Meghökkentő fordulat az álláspiacon: a CV már nem számít, a jogászok komoly bajban lesznek – van egy végzettség, amire hiénaként csapnak le a cégek
Fordulat körvonalazódik a magyar munkaerőpiacon, ugyanis miközben a cégek egyre több állást hirdetnek meg, a jelentkezők száma látványosan visszaesett. Ősszel tovább élénkülhet a toborzás, ám nem mindenhol lesz könnyű embert találni. Munkaerőpiaci szakértők szerint egyes szakmákban és térségekben ismét komoly verseny indulhat a munkavállalókért a hazai álláspiac több szegmensében.
A magyar munkaerőpiacon egyre erősebb az optimizmus, ez azonban egyelőre elsősorban a fogyasztói oldalon érzékelhető – jelezte a Világgazdaság megkeresésére a Profession.hu. A vállalati döntéshozók továbbra is óvatosak, bár a gazdasági környezet stabilizálódott az elmúlt időszakban, a kivárás még mindig meghatározó.
A társaság szakértői ugyanakkor arra számítanak, hogy a fogyasztói bizalom fokozatosan átszivárog a vállalati oldalra is, és egyre több cég nyit majd a növekedés felé. A nagyobb beruházásokat és létszámbővítéseket azonban – különösen az állami finanszírozású ágazatokban – még sokan elhalasztják. Az álláshirdetések számának növekedése már a lassan visszatérő bizalmat tükrözi, így az eddigi adatok alapján az év második felében a toborzási aktivitás további élénkülése várható – hangsúlyozta a Profession.hu.
Egyre több az állás, közben eltűnnek a jelentkezők
A számok már most jelentős változást mutatnak. A Profession.hu adatai szerint 2026 második negyedévében országosan 6,5 százalékkal nőtt a meghirdetett állások száma 2025 azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan azonban éppen az ellenkező irányba indult el a munkavállalói aktivitás, a jelentkezések száma országosan 18 százalékkal csökkent.
Budapesten 14 százalékkal kevesebb pályázatot adtak be a munkavállalók, mint egy évvel korábban. Területi bontásban minden régióban mérséklődött az aktivitás, a legnagyobb visszaesést
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mérték, ahol 34 százalékkal csökkent a jelentkezések száma,
- Nógrádban 33 százalékos,
- Veszprém vármegyében pedig 32 százalékos volt a visszaesés – ismertette a Profession.hu.
A korábban kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás tehát csillapodni látszik. Ha ez a tendencia a bővülő álláskínálattal párhuzamosan folytatódik, bizonyos szakmákban ismét élesedhet a verseny a megfelelő jelöltekért – emelték ki. Ez azt is jelentheti, hogy a munkáltatóknak ismét gyorsabban kell reagálniuk, és nagyobb jelentősége lesz annak, milyen ajánlattal próbálják megszerezni a megfelelő jelölteket.
Nem jön általános munkaerőhiány
A Jobtain ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar munkaerőpiac helyzetét félrevezető lenne egyszerűen munkaerőhiányként leírni. A hazai piacot jelenleg sem általános munkaerőhiány, sem általános túlkínálat nem jellemzi, hanem ennél jóval differenciáltabb helyzet alakult ki: a vállalatok célzottan keresnek, miközben számos munkakörben továbbra is a megfelelő jelöltek vannak jobb alkupozícióban – magyarázta a Jobtain.
A cégek ezért már nem általános létszámbővítésben gondolkodnak, elsősorban
- a termelés szempontjából kritikus pozíciók feltöltésére,
- a fluktuáció csökkentésére
- és a meglévő kapacitások stabilizálására koncentrálnak – hangsúlyozta a Jobtain.
A Jobtain 2026-os országos Kékgalléros Benchmark kutatása szerint:
a vállalatok 55 százalékánál a munkavállalók bérigénye jelenti az egyik legfontosabb toborzási korlátot, 39 százalékuk pedig a megfelelő szakmai tapasztalat hiányát nevezte problémának.
A magasabb fizetés azonban önmagában már nem feltétlenül oldja meg a munkaerőgondokat – emelte ki a Jobtain HR szolgáltató.
Fizikai munkakörökben egyre fontosabb
- a munkahely megközelíthetősége,
- a műszakrend,
- a céges buszjárat,
- a szállás,
- valamint a munkakör kiszámíthatósága.
Akár egy kedvezőtlen buszmenetrend vagy műszakbeosztás is jelentősen leszűkítheti azt a területet, ahonnan egy üzem reálisan munkavállalókat tud megszólítani – magyarázta a társaság.
Már nem feltétlenül az önéletrajz dönt
A munkaerőért folyó verseny a vállalatok elvárásait is átalakítja. Egyre kevésbé működik az a korábbi gyakorlat, hogy a munkáltató hosszú követelménylistát állít össze, majd megvárja az ideális jelöltet – jelezte a Jobtain. Ehelyett azt kell eldönteni, mely kompetenciák nélkülözhetetlenek már a munkába álláskor, és melyek taníthatók meg néhány hét vagy hónap alatt. A társaság kutatása szerint a vállalatok 59 százaléka már tudatosan keresi a jó tanulási potenciállal rendelkező munkavállalókat. Emiatt az álláshirdetésekben is egyre hangsúlyosabb a betanítás, a belső képzés és a fejlődési lehetőség – emelte ki a Jobtain.
A kékgalléros toborzás technikája is gyorsan változik. Sok munkakörnél már nem a hagyományos álláshirdetés a leghatékonyabb megoldás, hanem a belső ajánlási rendszer, a helyileg célzott közösségimédia-kampány vagy a mobiltelefonról néhány perc alatt elvégezhető jelentkezés – magyarázta a Jobtain.
Egy operátori állásnál már az is jelentős lemorzsolódást okozhat, ha önéletrajzot, hosszú regisztrációt vagy többoldalas adatlapot kérnek. A Jobtain tapasztalatai szerint sok esetben nem is feltétlenül a legjobb állásajánlat nyer, hanem az a munkáltató, amelyik a leggyorsabban válaszol a jelentkezőnek.
Az IT-ban és az egészségügyben már látványos a fordulat
Az egyes ágazatok között hatalmas különbségek alakultak ki. A Profession.hu adatai szerint az
- egészségügy és gyógyszeripar területén 96 százalékkal nőtt a meghirdetett állások száma éves összevetésben,
- az IT, programozás és fejlesztés kategóriában 88 százalékos volt az emelkedés,
- míg a fizikai, segéd- és betanított munkák esetében 19 százalékkal bővült az álláskínálat.
Drámai visszaesés van egyes területeken
Eközben vannak ágazatok, ahol alig keresnek munkaerőt:
- a vendéglátás, hotel és idegenforgalom területén 44 százalékkal zuhant a meghirdetett állások száma
- a jog és jogi tanácsadás kategóriában 38 százalékos,
- a cégvezetés és menedzsment területén pedig 17 százalékos visszaesést mértek – ismertette a Profession.hu.
Különösen érdekes az IT-piac helyzete. Miközben az álláshirdetések száma 88 százalékkal emelkedett, a jelentkezések mindössze 14 százalékkal nőttek. Az egészségügyben és gyógyszeriparban pedig közel kétszer annyi állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban, miközben a jelentkezések száma csupán 9 százalékkal emelkedett – emelte ki a Profession.hu. A társaság szerint éppen ezeken a területeken élesedhet ismét a munkáltatók közötti verseny.
Van munkás, csak nem feltétlenül ott, ahol szükség lenne rá
A fizikai munkakörökben más probléma rajzolódik ki. A Jobtain szerint operátori és egyszerűbb betanított munkakörökben sokszor lenne elérhető munkaerő, csak nem feltétlenül azon a településen vagy térségben, ahol a munkahely található. Magyarországon egyre gyakrabban földrajzi munkaerőhiánnyal találkoznak, egy nagyobb üzem közvetlen környezetében kimerülhet a munkaerő-tartalék, miközben 50-100 kilométerrel távolabb még lenne megszólítható munkavállalói kör – magyarázta a szolgáltató. Ilyenkor azonban a toborzás már közlekedési, mobilitási, esetenként szállásolási kérdéssé válik.
A szakképzett fizikai dolgozók esetében ennél is nehezebb a helyzet. Nehéz találni
- karbantartókat,
- villanyszerelőket,
- CNC- és gépkezelőket,
- minőségellenőröket,
- targoncavezetőket és más speciális gyártási szakembereket továbbra is nehéz találni – sorolta a Jobtain.
Szellemi munkakörökben
- a mérnökök, különösen a folyamat-, minőségügyi és automatizálási szakemberek,
- valamint az IT- és adatszakértők,
- pénzügyi-könyvelési specialisták
- és az AI-jal, digitalizációval, folyamatautomatizációval foglalkozó munkatársak iránt maradhat erős a kereslet.
Szeptemberben indulhat meg igazán a verseny
Az ősz hagyományosan aktívabb időszak a munkaerőpiacon, de idén sem várható, hogy minden ágazatban egyszerre kezdődjön jelentős létszámbővítés – válaszolta a Jobtain. Sokkal inkább célzott őszi toborzási hullámokra számítanak. A nyári szabadságolások és gyári leállások után a termelővállalatok ismét teljes kapacitással kezdenek működni, ekkor pedig láthatóvá válnak a nyáron kialakult létszámhiányok. Ha például egy üzemben egy műszakból 20-30 ember hiányzik, az szeptemberben már közvetlen termelési problémává válhat – magyarázta a társaság.
Ezzel párhuzamosan a logisztikai, raktározási, kereskedelmi és e-kereskedelmi vállalatok megkezdik a felkészülést az év végi időszakra, ami szintén növelheti a munkaerő-keresletet. A munkáltatók azonban továbbra is óvatosabbak, mint néhány évvel ezelőtt, és a létszámbővítést sokkal szorosabban kötik a konkrét megrendelésekhez és üzleti igényekhez – hangsúlyozta a Jobtain. Saját felmérésükben ugyanakkor 2026 második negyedévében a munkáltatók 35 százaléka már létszámbővítést tervezett, miközben csökkentést 17 százalék jelzett. A Profession.hu szintén arra számít, hogy az ősz elején aktívabbá válhatnak a vállalatok, de továbbra is megfontolt és célzott munkaerő-felvétel lesz jellemző. Elsősorban ott nyílhatnak új pozíciók, ahol közvetlen üzleti igény, növekedési lehetőség vagy nehezen pótolható szaktudás indokolja a felvételt – jelezte a társaság.
Nem a tömeges létszámbővítés jön az álláspiacon
A két munkaerőpiaci szereplő várakozásai tehát egy irányba mutatnak, ősszel élénkülhet a magyar álláspiac, de nem egy általános foglalkoztatási boom kezdődik. Általános, minden szektorra kiterjedő létszámbővülés helyett szerkezeti átrendeződés várható – hangsúlyozta a Jobtain. Egyes ágazatokban és térségekben növekedhet a foglalkoztatás, máshol viszont továbbra is a meglévő létszám megtartása lesz az elsődleges cél. A magyar munkaerőpiac egyik alapvető korlátja továbbra is a demográfiai helyzet – emelte ki a társaság. A foglalkoztatási tartalékok szűkülése különösen a nagy létszámigényű, műszakos termelésre épülő vállalatok számára jelent problémát. A hazai munkaerő bevonása és mobilizálása elsődleges, de bizonyos vállalati létszámigényeket kizárólag belföldi forrásból már nehéz biztosítani. Emiatt szigorúan szabályozott és ellenőrzött keretek között a külföldi munkavállalók foglalkoztatása hosszabb távon is kiegészítő lehetőség maradhat – magyarázta a Jobtain.
A Profession.hu pedig arra figyelmeztetett, ha tovább nő az álláskínálat, miközben a jelentkezési aktivitás csökken, egyes szakmákban ismét élesedhet a verseny a megfelelő jelöltekért. Az ősz nagy kérdése így már nem pusztán az lesz, hány új munkahely jelenik meg Magyarországon, hanem az is, hogy a cégek találnak-e rájuk megfelelő embert.