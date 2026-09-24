Senki nem vette észre: nem csak a budai várban állította le az építkezést Vitézy Dávid, a Kossuth tér egyik legfontosabb beruházását is megváltoztatták – videón a mostani állapotok

A Magyar Közlönyben szeptember 4-én jelent meg az a kormányhatározat, amely Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert bízza meg azzal, hogy gondoskodjon az Igazságügyi Palota rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési tervek részleges áttervezéséről, és az új terveknek megfelelően a rekonstrukció 2. ütemének megvalósításáról, 2027. március 15-i határidővel. A határozat szerint az Igazságügyi Palota a Kúria vagyonkezelésébe kerül, és az eredeti terveknek megfelelően a Kúria kap helyet az épületben. A Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtár könyvállománya ugyanakkor egy másik épületben kap majd helyet, a Készenléti Rendőrség Igazságügyi Palota objektumvédelmét ellátó szervezeti egysége pedig az Agrárminisztérium épületében, derül ki a határozatból – írja az Építészfórum.

Az Agrárminisztérium rekonstruált épületének látványterve/Forrás: Steindl Imre Program

Változtatások történnek az Agrárminisztérium felújításával kapcsolatban

A Steindl Imre Program által vezetett fejlesztés részeként az volt a terv, hogy a Kozma Ferenc utcai szárny megnyitása révén új bejáratot nyitnak a város felől, a lefedett középső udvaron keresztül pedig nyilvános, a nappali órákban mindenki számára átjárható passzázs alakul ki a Kossuth Lajos tér és a Kozma Ferenc utca között.

A projekt keretében az árkádok alatt nyíló bejáratokkal Hungarikum-bolt, valamint étterem is létesült volna, továbbá kiállítóteret kapott volna a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye. Ez utóbbit az Országgyűlés Hivatala működtette volna az épület Alkotmány utcával szomszédos épületszárnyának földszintjén, az Agrárminisztérium épületének részeként, de attól függetlenül. Ebben kapott volna új, végleges helyet Munkácsy Mihály Honfoglalás című festménye is, amely szabadon látogatható lett volna.

A határozat szerint nem lesz nyilvánosan átjárható a passzázs, nem valósul meg a hungarikumok bemutatására és árusítására szolgáló mintapince és üzlethelyiség, az étterem terve viszont marad. Marad a kiállítótér terve is, de az nem fog kapcsolódni a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye tematikájához, és nem az Országgyűlés Hivatala fogja működtetni. A Munkácsy-festmény is marad eredeti helyén, az Országház Munkácsy-termében.

Hatályát veszti az a rendelkezés is, amely szerint az Agrárminisztérium rekonstrukcióját követően a tárca és annak háttérintézményei költöztek volna vissza, így egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa az átadása óta folyamatosan az agrártárcának helyet adó épületnek.

Az egyetlen minisztériumi célra épült palota Budapesten

Az 1894 és 1896 között Hauszmann Alajos tervei alapján megvalósult Igazságügyi Palotában az 1950-es évektől a Munkásmozgalmi Intézet működött, majd a Magyar Nemzeti Galéria költözött falai közé. Az 1970-es évektől a Néprajzi Múzeum épülete volt, de a Politikatörténeti Intézet is itt foglalt helyet. Az Agrárminisztérium Bukovics Gyula tervei szerint 1886–1887-ben épült architektúrája sok átalakításon és belsőépítészeti átrendezésen esett át az idők folyamán.

Ez az egyetlen, kifejezetten minisztériumi célra épült palota Budapesten, amely máig megtartotta eredeti funkcióját, és az átadása óta folyamatosan az agrártárca működött benne, csak a felújítás idejére költözött el.

Az épületek felújításának kivitelezése 2022-ben indult, a 2019-ben megindult tervezés nyomán. A rekonstrukciós munkák megoldásait a nagymúltú, számos műemléki tervezési feladatot maga mögött tudó Archikon csapata tervezte meg. A fejlesztő Steindl Imre Program weboldala szerint mindkét épület esetében a cél az épületek eredeti, Hauszmann Alajos és Bukovics Gyula által tervezett állapotának hiteles helyreállítása, valamint a modern funkciókhoz igazított belső terek kialakítása.