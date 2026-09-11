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ÁKK
euróbevezetés
állampapír

Megőrülnek az amerikaiak, ha meglátják, mit mondott az ÁKK főnöke a magyar állampapírról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lengyelországénál is alacsonyabb szintre került a magyar tízéves állampapír hozama, miután a magyar kormány komoly elköteleződését fejezte ki az euró bevezetése iránt. Tardos Gergely szerint a hosszú hozamok tovább ereszkedhetnek akár 4 százalék közelébe is, ráadásul a magyar állampapírok iránt új, hosszú távra tervező befektetők is megjelentek.
VG
2026.09.11, 17:00

Az euróövezeti csatlakozás terve látványosan átárazta a magyar állampapírpiacot, de az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezetője szerint a folyamatnak még csak nagyjából a felénél járunk. Tardos Gergely úgy számol, hogy a hosszú távú magyar állampapír-hozamok további 150–250 bázisponttal süllyedhetnek, a tízéves papírok esetében pedig akár a 4 százalék körüli szint is elérhetővé válhat. Ezt pont akkor mondta, amikor a tengerentúlon pánik kezd kialakulni a 10-éves amerikai papírok értékvesztése miatt – helycsere következik a hozamokban?

Budapest Magyar Államkincstár állampapír forgalmazás
A magyar tízéves forintállampapír hozama a márciusi csúcshoz képest több mint 2 százalékponttal esett / Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Az euróbevezetés ígérete jelentősen vonzóbbá teszi a magyar állampapírokat

A magyar tízéves forintállampapír hozama a márciusi csúcshoz képest több mint 2 százalékponttal esett, ami Magyar Péter áprilisi választási győzelme után gyorsult fel, miután az új miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Magyarországot az euróövezeti csatlakozás felé kívánja vinni. Az Orbán-kormány utolsó időszakában a magyar tízéves finanszírozási költség még 7 százalék fölött járt, nagyjából a román hozamokkal egy szinten – írja a Blommberg.

Azóta jelentősen átalakult a kép: Magyarország az e heti nemzetközi kötvénypiaci turbulenciába már 5,5 százalék körüli tízéves hozammal érkezett, ami a magasabb hitelminősítéssel rendelkező Lengyelország szintjénél is alacsonyabb.

Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója pénteken, a 64. Közgazdász Vándorgyűlésen arról beszélt, hogy innen további jelentős hozamcsökkenés következhet. „Magyarország hosszú hozamai az euróövezethez közeledve 4 százalék felé csökkenhetnek” – mondta.

Az ÁKK vezetőjének becslése szerint a hazai hosszú lejáratú állampapírok hozama további 150–250 bázisponttal mérséklődhet. Ez egyben azt jelenti, hogy az euróövezeti konvergencia által kiváltott hozamesésnek hozzávetőleg a fele már lezajlott, hasonló nagyságrendű mozgás azonban még hátravan.

A hozamok csökkenése közvetlenül érinti az állam finanszírozási költségeit, histen minél alacsonyabb kamat mellett tud új adósságot kibocsátani Magyarország, annál kisebb teher kerül a költségvetésre az új és a lejáró papírok refinanszírozásakor.

Az állami vagyonalapok megjelenése stabilabb keresletet teremthetnek

Tardos szerint az euróövezeti konvergencia egy bizonytalanabbá váló nemzetközi kötvénypiaci környezetben is komoly előnyt jelenthet Magyarországnak. A globális piaci sokkok rendszerint aránytalanul erősen érintik a kisebb feltörekvő gazdaságokat, a csatlakozási folyamat azonban tompíthatja ezeket a hatásokat.

Az ÁKK vezérigazgatója szerint a magyar hozamok akkor is érdemben csökkenhetnek, ha a nemzetközi turbulencia közben a fejlett, úgynevezett magpiacokon felfelé tolja a finanszírozási költségeket. A befektetők ugyanis egyre kisebb kockázatot árazhatnak a magyar eszközökbe, ahogy az ország közelebb kerül az euróövezethez.

Ennek első jelei már az állampapírok vásárlói körében is megjelentek. Tardos szerint a magyar kötvénykibocsátások szélesebb befektetői bázist vonzanak, és nőtt azoknak a hosszú távra tervező szereplőknek a súlya, amelyek korábban kevésbé voltak jelen a magyar piacon.

Közéjük tartoznak az állami vagyonalapok is. Megjelenésük azért lehet fontos az adósságkezelés számára, mert ezek a befektetők jellemzően hosszabb időtávban gondolkodnak, így stabilabb keresletet teremthetnek a magyar állampapírok iránt.

„Aggasztó időket élnek a kötvénypiacok”

Az óceán túlpartján közben egyre sötétebb a viharfelhők gyülekeznek, ugyanis, amint azt a Világgazdaság megírta: bár a kötvényhozamok emelkedése ellenére is hazánk egyelőre sziget a háborgó tengeren, de túlzás nélkül állíthatjuk, most az egész világ azt figyeli, mi történik az amerikai papírokkal.

A 10 éves amerikai államkötvény hozama ezen a héten csaknem 20 bázisponttal emelkedett, és közvetlenül a lélektanilag fontos 5 százalékos szint alatt nem sokkal kereskednek vele. Ez a szint ugyan vonzhatja azokat a befektetőket, akik az árfolyamesést vételi lehetőségként értékelik, ugyanakkor további eladási hullámot is kiválthat, amely átterjedhet a globális piacokra. 

A hozam pénteken 4,94 százalék körül alakult, ami 2023 óta a legmagasabb szint, és már közelít a 2007 óta nem látott csúcshoz.

A hozamok megugrásának hátterében az áll, hogy a kereskedőknek egyszerre kell számolniuk 

  • az egyre inkább emelkedő olajárakkal és azzal, hogy 
  • az infláció immár fél évtizede meghaladja a Federal Reserve célját. 

A pénteken megjelenő amerikai fogyasztóiár-index az elmúlt évek egyik legfontosabb adatközlése lehet, miközben a piac jelenleg nagyjából 70 százalékos valószínűséget áraz arra, hogy a Fed szeptember 16-i ülésén kamatot emel.

A 10 éves amerikai állampapír hozamának 5 százalékra emelkedése jelenleg inkább tűnik elkerülhetetlennek, mint egyszerű előrejelzésnek – mondta Padhraic Garvey, az ING Groep NV amerikai régióért felelős kutatási vezetője, hozzátéve: „aggasztó időket élnek a kötvénypiacok”.

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