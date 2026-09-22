Vitézy Dávid államtitkára elismerte: maradhatnak Magyarországon a kínai akkugyárak, megússzák féléves büntetéssel, ha szennyezésen kapják őket

Az Országgyűlés kedden megszavazta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium három előterjesztését, köztük a magyar építészetről szóló törvény módosítását − jelentette be egy Facebook-bejegyzésben Tárkányi Zsolt. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ennek fontos eleme a potenciálisan szennyező üzemekre, kiemelten az akkumulátorgyárakra vonatkozó szigorítás.

A változások az akkumulátorgyárakat célozzák / Fotó: Semcorp Hungary

A szabálysértő akkumulátorgyárak nem bővíthetnek

Hiába kapott egy beruházás korábban kiemelt státuszt, szabálysértés esetén a bővítés ki van zárva − írta Tárkányi Zsolt, aki hangsúlyozta, hogy szennyezéssel nem járó szabályszegést követően is szankciókkal kell számolni.

Az érintett befektetők minimum hat hónapig nem szerezhetnek építési engedélyt.

A Tisza politikusa a bejegyzésében ugyanakkor nehezményezte, hogy a szigorításról szóló vitákon, illetve a szavazáson nem vettek részt az ellenzéki politikusok, így véleménye szerint „egyértelmű, hogy az akkugyárak ellen csak a Tiszára számíthatnak a debreceniek és a magyar emberek”.

Szerinte akik a lakosság egyébként jogos félelmét kihasználva politikai haszonszerzés céljából bezárást követelnek, azok még egy szigorításra sem mondanak igent. Ez a tény teszi komolytalanná minden megnyilvánulásukat − zárta bejegyzését a politikus

Magyar Péter a kampányban még halálgyárnak nevezte az akkugyárakat

Bár Tárkányi Zsolt kemény fellépést ígért a mostani bejelentésében, nehéz követni a kormány mozgását az elmúlt években betelepült akkumulátorgyárakkal szemben. Míg pár hónappal ezelőtt úgy tűnt, hogy a kormány akár el is üldözheti őket, az utóbbi időben mintha valami megváltozott volna. Kapitány István államtitkára augusztus 11-én, egészen megengedő hangnemben beszélt róluk. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára, Porchner Áron azt mondta:

partneri kapcsolatot alakítottak ki akár az akkumulátorgyárakkal, akár más cégekkel.

Elmondása szerint az energiakrizís idején többeket ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat. Porcher Áron szerint egyébként az energiatárolásnak hosszú távon stratégiai szerepe lehet. Norvégiát hozta példaként, ahol az olajipar kezdetben külföldi vállalatok segítségével épült ki, mára azonban önálló iparággá vált. Az államtitkár hasonló fejlődést vár itthon az akkumulátoripartól is: azt szeretné, ha a Magyarországon működő gyárak egyre több hazai kis- és középvállalkozást vonnának be a termelésbe.