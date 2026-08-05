Gajdos László elárulta, takarékoskodni kezdtek-e a magyarok a vízzel: most jönnek a kritikus napok

Látványosan csökkent a vízhálózat terhelése az elmúlt napokban: 9 százalékkal kevesebb vizet fogyasztottak a felhasználók. A harmadfokú hőségriasztás idején minden megtakarított liter víz számít, ezért Gajdos László további együttműködést kér a lakosságtól.

Egyelőre stabil az ivóvíz-ellátás, de az élő környezetért felelős tárcavezető tudatos felhasználásra kéri a fogyasztókat. / Fotó: Ma7

A takarékosabb vízhasználat érdemben mérsékelte az ivóvíz-hálózat terhelését

A lakossági odafigyelés hatására az elmúlt napokban 9 százalékkal csökkent a vízfogyasztás – közölte Facebook-bejegyzésében az élő környezetért felelős miniszter. A takarékosabb vízhasználat érdemben mérsékelte a hálózat terhelését, ami nagyobb biztonságot ad a rendszer működéséhez a rendkívüli melegben – jegyezte meg.

A tárcavezető arról számolt be, hogy sokan

elhalasztották az autómosást,

megfontoltabban öntöztek,

későbbre időzítették a medencetöltést

vagy a térkő tisztítását.

Mint írta: ezek az apró lépések összességében jelentős segítséget jelentenek a vízellátó rendszer számára.

A következő napok továbbra is komoly megpróbáltatásokat tartogatnak, ugyanis péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a vízfogyasztás alakulása kiemelt figyelmet igényel – mutatott rá a tárcavezető.

Gajdos László arra kérte a lakosságot, hogy a hőség idején is folytassák a tudatos vízhasználatot. A takarékosabb felhasználás hozzájárul ahhoz, hogy minden háztartásban folyamatosan biztosított maradjon az ivóvízellátás – húzta alá.

A miniszteri felhívás egyáltalán nem meglepő, hiszen ahogyan azt lapunk is megírta: a kormányzati tájékoztatás szerint kedden víztermelési probléma miatt 2339 embert érintő vízhiány alakult ki a Pest vármegyei Tápiószelén.

Az egészségügyben tegnap délutánig tíz embert láttak el túlhevülés miatt, illetve 17 vasútvonalon és négy HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a magas hőmérséklet miatt.

Az M5-ös autópálya 98. kilométerénél, a határ felé vezető oldalon egy műszaki hibás jármű utasainak palackos vizet biztosítottak. Az Országos Kataszófavédelmi Főigazgatóság adatai alapján kedd estig 24 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés – közölte a kormány.