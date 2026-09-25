Ennyi volt, elégett 120 millió forint közpénz: Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenzője kapta az államtól – most végleg bebukott a vállalkozása
A Szabadszínész, amelyet Lengyel Tamás és Gosztonyi Csaba hozott létre, befejezte működését. Az alapítók erről a platform Facebook-oldalán tettek bejelentést. A szolgáltatást eredetileg azért jött létre, hogy a színészek, alkotók, produkciók és megrendelők egy átlátható, és szakmai alapokon működő piactéren találhassanak egymásra.
A vállalkozás ötlete évekkel ezelőtt született meg, az elinduláshoz szükséges kezdőtőke egy részét Lengyel Tamás a Jászai Mari-díjának 975 ezer forintos pénzjutalmából finanszírozta. Később a főként startupokba, valamint kis- és középvállalkozásokba fektető, állami hátterű Hiventures is beszállt a projektbe. A Szabadszínész egy reklámkampányában a Noár mozgalom alapítója Molnár Áron is részt vett.
Véget ért a részben állami finanszírozású Szabadszínész története
Lengyel Tamás 2017-ben a a Vígszínház elhagyása után szabadúszóként szembesült azzal, mennyire nehezen találnak a színészek munkalehetőséget, miközben a produkciók folyamatosan szereplőket keresnek. A művész ebben az évben Jászai Mari-díjat kapott, amelyhez 975 ezer forintos pénzjutalom járt. Később a teljes összeget a Szabadszínész alapjaként szolgáló adatbázis fejlesztésére fordította, Gosztonyi Csaba pedig reklámszakmai tapasztalataival és vállalkozói hátterével segítette a projektet.
Mintegy kétéves előkészítés és 8 millió forint befektetése után elkészült a platform. A modell lényege az volt, hogy a folyamatosan frissülő adatbázisban a színészek saját profilokat hozhattak létre, majd próbafelvételeket tölthettek fel, amelyek segítségével a produkciók megtalálhatták a számukra megfelelő szereplőket.
A platform fontos újítása volt, hogy nem csupán listázta a művészeket, de azt is képes volt nyomon követni, hogy ki mikor elérhető és milyen munkára jelentkezhet. A Szabadszínész indulásának kezdetén nagyjából 800 felhasználó regisztrált a felületre.
Az eredeti tervek szerint a vállalkozás egy regionális projekt lett volna. A Szabadszínészt Romániában, Lengyelországban és Csehországban is el akarták indítani, Magyarországon pedig a vidéki színészeket is be akarták vonni. Az üzleti modell lényege a havidíj volt.
A színészek előfizetési díja havonta nagyjából 1000 forint lesz, a produkciók a tervek szerint havonta 40 ezer forintért használhatják majd a platformot, de természetesen éves előfizetést is választhatnak
− számolt be korábban Gosztonyi Csaba a csapat terveiről a Forbesnak.
A projektbe az állami hátterű Hiventures kockázatitőke-alapkezelő is beszállt, méghozzá 120 millió forinttal. Ezt követően a tulajdonosi szerkezet átalakult: Lengyel Tamás 32,5 százalékot, Gosztonyi Csaba szintén 32,5 százalékot, a Hiventures által kezelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap pedig 35 százalékot birtokolt.
Aztán jött a járvány
A vállalkozást rosszul érintette a koronavírus-járvány, aminek következtében a film- és kulturális piac szinte teljesen leállt. Lengyel Tamás ekkor egy interjúban arról beszélt, hogy először a nullszaldós működésig szeretnének eljutni, és csak utána döntenének a hosszú távú tervekről. Az üzleti modellhez is hozzányúltak: a produkciók számára ingyenessé tették a hirdetések feladását, és minden felhasználó szabadon hozzáférhetett a munkalehetőségekhez. A platform castingokra felkészítő tréningekkel és más szakmai képzésekkel is bővítette szolgáltatásait, hogy új bevételi forrásokhoz jusson.
2020-ban elindult a Szabad a produkció nevű kezdeményezés is, amelynek segítségével a művészek fizetős online tartalmakat tehettek közzé. Ehhez Molnár Áron, a Noár mozgalom alapítója is csatlakozott, aki korábban már részt vett a platform egyik reklámkampányában is.
Lengyel Tamás és Molnár Áron kapcsolata azonban ennél régebbre nyúlik vissza. A két színész a a Vígszínházban ismerkedett meg, amikor Lengyel Tamás csatlakozott a társulathoz. Később pedig mindketten részt vettek a Loupe Színházi Társulás megalapításában, akik rendszeresen kritizálták Orbán Viktor kormányának politikáját.
Veszteséges lett a vállalkozás
A pénzügyi adatokból kiderül, hogy a várt áttörés nem történt meg. 2023-ban mindössze 4,4 millió forint volt a társaság árbevétele, és ez a végelszámolásig tovább csökkent. A vállalkozás az utolsó négy üzleti évében rendre veszteséget termelt − írta meg a Forbes
A cég végül megszűnt. A vagyonfelosztás szerint mindössze 138 500 forint maradt a társaságban, és ez az összeg a Hiventureshöz került, tehát a 120 millió forintos állami befektetés tulajdonképpen eltűnt.
A működés megszüntetéséről szóló alapítói közlemény alapítói közlemény nem nevezi meg a konkrét okot, ami a Szabadszínész bukásához vezetett. Lengyel Tamás a Forbesnak adott interjújában a projektből levont szakmai tapasztalatok fontosságát hangsúlyozta. Véleménye szerint továbbra is szükség lenne Magyarországon egy független, átlátható szakmai adatbázisra, amely nem a castingügynökségekkel versenyezne, hanem azok munkáját is segítené.
A színész szerint az utóbbi évek során világossá vált számukra, hogy művészek egy része nem pusztán álláskereső felületet szeretne. Sok felhasználó szakmai képviseletet, segítséget, menedzsmentet és valamiféle érdekközösséget is keresett. Az alapítók szerint ebből az következik, hogy leginkább professzionális színészmenedzsmentre lenne szükség.