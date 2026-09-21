Hegedűs Zsolt: 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak Kőnig Róbert alapítványa

4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a dr. Kőnig Róbert által alapított alapítvány. Az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány – együttműködve az állami szervekkel – most mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a 2025 végén számára megítélt közel 4,8 milliárd forintos támogatásból. A fennmaradó összeg felhasználásának tételes elszámolása még folyamatban van. Az alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás megindult – írja Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a dr. Kőnig Róbert által alapított alapítvány/Fotó: Hegedüs Róbert

Az alapítvány célja az egészségértés és a pácienstájékoztatás fejlesztése volt

Dr. Kőnig Róbertet Orbán Viktor 2025. március 19-től nevezte ki a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá. Még ugyanabban az évben, 2025 novemberében létrehozta az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítványt, amely 2025 végén összesen 4 796 648 000 forint állami támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

Az alapítvány deklarált célja:

az egészségértés

és a pácienstájékoztatás fejlesztése volt.

Hegedűs Zsolt kiemelte bejegyzésében:

Az alapítvány első nagy projektjeként egy mesterséges intelligencián alapuló pácienstájékoztatási megoldás fejlesztését jelölte meg. Dr. Kőnig Róbert 2026 májusában együttműködően azt közölte, hogy a támogatásnak addig csak kisebb részét használták fel, és az alapítvány a teljes összeggel tételesen elszámol.

A közel 4,8 milliárd forintos támogatás nyilvánosságra kerülése után a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége is kritikát fogalmazott meg a támogatási rendszerrel kapcsolatban. A szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben az újonnan létrehozott alapítvány jelentős állami forráshoz jutott, számos, régóta működő betegszervezet komoly forráshiánnyal küzd.

Az alapítvány most mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államháztartásnak

Az eredetileg megítélt támogatás és a visszafizetett összeg közötti különbség hozzávetőleg 496,6 millió forint. A felhasznált összeggel kapcsolatban a korábban vállalt tételes elszámolás lezárása még szükséges, az elszámolás folyamatban van.