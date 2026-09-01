Meghökkentő fordulat az álláspiacon: a CV már nem számít, a jogászok komoly bajban lesznek – van egy végzettség, amire hiénaként csapnak le a cégek

Fordulat körvonalazódik a magyar munkaerőpiacon, ugyanis miközben a cégek egyre több állást hirdetnek meg, a jelentkezők száma látványosan visszaesett. Ősszel tovább élénkülhet a toborzás, ám nem mindenhol lesz könnyű embert találni. Munkaerőpiaci szakértők szerint egyes szakmákban és térségekben ismét komoly verseny indulhat a munkavállalókért a hazai álláspiac több szegmensében.

Az álláspiac jelenleg kevesebb jogászra tart igényt, IT szakemberekből viszont rengeteg kell/Fotó: Shutterstock

A magyar munkaerőpiacon egyre erősebb az optimizmus, ez azonban egyelőre elsősorban a fogyasztói oldalon érzékelhető – jelezte a Világgazdaság megkeresésére a Profession.hu. A vállalati döntéshozók továbbra is óvatosak, bár a gazdasági környezet stabilizálódott az elmúlt időszakban, a kivárás még mindig meghatározó.

A társaság szakértői ugyanakkor arra számítanak, hogy a fogyasztói bizalom fokozatosan átszivárog a vállalati oldalra is, és egyre több cég nyit majd a növekedés felé. A nagyobb beruházásokat és létszámbővítéseket azonban – különösen az állami finanszírozású ágazatokban – még sokan elhalasztják. Az álláshirdetések számának növekedése már a lassan visszatérő bizalmat tükrözi, így az eddigi adatok alapján az év második felében a toborzási aktivitás további élénkülése várható – hangsúlyozta a Profession.hu.

Egyre több az állás, közben eltűnnek a jelentkezők

A számok már most jelentős változást mutatnak. A Profession.hu adatai szerint 2026 második negyedévében országosan 6,5 százalékkal nőtt a meghirdetett állások száma 2025 azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan azonban éppen az ellenkező irányba indult el a munkavállalói aktivitás, a jelentkezések száma országosan 18 százalékkal csökkent.

Budapesten 14 százalékkal kevesebb pályázatot adtak be a munkavállalók, mint egy évvel korábban. Területi bontásban minden régióban mérséklődött az aktivitás, a legnagyobb visszaesést

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mérték, ahol 34 százalékkal csökkent a jelentkezések száma,

csökkent a jelentkezések száma, Nógrádban 33 százalékos ,

, Veszprém vármegyében pedig 32 százalékos volt a visszaesés – ismertette a Profession.hu.

A korábban kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás tehát csillapodni látszik. Ha ez a tendencia a bővülő álláskínálattal párhuzamosan folytatódik, bizonyos szakmákban ismét élesedhet a verseny a megfelelő jelöltekért – emelték ki. Ez azt is jelentheti, hogy a munkáltatóknak ismét gyorsabban kell reagálniuk, és nagyobb jelentősége lesz annak, milyen ajánlattal próbálják megszerezni a megfelelő jelölteket.