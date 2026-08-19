Súlyos vízhiány tört ki az éjjel a 26 ezres magyar vidéki városban, egyik pillanatról a másikra ütött be a baj: videóra vették a rendkívüli állapotokat

„Tisztelt Kazincbarcikai Választópolgárok! Több forrásból tájékoztattak, hogy Barcikán kiterjedt vízellátási problémák adódtak. A város jelentős részén jelenleg nincs víz. A helyzet súlyos, a tájékoztatás pedig elégtelen. Nyomatékosan kérem a városvezetést, hogy a jelenlegi fesztivál elfoglaltságai ellenére is haladéktalanul tájékozódjanak, intézkedjenek, és adjanak megfelelő tájékoztatást a lakosságnak. A segítség nem maradhat el. A kazincbarcikaiak érdeke az első” – írta kedden késő este közzétett Facebook-bejegyzésében Hatala-Orosz Csaba, a térség parlamenti képviselője.

Vízhiány fenyeget Kazincbarcikán / Fotó: Borsodi Zóna / Facebook

A probléma nem ismeretlen, ugyanis az ÉRV. Zrt. szombaton arról tájékoztatta a lakosságot, hogy Kazincbarcikán egyidőben több hálózati meghibásodás is keletkezett, amelyek következtében egyes területeken nyomásesésre, vagy a vezetékes ivóvízszolgáltatás átmeneti szünetelésére kell számítani. Hozzátették, hogy az ÉRV Zrt. szakemberei a hibák elhárítását haladéktalanul megkezdték, azok folyamatban vannak. A hibaelhárítás idejére az érintett területeken alternatív módon, lajtok segítségével történik a szolgáltatás biztosítása.

Az képviselő posztjából arra lehet következtetni, hogy a helyzet azóta sem oldódott meg, sőt, romlott, miután egy nagy csőtörés történt a városban. Az esetről videó is készült.

Elege lett a polgármesternek a gyanúsítgatásokból: tiszta vizet öntött a pohárba a nyári vízhiánnyal kapcsolatban

Az elmúlt hetek elégtelen csapadékmennyisége és folyók alacsony vízállása országszerte sok helyen okoz kisebb vagy nagyobb problémákat. Nem Kazincbarcika az egyedüli város, ahol vízhiány alakult ki nyáron, a legismertebb eset Dunabogdány volt, igaz, ott az okok egészen mások voltak.

„Méltatlanul és igazságtalanul kerültek pellengérre a dunabogdányiak a nyári vízhiány miatt” – jelentette ki az InfoRádióban Liebhardt András, a település polgármestere, miután körbejárta a sajtót a település kritikus helyzetének híre.

Liebhardt András hangsúlyozta, hogy a helyzet hátterében nem egyszerűen a felelőtlen vízhasználat, hanem a helyi rendszer szűk kapacitása áll.