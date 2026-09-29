Megszületett a döntés, Nagy Ervin jelentette be: rommá bírságolták Magyarország egyik legnagyobb akkugyárát, 100 millió forintos büntetést fizethet – talajvízszennyezést okozott
Százmillió forintos bírságot szabtak ki az iváncsai akkumulátorgyárra, miután annak engedélytől eltérő működése talajvízszennyezést okozott – közölte Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselője Facebook-oldalán a Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatására hivatkozva.
A képviselő közlése szerint a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. A döntés az azonos műszaki kialakítású csővezetékekre és aknákra is vonatkozik.
Már korábban is megszólalt a vészjelző az akkugyár körül
A mostani ügy előzménye, hogy szeptember elején NMP-t, vagyis n-metil-2-pirrolidont mutattak ki az SK On Hungary iváncsai üzemének területén található egyik monitoringkútban. A szennyezést a vállalat saját ellenőrzése tárta fel, majd értesítette a hatóságokat. Az n-metil-2-pirrolidon olyan ipari oldószer, amely a szervezetbe kerülve káros, egyebek mellett magzatkárosító hatást fejthet ki. A vállalat akkor közölte, hogy
- az érintett berendezések működését felfüggesztette,
- és együttműködik a hatóságokkal.
Az eset után Iváncsa önkormányzata saját kontrollvizsgálatot indított: a település 55 pontján fúrt és ásott kutakból vettek mintákat. A vizsgálatok megnyugtató eredményt hoztak, egyik lakossági kútban sem mutatták ki a szennyeződést. A település vezetékes ivóvize ráadásul Ercsi felől érkezik, így az nem az érintett területről származik.
Az önkormányzat ennek ellenére jelezte, hogy a kontrollvizsgálatokat folytatják. Az akkugyár területén feltárt szennyezés ügye tehát ezzel nem zárult le – a most bejelentett százmilliós bírság és a hatósági intézkedés ennek az ügynek az újabb fejleménye.
A vizsgálat előtt is volt már bírság
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága augusztus 13-án 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki az SK On Hungary Kft.-re. A hatósági vizsgálat szerint az iváncsai akkumulátorgyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A magyarországi akkumulátoriparban a beruházások korábbi feltétel nélküli ösztönzése után egy új, szigorúbb hatósági ellenőrzési szakasz vette kezdetét. Az új kormányzati megközelítés lényege, hogy a kapacitásbővítés helyett a „szabályozás az első” elve érvényesül, amely a teljes ellátási láncra kiterjedő vizsgálatokat hozott magával. Ezzel ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen >>>