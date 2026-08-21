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időjárás
Országos Vízügyi Főigazgatóság
aszály
vízállás

A Dunára figyelt mindenki, közben a többi magyar folyó csendben kiszárad: megszólalt a vízügy, óriási a baj a Tiszán, a Körösök mentén és az Ős-Dráván is – a tavak sem ússzák meg

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Paks miatt a Duna viszi el a fókuszt, de a többi folyón is nagy a baj. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság lapunk megkeresésére a többi magyarországi folyó helyzetére is felhívta a figyelmet.
T. M.
2026.08.21, 06:03
Frissítve: 2026.08.21, 06:09

Az elmúlt hetekben a rendkívüli hőség és a kevés csapadék miatt minden korábbinál több figyelem terelődött az aszályra, és a folyók alacsony vízállására. Ennek fókuszában érthető okokból többnyire a Duna állt. A kormány meg is hozta a paksi alacsony vízállás okozta problémákat hosszú távon kezelő beruházásokhoz és munkálatokhoz szükséges döntéseket, ezeket Magyar Péter miniszterelnök több sajtótájékoztatón is ismertette.

Dráva, Horvátország aszály, vízállás, vízszint, víz, időjárás
Nemcsak a Duna problémás, a többi hazai folyó vízszintje is rekordalacsony. A képen a Dráva horvátországi szakasza. / Fotó: Marko Perkov / AFP

A kormányfő egy 6 milliárd forint költségvetésű beruházást jelentett be, egy fenékküszöb azonnali építését, valamint két 80 méteres bárka odavezénylését, és irányított elsüllyesztését. A fenékküszöb a folyómeder aljára, a folyó folyására merőleges telepített, alacsony vízi műtárgy. Építésével megemelhető a víz szintje. A fenékküszöböt úgy építik, hogy a folyó folyását ne akadályozzák meg, a halak is könnyen átjutnak rajta, és biztosított legyen a teher- és személyszállító hajók haladása.

A napokban aztán arról is egyre több hír jelent meg, hogy történelmi mélypontra esett a Tisza vízállása Szolnoknál, miután a Kisköre alatti szakasz folyamatosan apad. A kritikus helyzet miatt a vízügyi szakemberek darukkal és búvárok közreműködésével pozícionálták át a vízkivételi úszóművet, hogy ennek segítségével garantálják a helybéliek zavartalan ivóvízellátását.

A többi magyar folyó vízszintje is problémás

A Duna és a Tisza gyakran szerepel a hírekben, de mi a helyzet a többi magyarországi folyónál? Ennek kapcsán kerestük meg az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.

Az OVF válaszában elmondta, hogy a halmozódó csapadékhiány, a hőség és a magas párolgás miatt, az augusztusra amúgy is jellemző kisvizes időszak idén rendkívüli mértékben jelentkezik a hazai folyókon. A vízfolyások – a duzzasztott szakaszok kivételével – igen alacsony, illetve rendkívül alacsony mederteltségűek.

A vízállások több folyón is alul múlják a korábban valaha mért legkisebb vízszinteket.

Feszített munkában a vízügyi szakemberek

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a vízügyi ágazat ott tud beavatkozni, ahol erre műszaki lehetősége van. Így például a Tiszán és a Körösök mentén található duzzasztók segítségével a vízszinteket a rendkívül alacsony vízhozamok mellett is magasabban tartják. A Körösökön kollégáink több helyen szivattyúzással is pótolták a medrek vízkészletét.

Mindemellett, ahol erre az érkező vízhozamok még lehetőséget biztosítanak, a térségi vízpótlásokat, vízkivezetéseket is elvégzik a szakemberek, több helyen civilekkel, nemzeti parkokkal együttműködve, például az Ős-Dráva rendszer vízellátása is folyamatos a terület ökológiai vízpótlása érdekében. Az Ős-Dráva Főcsatornán keresztül szakaszos szivattyús vízkivétellel biztosítják a többlet-vízmennyiséget a vízügyi szakemberek.

Vészjelzést adtak Magyarország nagytavai: strandok zártak be, hajók súrolják a medret, van, ahol még ellenőrizni sem lehet a kis vízben

Ráadásul nemcsak a folyóvizeket, hanem az állóvizeket is erőteljesen sújtja az időjárás. A tartós hőség és a csapadékhiány augusztus közepére Magyarország legnagyobb tavainál is kézzelfogható következményekkel járt. A Balatonon már a kompok teherforgalmát korlátozzák, a Velencei-tónál strandokat zártak be, a Fertőn pedig egyes vitorlások alja súrolja a medret. A Tiszán eközben történelmi mélypontot mértek, ezért a Tisza-tóból irányított vízzel próbálják fenntartani a biztonságos ivóvízellátást.

Az augusztus második felében érkező záporok átmenetileg lassíthatják az apadást, de néhány helyi zivatar nem képes gyorsan pótolni a hónapok alatt kialakult vízhiányt. A tavak állapotát ezért nem egy-egy esős nap, hanem a teljes vízgyűjtőre hulló csapadék és az őszi–téli utánpótlás határozza majd meg.

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