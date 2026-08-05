Kezdődik: máris elfogyott az ivóvíz a vidéki településen

Víztermelési probléma miatt 2339 embert érintő vízhiány alakult ki Pest vármegyében, Tápiószelén. Budapesten eközben helyreállt a vízellátás a XI. kerületi Gazdagréti téren, ahol a javítási munkálatokat az éjszakai órákban fejezik be – derül ki a kormány hőségriasztásról kiadott keddi, 20 órás gyorsjelentéséből – olvasható a kormany.hu-n.

Az országos védekezés részeként kedden este 1254 helyszínen történt vízosztás. / Fotó: New Africa / Shutterstock

Csapadékvíz továbbra sem várható

A jelentés szerint kedden este országosan és a fővárosban egyaránt 37 Celsius-fok volt a legmagasabb mért hőmérséklet. Csapadék nem hullott, és az esti órákban sem vártak esőt.

Az egészségügyben a délutáni órákig tíz embert láttak el túlhevülés miatt. A szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta rendkívüli esemény nem történt.

Jelenleg 17 vasútvonalon és négy HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes sebességkorlátozás a magas hőmérséklet miatt.

Az M5-ös autópálya 98. kilométerénél, a határ felé vezető oldalon egy műszaki hibás jármű utasainak palackos vizet biztosítottak. Az Országos Kataszófavédelmi Főigazgatóság adatai alapján kedd estig 24 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés. A paksi atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása a jelentés készítésekor 230 megawatt volt. Az országos védekezés részeként kedden este 1254 helyszínen osztottak ivóvizet, emellett 643 helyszínen működtek párakapuk a hőség enyhítésére.

Péntekre érhet véget a mostani rendkívül forró, hőséggel terhelt időszak, előtte azonban még egy-két kifejezetten nehéz nap vár az országra. Addig a forróság még kitart, sőt átmenetileg tovább erősödik, a hét második felének végére azonban már egyre nagyobb bizonyossággal mérséklődhet a hőség.

A tartós, országos eső ugyanakkor a hőhullám megtörése után sem látszik:

csapadék továbbra is inkább csak elszórtan,

kisebb területeken alakulhat ki.

Vagyis a hőmérséklet szempontjából pénteken megérkezhet a megkönnyebbülés, a szárazság azonban várhatóan folytatódik.