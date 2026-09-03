Most lesz igazán szükség Elon Muskra, már készül az európai ítélet a 4iG-ról: itt a következménye a Tisza-kormány döntésének – kiadta a figyelmeztetést a hitelminősítő
Leminősítés lehetőségével vizsgálja felül a 4iG Nyrt. hitelminősítését a Scope Ratings. A hitelminősítő azt követően indította el az eljárást, hogy a magyar kormány bejelentette: áttekinti az állam és a 4iG Csoport kapcsolatát.
Górcső alá veszi a Scope a 4iG-t, miután a magyar állam bejelentette a céggel fennálló kapcsolatának felülvizsgálatát
A Scope jelenleg BB- szinten tartja a 4iG kibocsátói besorolását, stabil kilátással. A társaság kötvényeinek adósságbesorolása ugyancsak BB-. Ezeket a minősítéseket a januári értékelés során állapította meg a hitelminősítő.
A most elindított felülvizsgálat azonban közvetlenül összefügg a kormány lépésével, ugyanis a Scope szerint annak eredménye érdemben befolyásolhatja a 4iG üzleti és pénzügyi kockázati profilját, így a csoport általános hitelképességét is.
A hitelminősítő külön kitért a magyar állam és a vállalatcsoport hosszú ideje fennálló kapcsolatára. Az állam számos, stratégiailag fontos tranzakcióban vett részt az elmúlt években. Szerepe több formában jelent meg:
- részvényesként és társbefektetőként is kapcsolódott a csoporthoz,
- finanszírozási támogatást nyújtott,
- szerződéses partnerként működött együtt a vállalattal,
- illetve stratégiai eszközök átruházásában is részt vett.
A Scope értékelésében ennek azért van jelentősége, mert a kormány által bejelentett felülvizsgálat érintheti azokat a kapcsolatokat, amelyek eddig hozzájárultak a vállalat üzleti és pénzügyi helyzetének megítéléséhez.
A hitelminősítő ezért arra vár, hogy tisztábban lássa a kormányzati vizsgálat hatókörét, előrehaladását és várható eredményét. A 4iG hitelprofiljára gyakorolt következmények szintén meghatározók lesznek a végső döntésnél. A Scope közlése szerint a lehető leghamarabb le kívánja zárni az eljárást.
Ez alapján jól látszik, hogy a felülvizsgálatról szóló kormányzati bejelentésnek a 4iG finanszírozása szempontjából is komoly tétje van. Ennek kapcsán a hitelminősítő rámutat: a társaság részt vett a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában, amelynek keretében elsőbbségi, fedezetlen kötvényeket bocsátott ki.
A program szabályai külön következményeket kapcsolnak a hitelminősítés jelentős romlásához, ezek értelmében pedig a fennálló nominális adósságösszeg gyorsított visszafizetésére kerülhet sor, ha a kötvények adósságbesorolása több mint két éven keresztül B+ alatt marad, illetve akkor is, ha a minősítés CCC szintre vagy az alá zuhan.
A jelenlegi BB- besorolás alapján ettől még távol vagyunk, hiszen a Scope számítása szerint a türelmi időszak elindításához szükséges küszöbhöz képest még két fokozatnyi minősítési mozgástér áll rendelkezésre.
Ez azt jelenti, hogy egy esetleges leminősítés önmagában még nem indítaná el automatikusan a kötvényprogramhoz kapcsolódó legsúlyosabb következményeket.
A Scope mostani döntése ugyanakkor jelzi, hogy a kormány és a 4iG kapcsolatának átalakulását már hitelkockázati tényezőként értékeli a nemzetközi minősítő.
Elon Musk rajongói miatt hihetetlen raliba kezdtek a cég papírjai
A 4iG részvényeit jelenleg a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A papír csütörtökön 13,9 százalékos emelkedéssel 1811 forinton zárt, ám ez a növekedés nem függetlenül ment végbe attól, hogy Elon Musk rajongói felfedezték a magyar cég részvényeit, miután a techguru posztolt a magyar tech cég és a SpaceX együttműködéséről.
A 4iG Csoport és a SpaceX előző nap jelentette be, hogy mérföldkőnek számító megállapodást írt alá az európai kommunikációs összeköttetések megbízhatóságának és ellenálló képességének erősítésére. A Starlink Mobile a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szolgáltatásait erősíti, míg a Sovereign Solutions-megállapodás az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését támogatja.
A 4iG árfolyama egyébként nagyot bukott tavaly novemberi 4965 forintos csúcsáról, amiben jelentős szerepet játszott a Tisza növekvő népszerűsége, illetve az áprilisi választási győzelme.
A miniszterelnök augusztusban újabb eladási hullámot indított a 4iG papírjaiban, miután bejelentette, hogy áttekintik a 4iG-csoporthoz kapcsolódó valamennyi állami szerződést.
Magyar Péter közleményében akkor úgy fogalmazott, a 4iG „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.