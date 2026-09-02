Ilyen még nem volt Európában, új internet jelenik meg Magyarországon: ez a 4iG válasza a Tisza-kormánynak – megállapodott a világ egyik legerősebb cégével

A 4iG Csoport és a SpaceX mérföldkőnek számító megállapodásokat írt alá az európai kommunikációs összeköttetések megbízhatóságának és ellenálló képességének erősítésére. A Starlink Mobile a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szolgáltatásait erősíti, míg a Sovereign Solutions-megállapodás az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését támogatja.

Európában elsőként kötött megállapodást a 4iG Csoport és a SpaceX a Starlink Mobile és a szuverén műholdas megoldások bevezetéséről/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A megállapodás illeszkedik a 4iG Csoport távközlési, űr- és védelmi technológiai profiljához

A két vállalat ezzel Európában egyedülálló együttműködési modellt hoz létre, amely a kereskedelmi célú, műhold-mobil összeköttetést a Sovereign Solutions műholdas kommunikációs technológiájával ötvözi.

A megállapodás szervesen illeszkedik a 4iG Csoport távközlési, űr- és védelmi technológiai profiljához, és egyben innovációvezérelt áttörést jelent a vállalatcsoport számára.

„A mai bejelentés jelentősége az, hogy a hálózati kapcsolódás lehetősége mindenki számára, mindenhol elérhető legyen. A 4iG Csoport és a SpaceX egy úttörő modellt dolgozott ki, amely a Starlink műhold-mobil technológiájára épülő kereskedelmi szolgáltatást a Sovereign Solutions első európai bevezetésével kapcsolja össze. Büszkék vagyunk arra, hogy élen járunk Európában ennek a jövőképnek a megvalósításában, és a SpaceX-szel közösen új globális mércét állítunk fel abban, hogy a technológia mit tesz lehetővé.”

– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója.

„A 4iG Csoport a Starlink Mobile szolgáltatás, valamint a következő generációs V2 konstellációs technológiánk előremutató bevezetésével üzembiztos, közvetlen műhold-mobil összeköttetést biztosít majd a Magyarországon és a Nyugat-Balkánon élők számára. A V2 közvetlenül a mobiltelefonokon teszi elérhetővé a nagy sebességű szélessávú adatkapcsolatot, és lehetővé teszi az általunk világszerte használt 2 GHz-es frekvenciasáv harmonizált alkalmazását. Nagy öröm számunkra, hogy együttműködést alakíthatunk ki a 4iG Csoporttal, amely Magyarországot a Sovereign Solutions európai bevezetésének élvonalába helyezi.”

– mondta Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke és operatív igazgatója.