Most lesz igazán szükség Elon Muskra, már készül az európai ítélet a 4iG-ról: itt a következménye a Tisza-kormány döntésének – kiadta a figyelmeztetést a hitelminősítő

Leminősítés lehetőségével vizsgálja felül a 4iG Nyrt. hitelminősítését a Scope Ratings. A hitelminősítő azt követően indította el az eljárást, hogy a magyar kormány bejelentette: áttekinti az állam és a 4iG Csoport kapcsolatát.

A kormány felülvizsgálatról szóló bejelentésének a 4iG finanszírozása szempontjából is komoly tétje van, a Scope meg is nyitotta a felülvizsgálatok sorát./ Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Górcső alá veszi a Scope a 4iG-t, miután a magyar állam bejelentette a céggel fennálló kapcsolatának felülvizsgálatát

A Scope jelenleg BB- szinten tartja a 4iG kibocsátói besorolását, stabil kilátással. A társaság kötvényeinek adósságbesorolása ugyancsak BB-. Ezeket a minősítéseket a januári értékelés során állapította meg a hitelminősítő.

A most elindított felülvizsgálat azonban közvetlenül összefügg a kormány lépésével, ugyanis a Scope szerint annak eredménye érdemben befolyásolhatja a 4iG üzleti és pénzügyi kockázati profilját, így a csoport általános hitelképességét is.

A hitelminősítő külön kitért a magyar állam és a vállalatcsoport hosszú ideje fennálló kapcsolatára. Az állam számos, stratégiailag fontos tranzakcióban vett részt az elmúlt években. Szerepe több formában jelent meg:

részvényesként és társbefektetőként is kapcsolódott a csoporthoz,

finanszírozási támogatást nyújtott,

szerződéses partnerként működött együtt a vállalattal,

illetve stratégiai eszközök átruházásában is részt vett.

A Scope értékelésében ennek azért van jelentősége, mert a kormány által bejelentett felülvizsgálat érintheti azokat a kapcsolatokat, amelyek eddig hozzájárultak a vállalat üzleti és pénzügyi helyzetének megítéléséhez.

A hitelminősítő ezért arra vár, hogy tisztábban lássa a kormányzati vizsgálat hatókörét, előrehaladását és várható eredményét. A 4iG hitelprofiljára gyakorolt következmények szintén meghatározók lesznek a végső döntésnél. A Scope közlése szerint a lehető leghamarabb le kívánja zárni az eljárást.

Ez alapján jól látszik, hogy a felülvizsgálatról szóló kormányzati bejelentésnek a 4iG finanszírozása szempontjából is komoly tétje van. Ennek kapcsán a hitelminősítő rámutat: a társaság részt vett a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában, amelynek keretében elsőbbségi, fedezetlen kötvényeket bocsátott ki.

A program szabályai külön következményeket kapcsolnak a hitelminősítés jelentős romlásához, ezek értelmében pedig a fennálló nominális adósságösszeg gyorsított visszafizetésére kerülhet sor, ha a kötvények adósságbesorolása több mint két éven keresztül B+ alatt marad, illetve akkor is, ha a minősítés CCC szintre vagy az alá zuhan.

A jelenlegi BB- besorolás alapján ettől még távol vagyunk, hiszen a Scope számítása szerint a türelmi időszak elindításához szükséges küszöbhöz képest még két fokozatnyi minősítési mozgástér áll rendelkezésre.