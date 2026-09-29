Megszületett a döntés, Nagy Ervin jelentette be: rommá bírságolták Magyarország egyik legnagyobb akkugyárát, 100 millió forintos büntetést fizethet – talajvízszennyezést okozott

Százmillió forintos bírságot szabtak ki az iváncsai akkumulátorgyárra, miután annak engedélytől eltérő működése talajvízszennyezést okozott – közölte Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselője Facebook-oldalán a Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatására hivatkozva.

A szeptember elején történt szennyezést az akkugyár saját ellenőrzése tárta fel, majd értesítették a hatóságokat / Fotó: Iváncsa akkugyár

A képviselő közlése szerint a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. A döntés az azonos műszaki kialakítású csővezetékekre és aknákra is vonatkozik.

Már korábban is megszólalt a vészjelző az akkugyár körül

A mostani ügy előzménye, hogy szeptember elején NMP-t, vagyis n-metil-2-pirrolidont mutattak ki az SK On Hungary iváncsai üzemének területén található egyik monitoringkútban. A szennyezést a vállalat saját ellenőrzése tárta fel, majd értesítette a hatóságokat. Az n-metil-2-pirrolidon olyan ipari oldószer, amely a szervezetbe kerülve káros, egyebek mellett magzatkárosító hatást fejthet ki. A vállalat akkor közölte, hogy

az érintett berendezések működését felfüggesztette,

és együttműködik a hatóságokkal.

Az eset után Iváncsa önkormányzata saját kontrollvizsgálatot indított: a település 55 pontján fúrt és ásott kutakból vettek mintákat. A vizsgálatok megnyugtató eredményt hoztak, egyik lakossági kútban sem mutatták ki a szennyeződést. A település vezetékes ivóvize ráadásul Ercsi felől érkezik, így az nem az érintett területről származik.

Az önkormányzat ennek ellenére jelezte, hogy a kontrollvizsgálatokat folytatják. Az akkugyár területén feltárt szennyezés ügye tehát ezzel nem zárult le – a most bejelentett százmilliós bírság és a hatósági intézkedés ennek az ügynek az újabb fejleménye.