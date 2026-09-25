Ennyi volt, elégett 120 millió forint közpénz: Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenzője kapta az államtól – most végleg bebukott a vállalkozása

A Szabadszínész, amelyet Lengyel Tamás és Gosztonyi Csaba hozott létre, befejezte működését. Az alapítók erről a platform Facebook-oldalán tettek bejelentést. A szolgáltatást eredetileg azért jött létre, hogy a színészek, alkotók, produkciók és megrendelők egy átlátható, és szakmai alapokon működő piactéren találhassanak egymásra.

Molnár Áron is részt vett a részben állami finanszírozású Szabadszínész egy reklámkampányában / Fotó: AFP

A vállalkozás ötlete évekkel ezelőtt született meg, az elinduláshoz szükséges kezdőtőke egy részét Lengyel Tamás a Jászai Mari-díjának 975 ezer forintos pénzjutalmából finanszírozta. Később a főként startupokba, valamint kis- és középvállalkozásokba fektető, állami hátterű Hiventures is beszállt a projektbe. A Szabadszínész egy reklámkampányában a Noár mozgalom alapítója Molnár Áron is részt vett.

Véget ért a részben állami finanszírozású Szabadszínész története

Lengyel Tamás 2017-ben a a Vígszínház elhagyása után szabadúszóként szembesült azzal, mennyire nehezen találnak a színészek munkalehetőséget, miközben a produkciók folyamatosan szereplőket keresnek. A művész ebben az évben Jászai Mari-díjat kapott, amelyhez 975 ezer forintos pénzjutalom járt. Később a teljes összeget a Szabadszínész alapjaként szolgáló adatbázis fejlesztésére fordította, Gosztonyi Csaba pedig reklámszakmai tapasztalataival és vállalkozói hátterével segítette a projektet.

Mintegy kétéves előkészítés és 8 millió forint befektetése után elkészült a platform. A modell lényege az volt, hogy a folyamatosan frissülő adatbázisban a színészek saját profilokat hozhattak létre, majd próbafelvételeket tölthettek fel, amelyek segítségével a produkciók megtalálhatták a számukra megfelelő szereplőket.

A platform fontos újítása volt, hogy nem csupán listázta a művészeket, de azt is képes volt nyomon követni, hogy ki mikor elérhető és milyen munkára jelentkezhet. A Szabadszínész indulásának kezdetén nagyjából 800 felhasználó regisztrált a felületre.

Az eredeti tervek szerint a vállalkozás egy regionális projekt lett volna. A Szabadszínészt Romániában, Lengyelországban és Csehországban is el akarták indítani, Magyarországon pedig a vidéki színészeket is be akarták vonni. Az üzleti modell lényege a havidíj volt.

A színészek előfizetési díja havonta nagyjából 1000 forint lesz, a produkciók a tervek szerint havonta 40 ezer forintért használhatják majd a platformot, de természetesen éves előfizetést is választhatnak

− számolt be korábban Gosztonyi Csaba a csapat terveiről a Forbesnak.