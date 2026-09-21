Eldőlt, kit jelöl legfőbb ügyésznek az államfő – hétfőn a parlament elé áll Baka András
Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek Baka András államfő – közölte vasárnap a Sándor-palota.
A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök az alaptörvényben rögzített kötelezettségének tett eleget, amikor az Országgyűlés elé terjesztette javaslatát. A köztársasági elnök a lehetséges jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően jutott arra a következtetésre, hogy Szathmáry Zoltán a legalkalmasabb az ügyészi szervezet vezetésére.
Az Országgyűlés dönt a jelöltről
A jelöléssel ugyanakkor még nem dőlt el, ki lesz az új legfőbb ügyész. A Sándor-palota hangsúlyozta, hogy Szathmáry Zoltán megválasztásáról az Országgyűlésnek kell határoznia, így a döntés felelőssége immár a parlamenté.
A közleményből nem derült ki, mikor kerülhet sor a jelölt meghallgatására, illetve az országgyűlési szavazásra.
Az államfő felszólal a parlamentben
A Sándor-palota ezzel egy időben azt is bejelentette, hogy Baka András napirend előtt felszólal az Országgyűlés hétfői ülésén. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy az államfő beszédének középpontjában a legfőbb ügyészi jelölés áll-e, vagy más kérdéseket is érinteni fog.
Kiberbiztonsággal is foglalkozott a jelölt
Szathmáry Zoltán korábban a Miskolci Városi Ügyészségen dolgozott, majd fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettesként folytatta pályáját. Később a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának vezetésével bízták meg megbízott főosztályvezető ügyészként. Kutatói munkájának középpontjában
- az információs társadalom,
- a kiberbűnözés,
- a hackelés és a számítástechnikai bűncselekmények,
- valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai állnak,
ezekben a témákban több könyvet, tanulmányt és szakcikket is publikált.