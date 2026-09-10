Államadósság: a történelmi költségvetési hiány után idén már szinte biztosan elbukja az adósság elleni harcot Kármán András
Tovább emelkedett a magyar államadósság 2026 első felében, ezzel június végére elérve a GDP 75,1 százalékát. A Magyar Nemzeti Bank friss adatsora szerint ezzel már a második negyedév végére teljesítette Magyarország azt az adósságrátát, amelyet az Európai Bizottság korábban 2026 egészére prognosztizált. A nominális adósság fél év alatt csaknem 3 ezermilliárd forinttal nőtt, a módosított költségvetés pedig év végére már 77,5 százalékos rátával számol.
Már júniusra összejött az az államadósság-szint, amit az Európai Bizottság csak az év végére jósolt
A bruttó, konszolidált államadósság 2026 második negyedévének végén 67 815 milliárd forintot tett ki az MNB adatai szerint. Tavaly év végén még csak 64 913 milliárd forint, illetve 74,6 százalék volt a két mutató, így fél év alatt 2902 milliárd forinttal, mintegy 4,5 százalékkal nőtt az államadósság nominális összege, a ráta pedig 0,5 százalékponttal emelkedett.
A júniusi adat azért különösen érdekes, mert az Európai Bizottság májusban közzétett tavaszi gazdasági előrejelzése éppen 75,1 százalékos államadósság-rátát várt Magyarországon 2026 végére.
Az évközi és az év végi adatokat óvatosan kell összevetni, hiszen az adósságrátát
- a finanszírozási műveletek,
- a likviditási tartalékok,
- a nominális GDP
- és a devizaárfolyamok
is mozgathatják. Ellenben most az látszik, hogy a hazai költségvetési terv időközben jelentősen romlott, hiszen a 2026-os büdzsét eredetileg még 4218,5 milliárd forintos pénzforgalmi hiánnyal és 3,7 százalékos ESA-deficittel tervezték. A módosításban azonban a pénzforgalmi hiánycél már 7230 milliárd forint, az uniós módszertan szerinti deficit pedig 7,5 százalék.
Egy területen már biztos, hogy történelemt írt Kármán András
Az Európai Bizottság ennél valamivel kedvezőbb, 6,2 százalékos hiányt vár 2026-ra, jövőre pedig 5,8 százalékkal számol. A prognózis ugyanakkor figyelmeztet a magas kamatkiadásokra is, melyek az adósság növekedésének ütemét szintén felfele hajtják.
Az augusztusi költségvetési adatok alapján ráadásul tovább növekedett a finanszírozási igény, ugyanis az államháztartás központi alrendszere egyetlen hónap alatt 2311,2 milliárd forintos hiányt termelt, nyolc hónap után pedig a pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárdot.
A Pénzügyminisztérium szerint a kiugrást döntően az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozta, tájékoztatásuk szerint az RRF-hez kapcsolódó kiadások 2186,9 milliárd forinttal rontották az egyenleget. A tárca jelezte egyúttal, hogy a kapcsolódó uniós bevételek jelentős részét decemberre várja, azaz ekkor érkezhet meg a zárolt uniós források egy része a büdzsébe.
A kormány érzékelve, hogy fejére nőhet a hiány, elődje szüntelen kárhoztatása mellett mintegy 400 milliárd forintnyi mérlegjavító intézkedést jelentett be, az év hátralévő részére pedig további 300 milliárd forintos megtakarítást vár a különböző koncessziók és nagyberuházások "felülvizsgálatától".
Jelentősen nőtt Magyarország kitettsége a külföldi intézményi befektetők felé
Közben jelentősen átalakult a finanszírozás szerkezete is, ugyanis a Századvég kimutatása szerint az ország külföldi kitettsége március végétől június végéig 1960 milliárd forinttal, 9518 milliárd forintra emelkedett, azaz majd 10 ezermilliárdra rúg már a külföldi befektetők kezében lévő, forintban denominált államadósság, miközben a másodpiaci állampapírhozamok 108–214 bázisponttal mérséklődtek.
A külföldi befektetők növekvő szerepe a költségvetés parlamenti vitájában is előkerült, melyben Bencsik János, az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának fideszes elnöke figyelmezetett:
az Államadósság Kezelő Központ el kezdte leépíteni a lakossági állampapírok részarányát, és nagyobb szerepet ad a külföldi intézményi befektetők által jegyzett kötvényeknek és a hiteleknek.
Bencsik a költségvetési folyamatok újkeletű tendenciát lengyel mintának nevezve úgy értékelte, noha az új finanszírozási szerkezet ugyan olcsóbb forrást hozhat, ám egyben növeli is Magyarország külső pénzügyi és árfolyamkitettségét is. A bizottság elnöke parlamenti felszólalásában úgy számolt, hogy az állami kamatkiadások 2026-ban a GDP 4–4,5 százalékát, nagyságrendileg 4000 milliárd forintot érhetnek el.
A szólamok ellenére a kormány meggyengítette a költségvetési stabilitást szolgáló garanciákat
Az adósságpálya módosításának szándékát már előre jelezhette egy fontos jogszabályváltozás. Néhány héttel a 2026-os költségvetés átírása előtt kiszélesítették annak a gazdasági helyzetnek a törvényi meghatározását, amelyben el lehet térni az Alaptörvény adósságcsökkentési főszabályától.
Az Alaptörvény szerint amíg az államadósság meghaladja a GDP 50 százalékát, olyan költségvetést kell elfogadni, amely csökkenti az adósság GDP-hez viszonyított arányát. Ettől azonban a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén lehet eltérni.
Korábban ehhez az éves reál-GDP csökkenése kellett, ám a módosított Stabilitási törvény már azt az esetet is tartós és jelentős visszaesésnek minősíti, amikor a GDP reálértéke a megelőző három évben összességében nem emelkedett egy százalékot meghaladó mértékben.
Erre reagálva Bencsik János a költségvetés módosításának általános vitájában rámutatott: az elmúlt hónapokban meggyengítették a költségvetési stabilitást szolgáló garanciákat és lazítottak az adósságszabályon is. A Költségvetési Tanács vétójogának megszüntetését az ellenzéki képviselő pedig a magyar gazdasági önállóság felszámolása felé tett első lépésként értékelte.
A költségvetési bizottság elnöke az államadósságra vonatkozó szabályok fellazitásának bizonyítékát látja abban is, hogy a 2026-os büdzsé módosított tervezetében az eredeti 72,3 százalékos GDP-arányos államadósság helyett már 77,5 százalék szerepel, ami a 2025 végi 74,6 százalékhoz képest igen jelentős, 2,9 százalékpontos növekedés.