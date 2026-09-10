Megszólalt az ÁKK az állampapírokról: fontos kérdést tisztáztak a jövőt illetően, mindent visszavesznek –„nem látunk semmit bajt, folytatjuk!"

Aggodalmakat szülhetett a magyar lakossági állampapírok értékesítésének visszaesése, miközben egyre csökken a rajtuk kínált kamat. Az Államadósság Kezelő Központ most tisztázta: nem látnak semmi bajt, és folytatják a korábban kibocsátott magas kamatozású papírok visszaszerzését is, hogy csökkenjen az állam kamatköltsége.

Az állampapír veszített népszerűségéből, mert a kamatából is, de lehet hogy most megállj van Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Csütörtökön hatalmas kereslet mellett bonyolították le a 10-éves magyar államkötvények aukcióját, miközben az egri vándorgyűlésre sereglett közgazdászok – köztük Varga Mihály jegybankelnök és Kármán András pénzügy miniszter – az euró megígért bevezetését vitatták meg.

Ez azonban nem lakossági eladás volt: az aukciókon intézményi befektetők vesznek részt, és kulcsszerepet játszanak a külföldiek, akiknek a fantáziáját idén felgyújtotta a Tisza-kormány euróígérete.

Állampapír: a kamat nem eshet akármeddig, mert máshova fordul a lakosság

Az ÁKK lakossági értékesítésének heti adatai ezzel szemben azt mutatják, hogy visszaesett az eladott mennyiség, ami nem is csoda annak a fényében, hogy az értékesítés gerincét képező fix kamatozású FixMÁP az év elején még 7 százalékos kamattal kelt el, ami azóta fokozatosan 5,5 százalékra csökkent.

Az alacsonyabb kamat az állam számára örvendetes módon kisebb költséget jelent, a megtakarító háztartások számára azonban eljöhet egy olyan szint, amikor már másfajta befektetés felé fordulnak.

Az augusztusi hetekben átlagban 40 milliárd forint körüli volt a lakossági állampapírok értékesítése, ha kiigazítjuk az ingadozást, amit az hozott, hogy az augusztus 20-ai hét csonka volt, és az elmaradt vásárlást a rákövetkező héten bepótolták. A korábbi időszakra a 60 milliárd körüli eladások voltak a jellemzőek, vagyis a háztartások kereslete megcsappant.

Az ÁKK jelenti: nem fordult el tőle a lakosság

Az ÁKK még a csütörtöki aukciók előtt, szerdán közleményben adta hírül:

A lakossági állampapírok állománya augusztus végén névértéken 12 471 milliárd forintot tett ki.

"A visszavásárlási adatoktól eltekintve augusztus során a háztartások tulajdonában lévő lakossági állampapírok állománya 85 milliárd forinttal emelkedett,

és ezzel a lakossági állampapír-állomány alakulása továbbra is az ÁKK várakozásának, valamint a 2026-os finanszírozási tervnek megfelelő.

Értelmező lábjegyzet: ha a 40 milliárdos heti értékesítésből nem jön ki a 85 milliárd, az azért van, mert a háztartások nem csak vesznek állampapírt, hanem módjukban áll azt el is adni az ÁKK-nak – biztonságossága mellett ez a rugalmasság szól többek közt az állampapírok mellett.