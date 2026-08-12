BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szennyezés
vizsgálat
vörösiszap

Már csak ez kellett: szokatlan anyag tört fel a vörösiszap-tározó alatt, azonnali vizsgálat Indul a Dunán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vizsgálják a vízminőséget az almásfüzitői Duna-szakaszon. A vörösiszap-tározó alatt barnás színű anyag jelent meg a vízben, és okozott aggodalmakat.
VG/MTI
2026.08.12, 17:38
Frissítve: 2026.08.12, 17:44

Almásfüzitőnél, a vörösiszap-tározó alatti Duna-szakaszon a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ), valamint állampolgári bejelentések alapján környezetvédelmi vizsgálat indult a folyó vizében elkeveredő, barnás színű anyag miatt – közölte a KEMHESZ elnöke szerdán.

Duna vörösiszap tározó Almásfüzitő, Neszmély
Vizsgálják a vízminőséget az almásfüzitői Duna-szakaszon a vörösiszap-tározónál / Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

Zoltai Dániel elmondta, hogy az elmúlt hetekben több horgász is fényképeket és videókat juttatott el a KEMHESZ-nek, melyeken az alacsony dunai vízállás következtében jól látható, hogy a part mentén több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és elkeveredik a Duna vizében.

A szövetség halőri szolgálata ellenőrizte az érintett területet, majd bejelentést tett a hatóságoknak, hogy a jelenség eredete és esetleges környezeti hatása egyértelműen tisztázható legyen.

„Hétfőn egy laboratórium munkatársai az érintett helyszínen több ponton közel 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről” – ismertette Zoltai Dániel.

Vizsgálat indul a vörösiszap-tározó közelében

A kormányhivatal egy végzésben arról értesítette a horgászegyesületek szövetségét, hogy területi vízügyi illetékesség miatt az ügy vizsgálatát átteszi a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatalhoz – tájékoztatott a horgászegyesületek szövetsége.

A KEMHESZ információi szerint a vízügyi szakemberek 2012-ben is vizsgálták a területet. Mivel a térségben korábban mocsaras, lápos terület volt, felmerült, hogy az onnan származó, szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést, ez azonban a vizsgálatok mostani lezárásáig nem tekinthető mérvadónak.

Zoltai Dániel hozzátette, az élő környezet megóvása és a környezetszennyezés területén elengedhetetlen a zéró tolerancia. Fontos, hogy vizsgálati eredményekkel alátámasztott választ kapjanak a jelenség okára, illetve a Duna élővilágára és vízminőségére tett hatására. A területet továbbra is figyelemmel kísérik és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatják a közvéleményt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu