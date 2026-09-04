Azonnal visszavág a 4iG a súlyos vádak után: megszólaltak Jászai Gellérték, fontos vizsgálat indul a vállalatnál
Büntetőfeljelentést tesz a 4iG Nyrt. és Jászai Gellért Vályi-Nagy Vilmos ellen, miután a korábbi államtitkár a Partizánnak adott interjújában súlyos korrupcióval vádolta meg a vállalatot és annak elnökét. A cégcsoport valótlan, rosszindulatú hazugságnak nevezte a kormányzati hátszélről, a Vodafone-vásárlásról és a Fuzik-féle számlagyár-ügyről elhangzott állításokat, ráadásul a feljelentés mellett a műsort közreadó Partizán szerkesztőségének jogi felelősségre vonását is kezdeményezik, derül ki a a cég szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.
Mint írják, a Partizán Vályi-Nagy Vilmossal készített interjúja Jászai Gellérttel és a 4iG-vel kapcsolatban súlyos ténybeli tévedések, félrevezető csúsztatások, valamint rosszindulatú és valótlan állítások sorát tartalmazza.
Közölték, Jászai Gellért nem ismeri Vályi-Nagy Vilmost, soha nem találkozott vele, és közöttük sem közvetlen, sem közvetett munkakapcsolat nem állt fenn. Vályi-Nagy Vilmos ezért nem rendelkezhet közvetlen, valós és tényszerű ismeretekkel Jászai Gellért üzleti vállalkozásairól vagy az általa vezetett társaságok működéséről. Az e tárgykörben tett kijelentései nélkülözik a személyes tapasztalatot és az ellenőrizhető ténybeli alapot, ezért semmilyen módon nem tekinthetők hitelesnek.
A 4iG-nél felhívták a figyelmet rá, hogy Vályi-Nagy Vilmos hónapok óta konspiratív módszerekkel próbál információkat gyűjteni Jászai Gellért környezetéből, miközben valótlan információk terjesztésével igyekszik lejáratni az üzletembert. Jászai Gellért környezete ezekről a próbálkozásokról több, egymástól független jelzést is kapott.
Jászai Gellért egy tőzsdén jegyzett társaság vezetője. A személyére, üzleti tevékenységére vonatkozó valótlan állítások nemcsak személyiségi jogi szempontból aggályosak, hanem alkalmasak lehetnek a 4iG piaci megítélésének torzítására, a befektetői döntések, ezáltal pedig a társaság részvényárfolyamának befolyásolására is
– hangsúlyozza közleményében a társaság.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy a szerkesztőség az előzetesen rendelkezésére bocsátott tények és dokumentumok ellenére teret adott olyan állítások elhangzásának a riportban, amelyek valótlanságáról már a megjelenés előtt részletes tájékoztatást kapott. Szerintük a Partizán lényegi tények ellenőrzését ugyanakkor nem végezte el.
„Szakmailag és etikailag egyaránt elfogadhatatlan, hogy a Partizán – amely 2020-ban készített műsorában maga nevezte Simicska Lajost „a maffia-politizálás magyar atyjának” – érdemi forráskritika nélkül biztosít platformot a Simicska politikai-gazdasági befolyásával fémjelzett korszakban kinevezett volt államtitkár spekulációinak" – írták.
A 4iG Nyrt. és Jászai Gellért haladéktalanul büntetőfeljelentést tesznek Vályi-Nagy Vilmossal szemben, egyúttal vizsgálják a Partizán szerkesztőségének az interjú közlésével összefüggő jogi felelősségét is.
Mit cáfolnak Jászai Gellérték?
Mint ismert, Vályi-Nagy Vilmos korábbi államtitkár a Partizánnak adott interjújában élesen bírálta a 4iG Nyrt. és a kormányzat összefonódását, azt állítva, hogy a vállalat politikai hátszéllel, a kormányközeli beszállítói körök állami informatikai beszerzéseket leuraló tevékenysége révén duzzadt óriáscéggé. A volt államtitkár szerint a cég felemelkedésében kulcsszerepe volt Mészáros Lőrincnek, aki személyes NAV-os közbenjárással segített Jászai Gellértnek, aki ezt követően vehette át a 4iG irányítását. Vályi-Nagy úgy látja, hogy a vállalat növekedését kiszolgáló állami közbeszerzések szakmaiatlanok és az állam számára ráfizetésesek voltak, a folyamat csúcsaként értékelhető Vodafone-felvásárlást pedig – a túlzó, 660 milliárdos vételár és az infrastruktúra hiánya miatt – a magyar gazdaságtörténet legnagyobb rablásának nevezte.