Eldőlt, kit jelöl legfőbb ügyésznek az államfő – hétfőn a parlament elé áll Baka András

Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek Baka András államfő – közölte vasárnap a Sándor-palota.

Baka András államfő felszólal a parlamentben hétfőn / Fotó: Sándor-palota / Facebook

A tájékoztatás szerint a köztársasági elnök az alaptörvényben rögzített kötelezettségének tett eleget, amikor az Országgyűlés elé terjesztette javaslatát. A köztársasági elnök a lehetséges jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően jutott arra a következtetésre, hogy Szathmáry Zoltán a legalkalmasabb az ügyészi szervezet vezetésére.

Az Országgyűlés dönt a jelöltről

A jelöléssel ugyanakkor még nem dőlt el, ki lesz az új legfőbb ügyész. A Sándor-palota hangsúlyozta, hogy Szathmáry Zoltán megválasztásáról az Országgyűlésnek kell határoznia, így a döntés felelőssége immár a parlamenté.

A közleményből nem derült ki, mikor kerülhet sor a jelölt meghallgatására, illetve az országgyűlési szavazásra.

Az államfő felszólal a parlamentben

A Sándor-palota ezzel egy időben azt is bejelentette, hogy Baka András napirend előtt felszólal az Országgyűlés hétfői ülésén. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy az államfő beszédének középpontjában a legfőbb ügyészi jelölés áll-e, vagy más kérdéseket is érinteni fog.

Kiberbiztonsággal is foglalkozott a jelölt

Szathmáry Zoltán korábban a Miskolci Városi Ügyészségen dolgozott, majd fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettesként folytatta pályáját. Később a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának vezetésével bízták meg megbízott főosztályvezető ügyészként. Kutatói munkájának középpontjában

az információs társadalom,

a kiberbűnözés,

a hackelés és a számítástechnikai bűncselekmények,

valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai állnak,

ezekben a témákban több könyvet, tanulmányt és szakcikket is publikált.