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jog
Jászai Gellért
tőzsde
4iG

Azonnal visszavág a 4iG a súlyos vádak után: megszólaltak Jászai Gellérték, fontos vizsgálat indul a vállalatnál

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Büntetőfeljelentést tesz a 4iG Nyrt. és Jászai Gellért Vályi-Nagy Vilmos ellen, miután a korábbi államtitkár a Partizánnak adott interjújában súlyos korrupcióval vádolta meg a vállalatot és annak elnökét.
Németh Tamás
2026.09.12, 07:27

Büntetőfeljelentést tesz a 4iG Nyrt. és Jászai Gellért Vályi-Nagy Vilmos ellen, miután a korábbi államtitkár a Partizánnak adott interjújában súlyos korrupcióval vádolta meg a vállalatot és annak elnökét. A cégcsoport valótlan, rosszindulatú hazugságnak nevezte a kormányzati hátszélről, a Vodafone-vásárlásról és a Fuzik-féle számlagyár-ügyről elhangzott állításokat, ráadásul a feljelentés mellett a műsort közreadó Partizán szerkesztőségének jogi felelősségre vonását is kezdeményezik, derül ki a a cég szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből. 

Azonnal visszavág a 4iG a súlyos vádak után: megszólaltak Jászai Gellérték, fontos vizsgálat indul az óriáscégnél
Azonnal visszavág a 4iG a súlyos vádak után: megszólaltak Jászai Gellérték, fontos vizsgálat indul az óriáscégnél  Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mint írják, a Partizán Vályi-Nagy Vilmossal készített interjúja Jászai Gellérttel és a 4iG-vel kapcsolatban súlyos ténybeli tévedések, félrevezető csúsztatások, valamint rosszindulatú és valótlan állítások sorát tartalmazza.

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Közölték, Jászai Gellért nem ismeri Vályi-Nagy Vilmost, soha nem találkozott vele, és közöttük sem közvetlen, sem közvetett munkakapcsolat nem állt fenn. Vályi-Nagy Vilmos ezért nem rendelkezhet közvetlen, valós és tényszerű ismeretekkel Jászai Gellért üzleti vállalkozásairól vagy az általa vezetett társaságok működéséről. Az e tárgykörben tett kijelentései nélkülözik a személyes tapasztalatot és az ellenőrizhető ténybeli alapot, ezért semmilyen módon nem tekinthetők hitelesnek.

A 4iG-nél felhívták a figyelmet rá, hogy Vályi-Nagy Vilmos hónapok óta konspiratív módszerekkel próbál információkat gyűjteni Jászai Gellért környezetéből, miközben valótlan információk terjesztésével igyekszik lejáratni az üzletembert. Jászai Gellért környezete ezekről a próbálkozásokról több, egymástól független jelzést is kapott.

Jászai Gellért egy tőzsdén jegyzett társaság vezetője. A személyére, üzleti tevékenységére vonatkozó valótlan állítások nemcsak személyiségi jogi szempontból aggályosak, hanem alkalmasak lehetnek a 4iG piaci megítélésének torzítására, a befektetői döntések, ezáltal pedig a társaság részvényárfolyamának befolyásolására is

– hangsúlyozza közleményében a társaság. 

Elfogadhatatlannak tartják, hogy a szerkesztőség az előzetesen rendelkezésére bocsátott tények és dokumentumok ellenére teret adott olyan állítások elhangzásának a riportban, amelyek valótlanságáról már a megjelenés előtt részletes tájékoztatást kapott. Szerintük a Partizán lényegi tények ellenőrzését ugyanakkor nem végezte el. 

 4IG részvény
4IG részvény2026.09.11.
Utolsó ár: 1 581 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

„Szakmailag és etikailag egyaránt elfogadhatatlan, hogy a Partizán – amely 2020-ban készített műsorában maga nevezte Simicska Lajost „a maffia-politizálás magyar atyjának” – érdemi forráskritika nélkül biztosít platformot a Simicska politikai-gazdasági befolyásával fémjelzett korszakban kinevezett volt államtitkár spekulációinak" – írták. 

A 4iG Nyrt. és Jászai Gellért haladéktalanul büntetőfeljelentést tesznek Vályi-Nagy Vilmossal szemben, egyúttal vizsgálják a Partizán szerkesztőségének az interjú közlésével összefüggő jogi felelősségét is.

Mit cáfolnak Jászai Gellérték?

Mint ismert, Vályi-Nagy Vilmos korábbi államtitkár a Partizánnak adott interjújában élesen bírálta a 4iG Nyrt. és a kormányzat összefonódását, azt állítva, hogy a vállalat politikai hátszéllel, a kormányközeli beszállítói körök állami informatikai beszerzéseket leuraló tevékenysége révén duzzadt óriáscéggé. A volt államtitkár szerint a cég felemelkedésében kulcsszerepe volt Mészáros Lőrincnek, aki személyes NAV-os közbenjárással segített Jászai Gellértnek, aki ezt követően vehette át a 4iG irányítását. Vályi-Nagy úgy látja, hogy a vállalat növekedését kiszolgáló állami közbeszerzések szakmaiatlanok és az állam számára ráfizetésesek voltak, a folyamat csúcsaként értékelhető Vodafone-felvásárlást pedig – a túlzó, 660 milliárdos vételár és az infrastruktúra hiánya miatt – a magyar gazdaságtörténet legnagyobb rablásának nevezte.

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