Kapitány István fellélegezhet, óriási fordulat történt: megmenekülhet a bezárástól a nagy magyarországi gyár, váratlanul új beketető jelent meg – 300 dolgozót így is kirúgtak
Meglepő fordulatról számolt be Tószeg polgármestere az Accel Hunland gyárbezárása kapcsán. A jászsági településen működő, mintegy 400 főt foglalkoztató kerékpárgyárról még augusztusban derült ki, hogy megszünteti tevékenységét, a dolgozókat pedig leépíti.
A hírről akkor a Világgazdaság is beszámolt. Azt írtuk, hogy csődbe ment az Accell Hunland Kft., a tószegi kerékpárgyárban pedig teljesen leállt a termelés. A 400 munkavállaló még a napokban megkapta a felmondását. A hírt akkor több egymástól független forrás és maga Gyuricza Miklós polgármester is megerősítette.
A hír bombaként robbant, mindenkit váratlanul ért, maga a gyárigazgató is aznap tudta meg, hogy bezárják az üzemet. Pedig a csődnek voltak előjelei: a vállalat évek óta nehézségekkel küzdött, és már 2026 elején felröppent a hír, hogy vállalat csődközeli helyzetbe került.
Az Accellt 2022-ben vásárolta meg 1,8 milliárd euróért az amerikai KKR magántőke-társaság, ám az eredmények nem hozták meg a befektetéshez fűzött reményeket. Az egyebek mellett
- a Batavus,
- a Sparta
- és a Babboe
márkákat birtokló bicikligyártó nehéz helyzetét elsődlegesen a koronavírus-járvány alatt felpörgött kereslet bezuhanása okozta.Pedig a tószegi gyár 2023-ban még több mint 700 ezer eurós nyereségre volt képes, viszont 2024-ben már 2,7 millió eurót meghaladó veszteséget termelt.
Az év elején az Accell még úgy nyilatkozott, hogy a felhalmozott készletek értékesítése és a korábbi költségcsökkentések megteremthetik a lehetőségét annak, hogy 2027-ben pozitív cash flow keletkezhessen, de ez a terv már nem válhat valóra.
Kapitány István fellélegezhet, óriási fordulat történt: megmenekülhet a bezárástól az Accel Hunland
Legalábbis egészen eddig így tűnt. Az Accell Hunland folyamatosan kereste a befektetőket, azonban az eddigi hírek alapján sikertelenül. Ebben állt be most gyökeres fordulat.
A Szolnok Hangja hozta először nyilvánosságra, hogy értesüléseik szerint megmenekült a tószegi kerékpárgyár. Ha ennyire konkrétan ez még nem is jelenthető ki, de később Gyuricza Miklós polgármester megerősítette, hogy pozitív változás állt be a gyár jövője kapcsán.
Mint kiderült, több dolgozó is arról számolt be, hogy amikor alá akarták írni a kilépő papaírjaikat, sokaknak közülük meglepő módon meghosszabbították a szerződést és arra kérték őket, hogy ne lépjenek ki.
Tószeg első embere hasonló információkat osztott meg. A felszámolási eljárás zajlik, ennek során szeptember 7-i hatállyal töb mint 400 dolgozónak mondtak fel.
Csakhogy ebből 100 továbbfoglakoztatási ajánlatot kapott az Accel Hunlandtól.
Értelmezése szerint ez jó hír, mert azt jelenti, hogy van remény arra, hogy működni fog a gyár. Ugyanakkor nyomatékosította, hogy 300 dolgozótól mégiscsak meg kellett vállni, ami egyéni tragédia is, hiszen elveszítették a munkájukat.
Éppen ez mutatja azt is, hogy a gyár nem tud mindenkit továbbfoglakoztatni, vagyis a viharfelhők még nem oszlottak el a tószegi üzem fölül. Ezért Gyuricza Miklós nem is meri kimondani még, hogy megmenekül a gyár.
Új beketető jelent meg a tószegi kerékpárgyár mögött
Azt viszont tényként közölte, hogy új befektető lépett be, akivel az Accel Hunland tárgyalásban áll. A nem nevesítette szakmai jelölt már el is kezdte az egyeztetéseket a beszállítókkal, amelyek felé tartozást halmozott fel a tószegi kerékpárgyár.
A tárgyalások tartalma üzleti titoknak minősül, azonban az kiderült, hogy egy olyan befektetőről van szó, akivel már korábban is kapcsolatba állt a jelenlegi cégvezetéssel. A megállapodás még nincs meg, de rendkívül előrehaladott szakaszban tart.
Jogászként úgy értelmezem a helyzetet, hogy ha minden jól megy, a felszámolási eljárást sikerül elkerülni, de a csődhelyzet továbbra is fenmnáll. Itt viszont van kiút, a felszámolásnál nincs: a gyár megszűnik, a vagyont felosztják, a hitelezőket kielégítik. A csődhelyzetben viszont van lehetőség egyezkedni, mert a cél a működőképesség helyreállítása – magyarázta.
Bízok benne, hogy ebbe a szakaszba sikerül belépni, ha pedig megszületik az egyezség, a hitelezőlet kielégítik, akkor van remény a gyár megmenekülésére. De az, hogy mikor, milyen volumenben, miyen struktúrában indul újra, azt most senki nem tudja megmondani.
Végezetül arról is beszélt, hogy a cégvezetés és az adminisztrációs munkatársak végigdolgozták a nyarat azért, hogy megmentsék a gyárat. "Talán ennek az eredményét láthatjuk majd, nagyon remélem, hogy viszonylag a közeli jövőben" – zárta nyilatkozatát a tószegi polgármester.