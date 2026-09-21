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Hegedűs Zsolt
államháztartás
alapítvány

Hegedűs Zsolt: 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak Kőnig Róbert alapítványa

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Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a dr. Kőnig Róbert által alapított Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány abból a közel 4,8 milliárd forintos állami támogatásból, amelyet 2025 végén kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától. A fennmaradó összeg felhasználásának tételes elszámolása még folyamatban van, az alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás pedig már megindult.
VG
2026.09.21, 19:08

4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a dr. Kőnig Róbert által alapított alapítvány. Az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány – együttműködve az állami szervekkel – most mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a 2025 végén számára megítélt közel 4,8 milliárd forintos támogatásból. A fennmaradó összeg felhasználásának tételes elszámolása még folyamatban van. Az alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás megindult – írja Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a dr. Kőnig Róbert által alapított alapítvány
4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a dr. Kőnig Róbert által alapított alapítvány/Fotó: Hegedüs Róbert

Az alapítvány célja az egészségértés és a pácienstájékoztatás fejlesztése volt

Dr. Kőnig Róbertet Orbán Viktor 2025. március 19-től nevezte ki a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá. Még ugyanabban az évben, 2025 novemberében létrehozta az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítványt, amely 2025 végén összesen 4 796 648 000 forint állami támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

Az alapítvány deklarált célja:

  • az egészségértés 
  • és a pácienstájékoztatás fejlesztése volt. 

Hegedűs Zsolt kiemelte bejegyzésében:

Az alapítvány első nagy projektjeként egy mesterséges intelligencián alapuló pácienstájékoztatási megoldás fejlesztését jelölte meg. Dr. Kőnig Róbert 2026 májusában együttműködően azt közölte, hogy a támogatásnak addig csak kisebb részét használták fel, és az alapítvány a teljes összeggel tételesen elszámol.

A közel 4,8 milliárd forintos támogatás nyilvánosságra kerülése után a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége is kritikát fogalmazott meg a támogatási rendszerrel kapcsolatban. A szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben az újonnan létrehozott alapítvány jelentős állami forráshoz jutott, számos, régóta működő betegszervezet komoly forráshiánnyal küzd.

Az alapítvány most mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államháztartásnak

Az eredetileg megítélt támogatás és a visszafizetett összeg közötti különbség hozzávetőleg 496,6 millió forint. A felhasznált összeggel kapcsolatban a korábban vállalt tételes elszámolás lezárása még szükséges, az elszámolás folyamatban van.

„Az egészségügyi célú közpénzek felhasználásánál alapvető követelmény a szakmai egyeztetés, az átláthatóság és az elszámoltathatóság. A fel nem használt közpénzeknek vissza kell kerülniük a költségvetésbe, a felhasznált összegekről pedig pontos és ellenőrizhető elszámolásnak kell készülnie" – hívta fel a figyelmet. 

Az egészségügyi miniszter hozzátette: Ugyanezen elvek mentén döntöttünk korábban a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány megszüntetéséről is. Az alapítványt 2019-ben hozta létre az akkori kormány, kuratóriumát éveken át Kásler Miklós vezette. Az alapítvány működésére és feladatainak ellátására összesen mintegy 2,25 milliárd forint költségvetési forrást biztosítottak.

Az Állami Számvevőszék 2025-ben ellenőrizte az alapítvány gazdálkodását és az államháztartásból származó támogatások felhasználását. A szervezet működésének és gazdálkodásának teljes körű átvilágítását követően 2026 augusztusában bejelentettük, hogy az alapítványt megszüntetjük.

A cél mindkét esetben ugyanaz: az egészségügyre szánt közpénzek átláthatóan, szakmailag indokolt módon és valóban a betegek érdekében hasznosuljanak.

„Folytatjuk a megkezdett munkát. Minden szakmailag indokolatlan vagy túlárazott kiszervezéssel, korrupcióval, összeférhetetlenséggel és közpénzekkel kapcsolatos visszaéléssel szemben zéró toleranciát alkalmazunk" – zárta bejegyzését Hegedűs Zsolt.

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