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piros lábas
gyárbezárás

Ennyi volt, bejelentették, bezár a legendás magyar gyár: ez volt az utolsó ilyen, 115 évet bírt ki – már a munkások bérét sem tudja fizetni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felszámolás alá került az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft., ezzel megszűnhet Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára. A több mint 115 éves üzem mintegy 150 dolgozójának sorsáról a felszámolási eljárás keretében születhet döntés. A zománcgyárban többek között a számos háztartásban megtalálható piros lábosok készültek.
VG
2026.08.26, 17:55
Frissítve: 2026.08.26, 18:11

Néhány nappal ezelőtt felszámolás alá került az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft., amelynek üzemében ezzel várhatóan végleg leáll a termelés – közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Magyar Hanggal. A szakszervezet tájékoztatása szerint a vállalat pénzügyi helyzete kritikussá vált, és a munkavállalók egy része már a bérét sem kapta meg, vagy csak részben jutott hozzá. A következő lépésben a cégbíróság felszámolóbiztost jelöl ki, aki átveszi a vállalat irányítását.

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Bezár a bonyhádi zománcárukat gyártó üzem (illusztráció)
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Bezár a zománcáruk gyára, de még sok lesz a tennivaló

A dolgozók munkaviszonya addig fennmarad, amíg a felszámoló meg nem szünteti azt. A törvényi előírások alapján a felszámoló feladata lesz az elmaradt munkabérek, a felmondási időre járó összegek és a végkielégítések rendezése is.

A Vasas szerint 

a bonyhádi üzem bezárásával Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára szűnik meg. 

A több mint 115 éves gyár jelenleg mintegy 150 embernek ad munkát. A szakszervezet tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy a munkavállalók a lehető legkedvezőbb feltételek mellett távozhassanak, miközben a környékbeli elhelyezkedési lehetőségeket is igyekeznek feltérképezni.

Munkaerőhiány enyhítheti a bezárás hatását

Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere a lap megkeresésére azt mondta, az önkormányzat minden lehetséges segítséget megad az érintett dolgozóknak. A város közvetítő szerepet vállal a környékbeli vállalkozások és a munkájukat elvesztő alkalmazottak között.

A polgármester szerint a térségben továbbra is jelentős a munkaerőhiány, ezért azoknak, akik szeretnének elhelyezkedni, várhatóan lesz lehetőségük új munkát találni.

Több mint egy évszázados ipartörténet ér véget

A bonyhádi zománcgyár története 1909-ig nyúlik vissza. A Bonyhád Lexikon Plusz 2025-ös kiadványa szerint az üzemet Perczel Béla földbirtokos-vállalkozó alapította, részben azzal a céllal, hogy stabil ipari fogyasztást biztosítson a helyi villanytelep számára.

A gyár 

  • kezdetben dominókat és más játékokat készített, 
  • később azonban fokozatosan a zománcozás vált a fő tevékenységévé. A termelés középpontjába a zománctáblák és a háztartási edények kerültek.

Az üzem a 20. század során több alkalommal is átalakult. 1948-ban államosították, később a Zománcipari Művek, majd a Lampart részeként működött. 1993-tól már EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. néven folytatta tevékenységét.

A bonyhádi gyár évtizedeken keresztül a város egyik legfontosabb ipari vállalata és foglalkoztatója volt. Termékei nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is megjelentek.

A piros lábasok generációk konyháiban voltak jelen

A bonyhádi zománcedények sok magyar háztartásban évtizedeken át mindennapi használati tárgynak számítottak. A lábasok, fazekak, bögrék és egyéb zománcozott edények sokszor családi örökségként maradtak egyik generációról a másikra.

A legismertebb termékek közé tartozik a klasszikus piros lábas, amely sokak számára ma is a hagyományos magyar konyha egyik jellegzetes kelléke.

A bonyhádi termékekből ugyanakkor ma is széles választék létezik: a néhány deciliteres bögréktől egészen a 25 literes lábasokig és 30 literes fazekakig készültek zománcozott edények.

A felszámolási eljárással így nem csupán egy újabb magyar ipari üzem története zárulhat le, hanem egy több mint egy évszázados gyártási hagyomány is eltűnhet Magyarországról.

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