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elsőfokú vízkorlátozás
vízhiány

Tévedésből hirdettek országos vízkorlátozást: nincs egységes elsőfokú intézkedés – csak takarékossági javaslatot adott a kormány

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A jogszabályok alapján az elsőfokú vízkorlátozásról nem a minisztérium, hanem helyi szinten az önkormányzatok dönthetnek. Országos vízkorlátozás helyett csak ajánlást fogalmazott meg a kormány az aszályhelyzet miatt.
VG
2026.08.04, 17:46

Tévesen jelent meg, hogy Magyarország minden településén életbe lépett az elsőfokú vízkorlátozás. A minisztérium később elismerte, hogy az országos intézkedésről szóló közlemény félreértésre adott okot, valójában csak takarékos vízhasználatot javasoltak az önkormányzatoknak – írta a 24.hu.

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Visszavonta a kormány az országos vízkorlátozásról szóló hírt, miután kiderült, hogy az ilyen intézkedés jogilag települési hatáskörbe tartozik / Fotó: Shutterstock

Téves információ jelent meg arról, hogy Magyarország valamennyi településén elsőfokú vízkorlátozás lépett volna életbe. 

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium még múlt hét szombaton olyan közleményt tett közzé, amely szerint „szükségessé vált az ország minden településén (legalább) az I. fokú vízkorlátozás”.

A tárca ezt a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzésekkel, a víziközmű-rendszerek működési körülményeivel, valamint az ellátásbiztonság hosszú távú fenntartásának érdekével indokolta. A közlemény azonban nem tért ki arra, hogy pontosan milyen jogi alapon vezették volna be az országos korlátozást.

A tisztázás azért vált szükségessé, mert a hatályos szabályok szerint az elsőfokú vízkorlátozás elrendelése nem országos minisztériumi döntés, hanem települési szinten történik. A víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére az önkormányzat dönthet arról, hogy szükség van-e ilyen intézkedésre.

Az önkormányzatok még elrendelhetnek vízkorlátozást

A kérdésre a minisztérium már azt válaszolta, hogy országosan valójában nem lépett életbe elsőfokú vízkorlátozás. Mint közölték, a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a közműves vízszolgáltatás korlátozásáról minden településnek saját hatáskörben kell döntenie.

A tárca hangsúlyozta, hogy a korábbi közlemény nem kötelező korlátozást jelentett, hanem javaslatot az önkormányzatok számára. A III. fokú hőségriasztás és a Magyarországon fennálló rendkívüli aszályvédelmi készültség miatt ugyanis indokoltnak tartják a vízfogyasztás mérséklését.

A jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések, a víziközmű-rendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke ugyanis az ország minden településén takarékosságot követel meg

– közölte a minisztérium. A kormányhivatalok.hu korábbi híradása azonban félreértésre adhatott okot, ezért a tárca elnézést kért, és a korábbi közleményt törölte a kormányzati oldalról.

A vízhelyzet ugyanakkor továbbra is komoly kihívást jelent: a tartós csapadékhiány, a rekordközeli hőmérsékletek és az aszály miatt a hatóságok mindenkit felelős vízhasználatra kérnek. A hangsúly jelenleg nem országos korlátozáson, hanem a fogyasztás tudatos csökkentésén van.

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Már az öntözést és a vízellátást is veszélyezteti a Duna rendkívüli apadása a Vajdaságban. Az Észak-Bácskát ellátó szivattyúállomás leállt, a déli térséget kiszolgáló létesítmény pedig minimális tartalékkal üzemel, az alacsony vízállás miatt a szerbiai tartományi kormány azonnali beavatkozásról döntött.

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