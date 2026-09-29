Debreceni CATL-gyár: újabb gyártósorokon indulhat meg a termelés, napokkal ezelőtt megadta az engedélyt a kormány
Újabb két gyártósort indíthat el a CATL Debrecenben, miután a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal újabb használatbavételi engedélyezési ügyben hozott döntést a kínai cég beruházásával kapcsolatban. A vállalat megerősítette: a szükséges műszaki előkészületek után a harmadik és a negyedik akkumulátorcella-gyártósoron is megkezdődhet a termelés.
Négy akkumulátorcella-gyártósor állhat munkába
A kormányhivatal friss hirdetménye szerint a szeptember 23-án meghozott határozat a cellagyártó ipari épület második ütemére, valamint három felvonóberendezésre vonatkozó használatbavételi engedélyt érinti – írta meg a Dehír.
A hatóság az engedély kiadása előtt rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a CATL létesítményeiben. Ezek során azt is vizsgálták, hogy a beruházó rendezte-e azokat a korábban feltárt kérdéseket, amelyek a helyi lakosság körében komoly aggodalmat váltottak ki.
A kormányhivatal szerint a CATL orvosolta az engedélyezési eljárás során korábban feltárt hiányosságokat.
A Médiacentrum Debrecen az újabb hatósági döntés után arról kérdezte a társaságot, hogy az engedélyek további gyártósorok elindítását is lehetővé teszik-e. A CATL Debrecen később megerősítette: szeptember 23-án engedélyt kapott a cellagyár további két gyártósorának indítására.
A szükséges műszaki előkészületek elvégzése után így hamarosan a harmadik és a negyedik gyártósoron is megkezdődhet a termelés.
A vállalat korábban teljesítette az IPPC-engedélyben előírt feltételeket, valamint megszerezte a szükséges engedélyeket. Az új épület 2026 augusztusában kapta meg a használatbavételi engedélyt, ennek alapján pedig szeptember 22-én megkezdődhetett a próbaüzem a cellagyártó üzem első két gyártósorán.
A CATL közlése szerint az egyes gyártósorokon az ügyfelek igényeire szabott termékek készülnek. A tényleges termelési volumen ezért elsősorban
- a megrendelt mennyiségtől,
- valamint az adott termék kialakításától függ.
Lapunk korábban beszámolt róla, hogy a debreceni beruházásnál augusztusban komoly munkavédelmi problémák kerültek napvilágra. Kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak, a hatóság pedig három üzemi területen megtiltotta a munkavégzést.
A használatbavételi engedélyezés során is két külön döntés született: az első ütem engedélyét augusztus 25-én megkapta a beruházó, míg egy másik kérelmet korábban dokumentációs hiányosság miatt elutasítottak. A CATL most azt közölte, hogy a hatóság által korábban feltárt hiányosságokat orvosolta. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a használatbavételi engedély kiadása előtt rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a létesítményekben.