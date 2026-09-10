Államadósság: a történelmi költségvetési hiány után idén már szinte biztosan elbukja az adósság elleni harcot Kármán András

Tovább emelkedett a magyar államadósság 2026 első felében, ezzel június végére elérve a GDP 75,1 százalékát. A Magyar Nemzeti Bank friss adatsora szerint ezzel már a második negyedév végére teljesítette Magyarország azt az adósságrátát, amelyet az Európai Bizottság korábban 2026 egészére prognosztizált. A nominális adósság fél év alatt csaknem 3 ezermilliárd forinttal nőtt, a módosított költségvetés pedig év végére már 77,5 százalékos rátával számol.

Bencsik János: az Államadósság Kezelő Központ egyre nagyobb szerepet ad a külföldi intézményi befektetők által jegyzett kötvényeknek, valamint a hiteleknek./ Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Már júniusra összejött az az államadósság-szint, amit az Európai Bizottság csak az év végére jósolt

A bruttó, konszolidált államadósság 2026 második negyedévének végén 67 815 milliárd forintot tett ki az MNB adatai szerint. Tavaly év végén még csak 64 913 milliárd forint, illetve 74,6 százalék volt a két mutató, így fél év alatt 2902 milliárd forinttal, mintegy 4,5 százalékkal nőtt az államadósság nominális összege, a ráta pedig 0,5 százalékponttal emelkedett.

A júniusi adat azért különösen érdekes, mert az Európai Bizottság májusban közzétett tavaszi gazdasági előrejelzése éppen 75,1 százalékos államadósság-rátát várt Magyarországon 2026 végére.

Az évközi és az év végi adatokat óvatosan kell összevetni, hiszen az adósságrátát

a finanszírozási műveletek,

a likviditási tartalékok,

a nominális GDP

és a devizaárfolyamok

is mozgathatják. Ellenben most az látszik, hogy a hazai költségvetési terv időközben jelentősen romlott, hiszen a 2026-os büdzsét eredetileg még 4218,5 milliárd forintos pénzforgalmi hiánnyal és 3,7 százalékos ESA-deficittel tervezték. A módosításban azonban a pénzforgalmi hiánycél már 7230 milliárd forint, az uniós módszertan szerinti deficit pedig 7,5 százalék.

Egy területen már biztos, hogy történelemt írt Kármán András

Az Európai Bizottság ennél valamivel kedvezőbb, 6,2 százalékos hiányt vár 2026-ra, jövőre pedig 5,8 százalékkal számol. A prognózis ugyanakkor figyelmeztet a magas kamatkiadásokra is, melyek az adósság növekedésének ütemét szintén felfele hajtják.

Az augusztusi költségvetési adatok alapján ráadásul tovább növekedett a finanszírozási igény, ugyanis az államháztartás központi alrendszere egyetlen hónap alatt 2311,2 milliárd forintos hiányt termelt, nyolc hónap után pedig a pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárdot.

A Pénzügyminisztérium szerint a kiugrást döntően az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozta, tájékoztatásuk szerint az RRF-hez kapcsolódó kiadások 2186,9 milliárd forinttal rontották az egyenleget. A tárca jelezte egyúttal, hogy a kapcsolódó uniós bevételek jelentős részét decemberre várja, azaz ekkor érkezhet meg a zárolt uniós források egy része a büdzsébe.