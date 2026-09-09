Kapitány István fellélegezhet, óriási fordulat történt: megmenekülhet a bezárástól a nagy magyarországi gyár, váratlanul új beketető jelent meg – 300 dolgozót így is kirúgtak

Meglepő fordulatról számolt be Tószeg polgármestere az Accel Hunland gyárbezárása kapcsán. A jászsági településen működő, mintegy 400 főt foglalkoztató kerékpárgyárról még augusztusban derült ki, hogy megszünteti tevékenységét, a dolgozókat pedig leépíti.

Kapitány István fellélegezhet, óriási fordulat történt: megmenekülhet a bezárástól a nagy magyarországi gyár, az Accel Hunland / Fotó: Mészáros János Új Néplap

A hírről akkor a Világgazdaság is beszámolt. Azt írtuk, hogy csődbe ment az Accell Hunland Kft., a tószegi kerékpárgyárban pedig teljesen leállt a termelés. A 400 munkavállaló még a napokban megkapta a felmondását. A hírt akkor több egymástól független forrás és maga Gyuricza Miklós polgármester is megerősítette.

A hír bombaként robbant, mindenkit váratlanul ért, maga a gyárigazgató is aznap tudta meg, hogy bezárják az üzemet. Pedig a csődnek voltak előjelei: a vállalat évek óta nehézségekkel küzdött, és már 2026 elején felröppent a hír, hogy vállalat csődközeli helyzetbe került.

Az Accellt 2022-ben vásárolta meg 1,8 milliárd euróért az amerikai KKR magántőke-társaság, ám az eredmények nem hozták meg a befektetéshez fűzött reményeket. Az egyebek mellett

a Batavus,

a Sparta

és a Babboe

márkákat birtokló bicikligyártó nehéz helyzetét elsődlegesen a koronavírus-járvány alatt felpörgött kereslet bezuhanása okozta.Pedig a tószegi gyár 2023-ban még több mint 700 ezer eurós nyereségre volt képes, viszont 2024-ben már 2,7 millió eurót meghaladó veszteséget termelt.

Az év elején az Accell még úgy nyilatkozott, hogy a felhalmozott készletek értékesítése és a korábbi költségcsökkentések megteremthetik a lehetőségét annak, hogy 2027-ben pozitív cash flow keletkezhessen, de ez a terv már nem válhat valóra.

Kapitány István fellélegezhet, óriási fordulat történt: megmenekülhet a bezárástól az Accel Hunland

Legalábbis egészen eddig így tűnt. Az Accell Hunland folyamatosan kereste a befektetőket, azonban az eddigi hírek alapján sikertelenül. Ebben állt be most gyökeres fordulat.

A Szolnok Hangja hozta először nyilvánosságra, hogy értesüléseik szerint megmenekült a tószegi kerékpárgyár. Ha ennyire konkrétan ez még nem is jelenthető ki, de később Gyuricza Miklós polgármester megerősítette, hogy pozitív változás állt be a gyár jövője kapcsán.