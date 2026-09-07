Miskolcon megcsinálták a lehetetlent: egyedülálló szerkezetet hozott létre egy magyar cég, ami az űrből segít lecsapni a legdurvább környezetszennyezőkre

Huszonhat ember hatévnyi megfeszített munkájának köszönhetően elkészült a CO2M műholdak alkatrészeinek hővédelméért felelős egysége. Ennek kapcsán Bárczy Tamás, az Admatis Kft. ügyvezetője a cég miskolci rendezvényén a Minap.hu-nak elmondta, hogy a Kopernikusz az Európai Unió űrkutatási projektjének keretében működő környezet-megfigyelési programja, mely világszínvonalú műholdakkal követi a Föld, a vizek, a szárazföldek és a légkör állapotát.

Az Admatis Kft. által kifejlesztett eszköz mintegy másfél méter átmérőjű, tömege meghaladja az 50 kilogrammot. / Fotó: Minap.hu

„Az Admatis megint megcsinálta a lehetetlent”

Az Admatis összesen három ilyen eszközt gyárt le, amelyek a Kopernikusz Program három CO2M műholdjába kerülnek. A teljes európai környezetmegfigyelő rendszerben több mint tíz műhold üzemel majd, ezek közül a CO2M-ek a légkör szén-dioxid-koncentrációját vizsgálják.

Az ügyvezető tájékoztatása szerint a rendszer számos műholdból áll, ezek egyike a CO2M, amelyből három példány készül. A projekt német fővállalkozó vezetésével zajlik, a mérőműszer elkészítéséért pedig a francia Thales Alenia Space felel.

Az Admatis ennek a vállalatnak szállít olyan alkatrészt, amely magyarországi viszonylatban az eddigi legnagyobb ilyen eszköz. Az alkatrész mintegy másfél méter átmérőjű, tömege meghaladja az 50 kilogrammot. Feladata, hogy a műhold belsejébe kerülő

mérőműszerek,

detektorok

és érzékeny elektronikai berendezések

számára éveken keresztül stabil hőmérsékletet biztosítson, ugyanis a megfelelő hőmérsékleti viszonyok kulcsfontosságúak a mérések pontosságához, így az összegyűjtött adatok későbbi tudományos felhasználásához is.

Az ügyvezető ismertetése szerint a CO2M a Föld légkörét, azon belül elsősorban a levegő szén-dioxid-tartalmát vizsgálja majd. A műhold segítségével nyomon követhetővé válik a szén-dioxid eloszlása a légkörben, annak magasság szerinti változása, valamint az is, hogy a koncentráció miként alakul az egyes országok és földrajzi területek fölött.

Fotó: Minap.hu

Bárczy Tamás kifejtette: ezek a mérések a kibocsátások pontosabb követését is segíthetik, így részletesebb kép rajzolódhat ki arról, hogy mely országok és területek számítanak jelentős kibocsátóknak.

A műhold által szolgáltatott információk egyúttal a klímamodellek számos bemeneti adatának egyikét jelentik. A környezettudomány ezekből a modellekből próbál következtetni többek között a globális felmelegedés, az aszályok és más éghajlati változások várható alakulására.

Az Admatis számára komoly mérföldkő az alkatrész elkészítése. Bárczy Tamás úgy fogalmazott, hogy a vállalat „majdnem belerokkant” a feladatba. A projekt története 2019-ben kezdődött, amikor a cég elkészítette pályázatát egy nyílt tenderre. Az Admatis európai vállalatokkal versenyzett a megbízásért, amelyet végül sikerült megszereznie – idézte fel az ügyvezető.