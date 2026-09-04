Azonnal visszavág a 4iG a súlyos vádak után: megszólaltak Jászai Gellérték, fontos vizsgálat indul a vállalatnál

Közölték, Jászai Gellért nem ismeri Vályi-Nagy Vilmost, soha nem találkozott vele, és közöttük sem közvetlen, sem közvetett munkakapcsolat nem állt fenn. Vályi-Nagy Vilmos ezért nem rendelkezhet közvetlen, valós és tényszerű ismeretekkel Jászai Gellért üzleti vállalkozásairól vagy az általa vezetett társaságok működéséről. Az e tárgykörben tett kijelentései nélkülözik a személyes tapasztalatot és az ellenőrizhető ténybeli alapot, ezért semmilyen módon nem tekinthetők hitelesnek.

A 4iG-nél felhívták a figyelmet rá, hogy Vályi-Nagy Vilmos hónapok óta konspiratív módszerekkel próbál információkat gyűjteni Jászai Gellért környezetéből, miközben valótlan információk terjesztésével igyekszik lejáratni az üzletembert. Jászai Gellért környezete ezekről a próbálkozásokról több, egymástól független jelzést is kapott.

Jászai Gellért egy tőzsdén jegyzett társaság vezetője. A személyére, üzleti tevékenységére vonatkozó valótlan állítások nemcsak személyiségi jogi szempontból aggályosak, hanem alkalmasak lehetnek a 4iG piaci megítélésének torzítására, a befektetői döntések, ezáltal pedig a társaság részvényárfolyamának befolyásolására is

– hangsúlyozza közleményében a társaság.

Elfogadhatatlannak tartják, hogy a szerkesztőség az előzetesen rendelkezésére bocsátott tények és dokumentumok ellenére teret adott olyan állítások elhangzásának a riportban, amelyek valótlanságáról már a megjelenés előtt részletes tájékoztatást kapott. Szerintük a Partizán lényegi tények ellenőrzését ugyanakkor nem végezte el.