegtartási kérdésben az első és legfontosabb, hogy természetes úton próbáljuk ezt megvalósítani, és mindig a vízgyűjtőben. Ha ez nem lehetséges, akkor lehet műtárgyakat alkalmazni, "a harmadik megoldás gyakorlatilag zárójeles", mert nem lehet más vízgyűjtő, például a Duna esetében nem lehet a Tiszát bevonni.

Orbán Zoltán azt javasolta, csak teli mosógéppel mossunk, lehetőleg rövid programmal, fürdés helyett zuhanyozzunk, és amíg szappanozzuk magunkat, fogat mosunk vagy borotválkozunk, addig ne csorgassuk a vizet, és mosogatás közben se folyassuk a vizet.

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