Módosítja az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a 2026-os finanszírozási tervét – erről tartott sajtó-háttérbeszélgetést az adósságkezelő központ hétfő délután. Kármán András augusztus 31-én nyújtotta be az idei költségvetés módosítását, amelyben jelentősen megemelte a hiánycélját. Míg az eredményszemléletű deficitet 5 százalékról 7,5 százalékra, a pénzforgalmi hiányt 5445 milliárdról 7000 milliárd forintra növelte. Ez egyúttal egyet jelentett azzal, hogy az ÁKK tavaly decemberi finanszírozási terve is időközben elavult.

Most kiderül, honnan vesz fel hitelt Kármán András: így módosítja az államadósságkezelő a finanszírozási tervét Fotó: Vémi Zoltán

Most kiderül, honnan vesz fel hitelt Kármán András: így módosítja az államadósságkezelő a finanszírozási tervét

Fura, hogy épp most, már nincs sok az idei évből – ezzel kezdte Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója a finanszírozási terv módosítása kapcsán, szerinte régóta esedékes volt a finanszírozási terv módosítása.

Hangsúlyozta, hogy az új finanszírozási terv mindenképpen szükséges volt.

Emlékeztetett rá, hogy a 2026-os költségvetésben megfogalmazott hiánycélt tavaly decemberben megemelte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ekkor született az utolsó nyilvánosan publikált finszírozási terv, azóta azonban sok minden történt. A legnagyobb változást a vártnál jóval magasabb költségvetés hiány jelentette, illetve a helyreállítási alap kiadásai. Emiatt módosította az idei költségvetési törvényt Kármán András pénzügyminiszter.

Tardos szerint viszont drámaian enyhítette a kihívásokat, hogy az euró bevezetésének ígérete megnövelte a hazai kötvények iránti keresletet, emiatt könnyedén tudta finanszírozni a magasabb hiányt az ÁKK.

A hazai felárak jó két százalékpontot estek az év elején, a második félévben stabil felárak mellett emelkedtek a hozamok. Ismertette az ÁKK vezérigazgatója, hogy az adósság finanszírozásnak három nagy pillére van:

a a forint intézményi finanszírozás,

a devizafinanszírozás,

és a lakossági finanszírozás,

Az intézményi forintpiacról elmondta, hogy a 10 éves magyar hozam ma lényegében a lengyel szint alatt van, szemben az év elején látott román hozamszintekkel. Az aukciókon rendkívül erős kereslettel szembesült az ÁKK, könnyedén tudta biztosítani a finanszírozást - jegyezte meg. A devizafinanszírozás kapcsán is azt emelte ki, hogy erős volt a kereslet, kettő nyilvános kibácsátás történt, mindkettőnél háromszoros volt a túljegyzés, itt is jelentősen csökkentek a felárak.