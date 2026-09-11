Megőrülnek az amerikaiak, ha meglátják, mit mondott az ÁKK főnöke a magyar állampapírról

Az euróövezeti csatlakozás terve látványosan átárazta a magyar állampapírpiacot, de az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezetője szerint a folyamatnak még csak nagyjából a felénél járunk. Tardos Gergely úgy számol, hogy a hosszú távú magyar állampapír-hozamok további 150–250 bázisponttal süllyedhetnek, a tízéves papírok esetében pedig akár a 4 százalék körüli szint is elérhetővé válhat. Ezt pont akkor mondta, amikor a tengerentúlon pánik kezd kialakulni a 10-éves amerikai papírok értékvesztése miatt – helycsere következik a hozamokban?

A magyar tízéves forintállampapír hozama a márciusi csúcshoz képest több mint 2 százalékponttal esett / Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Az euróbevezetés ígérete jelentősen vonzóbbá teszi a magyar állampapírokat

A magyar tízéves forintállampapír hozama a márciusi csúcshoz képest több mint 2 százalékponttal esett, ami Magyar Péter áprilisi választási győzelme után gyorsult fel, miután az új miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Magyarországot az euróövezeti csatlakozás felé kívánja vinni. Az Orbán-kormány utolsó időszakában a magyar tízéves finanszírozási költség még 7 százalék fölött járt, nagyjából a román hozamokkal egy szinten – írja a Blommberg.

Azóta jelentősen átalakult a kép: Magyarország az e heti nemzetközi kötvénypiaci turbulenciába már 5,5 százalék körüli tízéves hozammal érkezett, ami a magasabb hitelminősítéssel rendelkező Lengyelország szintjénél is alacsonyabb.

Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója pénteken, a 64. Közgazdász Vándorgyűlésen arról beszélt, hogy innen további jelentős hozamcsökkenés következhet. „Magyarország hosszú hozamai az euróövezethez közeledve 4 százalék felé csökkenhetnek” – mondta.

Az ÁKK vezetőjének becslése szerint a hazai hosszú lejáratú állampapírok hozama további 150–250 bázisponttal mérséklődhet. Ez egyben azt jelenti, hogy az euróövezeti konvergencia által kiváltott hozamesésnek hozzávetőleg a fele már lezajlott, hasonló nagyságrendű mozgás azonban még hátravan.

A hozamok csökkenése közvetlenül érinti az állam finanszírozási költségeit, histen minél alacsonyabb kamat mellett tud új adósságot kibocsátani Magyarország, annál kisebb teher kerül a költségvetésre az új és a lejáró papírok refinanszírozásakor.