Olcsóbb is lehetne az üzemanyag, ha a kormány akarná – a szakértő elmagyarázta világosan

Az üzemanyagok adótartalma 50 százalék körüli Európában, Magyarországon is. A hazai adókból azonban ideiglenesen, de már most is le lehet faragni literenként összesen 50-60 forintnyit Holoda Attila energiapiaci szakértő szerint. A gond ráadásul nemcsak az, hogy magas az üzemanyag ára, hanem az, hogy ez az árszint így is alacsonyabb, mint a térség országaiban. A piacilag indokoltnál alacsonyabb szinten tartott hazai benzin- és gázolajárak átcsábítják a szomszédok országok autósait tankolni.

Kisebb adótartalommal olcsóbb leht az üzemanyag/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egészséges árkörnyezetre lenne szükség

Ez azért baj, mert az üzemanyagturizmus ellátási zavarral fenyegethet a jelen helyzetben, amikor

a tavalyi tűzeset miatt továbbra is kevesebbet termel a Mol százhalombattai finomítója,

az import rendkívül drága,

a piac által indokolt szintél alacsonyabban tartott kiskereskedelmi árak miatt pedig a nagykereskedőknek nem érdemes külföldről behozniuk üzemanyagot.

Vagyis – szögezte le Holoda Attila – ki kellene alakítani egy egészséges árkörnyezetet.

Van mit engedni az áfából

Az üzemanyag árán belül a legnagyobb tétel a 27 százalékos áfa. Ez Európán belül a legnagyobb mérték, máshol jellemzően 20 százalék. A máltai kormány a 2022-es energiaválság idején még el is törölte ezt az adónemet (az üzemanyagok esetében), és bár intézkedése ideiglenes volt, máig él. Igaz, a kisebb áfabevétellel (ás általában is a kisebb adóbevétellel) kevesebb pénz folyik be a költségvetésbe. Azonban, ha olcsóbb az üzemanyag, akkor több is fogy belőle, vagyis a mennyiségi növekedésnek köszönhetően mégis több adót is fizetnek az autósok, vagyis a költségvetés sem jár rosszul – magyarázta az ATV műsorában a Mol kutatási-termelési divíziójának korábbi vezetője, aki 2012-ben a második Orbán-kormány energetikáért felelős helyettes államtitkára volt.

Kínálkozik az EKR

Hozzá lehet nyúlni az árban bruttó 10-11 forintot jelentő, az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben fizetett (EKR) hozzájáruláshoz is. Ennek kivetése (ami uniós elvárás) különösen nagy csapás a kis benzinkutaknak. Ugyanakkor (a szakértő erről nem beszélt) a hozzájárulás csökken, ha a fizetésére kötelezett társaság elvégzi a vállalt energiahatékonysági fejlesztést.