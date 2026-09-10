Tülekedtek a magyar állampapírért, miközben Varga Mihály az euró bevezetéséről beszélt Kármán András orra előtt

Eddig sem volt kard-ki-kard Varga Mihály jegybankelnök és Kármán András között, az egri közgazdász vándorgyűlésen is mindketten az euró bevezetéséről beszéltek. Eközben állampapírt adott el a magyar és nemzetközi befektetőknek az ÁKK. Ha csak a nemzetközi előjeleket nézzük, azok nem kifejezetten voltak jók, a magyar aukció azonban mégis kiválóan sikerült.

Állampapír aukciót tartott az ÁKK, miközben a jegybankelnök és a pénzügyminiszter nem vesztek össze Egerben Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

„Állampapír: beleszerettek a magyar kötvényekbe, a világ legjobb szuverén befektetésének tartja a vezető vagyonkezelő – ország-világ előtt vallott a Schroders" – erről írt a Világgazdaság közvetlenül az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki aukciói előtt.

Korábban arról is jelentést tettünk, hogy a Citi elemzői szerint költségvetése állapota alapján Magyarország csak többéves késéssel, a 2035-ös évek közepére vezetheti be az eurót, és még korábban kételyeket fogalmazott meg a Goldman Sachs is.

Nem indokolatlan tehát figyelni, egy ponton nem fordul-e élesen sarkon az a két piaci trend, amelyet az új kormány euróígérete hozott: a forint erősödése és a magyar állampapírhozamok csökkenése. Különösen most,

amikor az energiaárak felszöknek,

a világban ennek megfelelően emelkedik az állampapírok hozama,

közeleg az igazság pillanata: amikor októberre Brüsszel elé tárja költségvetési kiigazítási terveit a Tisza-kormány,

és amikor az eurótervet megvitatni gyűlik Egerbe a magyar közgazdászelit.

Állampapír az aukción rossz előjelek mellett: ez lett az eredmény

Az előjelek nem voltak kifejezetten pozitívak: órákkal jártunk egy várt újabb EKB-kamatemelés előtt, a 10-éves német államkötvények pedig a szerdai aukción gyenge kereslet mellett 3,39 százalékos átlaghozamon keltek el – ilyen magas kamatköltséget nem láttak a Bundok 2009 óta, amikor pénzügyi válsággal küzdött a világ.

Ehhez képest a magyar aukción a felajánlott 25 milliárd forintnyi 2037/A-ra négy és félszeres túljegyzés érkezett, és az ÁKK 52 milliárdnyi papírt adott el végül.

Ebből 5,53 százalékos átlaghozam alakult ki. Ami még mindig 2,12 százalékponttal a sokkal jobb hitelminősítésű Bundok másodpiaci hozama felett van, de fontos tudnivaló, hogy az áprilisi választások előtti hetekben 4,3 százalékpont környékén is járt a különbség, és a szintén nagyon erős kereslet mellett zajlott egy héttel ezelőtti magyar aukción is még 2,32 százalékpont volt.