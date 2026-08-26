Ennyi volt, bejelentették, bezár a legendás magyar gyár: ez volt az utolsó ilyen, 115 évet bírt ki – már a munkások bérét sem tudja fizetni
Néhány nappal ezelőtt felszámolás alá került az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft., amelynek üzemében ezzel várhatóan végleg leáll a termelés – közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség a Magyar Hanggal. A szakszervezet tájékoztatása szerint a vállalat pénzügyi helyzete kritikussá vált, és a munkavállalók egy része már a bérét sem kapta meg, vagy csak részben jutott hozzá. A következő lépésben a cégbíróság felszámolóbiztost jelöl ki, aki átveszi a vállalat irányítását.
Bezár a zománcáruk gyára, de még sok lesz a tennivaló
A dolgozók munkaviszonya addig fennmarad, amíg a felszámoló meg nem szünteti azt. A törvényi előírások alapján a felszámoló feladata lesz az elmaradt munkabérek, a felmondási időre járó összegek és a végkielégítések rendezése is.
A Vasas szerint
a bonyhádi üzem bezárásával Magyarország utolsó hagyományos zománcedénygyára szűnik meg.
A több mint 115 éves gyár jelenleg mintegy 150 embernek ad munkát. A szakszervezet tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy a munkavállalók a lehető legkedvezőbb feltételek mellett távozhassanak, miközben a környékbeli elhelyezkedési lehetőségeket is igyekeznek feltérképezni.
Munkaerőhiány enyhítheti a bezárás hatását
Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere a lap megkeresésére azt mondta, az önkormányzat minden lehetséges segítséget megad az érintett dolgozóknak. A város közvetítő szerepet vállal a környékbeli vállalkozások és a munkájukat elvesztő alkalmazottak között.
A polgármester szerint a térségben továbbra is jelentős a munkaerőhiány, ezért azoknak, akik szeretnének elhelyezkedni, várhatóan lesz lehetőségük új munkát találni.
Több mint egy évszázados ipartörténet ér véget
A bonyhádi zománcgyár története 1909-ig nyúlik vissza. A Bonyhád Lexikon Plusz 2025-ös kiadványa szerint az üzemet Perczel Béla földbirtokos-vállalkozó alapította, részben azzal a céllal, hogy stabil ipari fogyasztást biztosítson a helyi villanytelep számára.
A gyár
- kezdetben dominókat és más játékokat készített,
- később azonban fokozatosan a zománcozás vált a fő tevékenységévé. A termelés középpontjába a zománctáblák és a háztartási edények kerültek.
Az üzem a 20. század során több alkalommal is átalakult. 1948-ban államosították, később a Zománcipari Művek, majd a Lampart részeként működött. 1993-tól már EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. néven folytatta tevékenységét.
A bonyhádi gyár évtizedeken keresztül a város egyik legfontosabb ipari vállalata és foglalkoztatója volt. Termékei nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is megjelentek.
A piros lábasok generációk konyháiban voltak jelen
A bonyhádi zománcedények sok magyar háztartásban évtizedeken át mindennapi használati tárgynak számítottak. A lábasok, fazekak, bögrék és egyéb zománcozott edények sokszor családi örökségként maradtak egyik generációról a másikra.
A legismertebb termékek közé tartozik a klasszikus piros lábas, amely sokak számára ma is a hagyományos magyar konyha egyik jellegzetes kelléke.
A bonyhádi termékekből ugyanakkor ma is széles választék létezik: a néhány deciliteres bögréktől egészen a 25 literes lábasokig és 30 literes fazekakig készültek zománcozott edények.
A felszámolási eljárással így nem csupán egy újabb magyar ipari üzem története zárulhat le, hanem egy több mint egy évszázados gyártási hagyomány is eltűnhet Magyarországról.