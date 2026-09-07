A hazai infrastruktúra lassan már megvan ahhoz, hogy az áruszállító-flották teljesen elektromossá váljanak – így áll át a Waberer’s és a Dachser

Most talál igazán egymásra a már jelentős hazai napenergia-kapacitás, a kiépülő energiatároló-park és az elektromos hajtású áruszállítás okos töltési megoldásokkal kombinált felhasználása. E szegmensben lát lehetőséget az Alteo csoporthoz tartozó Alte-Go Kft. is, amely 2020-ban lépett be az e-mobilitási szolgáltatás piacára. A lehetőséget az kínálja Sáreczky Richárd, a cég stratégiáért és üzletfejlesztésért felelős vezetője szerint, hogy miközben a legtöbb gyártó és logisztikai cég (jelen esetben közúti fuvarozó) már rendelkezik a telephelyén saját napelemmel, jellemzően még nem rendelkeznek energiatárolóval és flottájuk elektromos töltéséhez szükséges töltő infrastruktúrával. Az e-autó flottájuk általában napközben van úton, azaz éppen akkor, amikor a napelemek termelnek, így csak munka után, azokban az esti órákban töltik. Olyankor mem tudják kihasználni a saját maguk által megtermelt energiát és a hálózatról piaci áron kénytelenek tölteni. (Az áram azért drága a késő délutáni, esti órákban, mert a kínálat addigra leszűkül a naperőművek visszavonulásával, az esti villamosenergia-használat pedig magas, amit ilyenkor jellemzően importból lehet kielégíteni.)

Sáreczky Richárd a naperőmű-akkumulátor-töltő trió előnyeit ecsetelte: az Alte-Go ugrásra kész/Fotó: Alte-Go

Okos rendszerben kell működtetni az eszközöket

A megoldás kézenfekvőnek tűnik: a napelemmel már rendelkező, de annak teljes kapacitását kihasználni nem tudó cégeknek energiatárolókat és töltőket kell telepíteniük. Ha megfelelően összehangolják ezek működését és használatát, akkor a flottájuk járművei saját maguk által megtermelt áramot tölthetnének, mégpedig „ingyen”. Egy ilyen projekt azonban nem egyszerű, ám itt lépne a porondra szolgáltatásával az Alte-Go. Mint Sáreczky Richárd elmagyarázta, egy ilyen rendszerhez fel kell mérni a fő paramétereket, így

a saját termelésű villamos energia mennyiségét,

az adott telephely fogyasztását,

a többlet energiához szükséges energiatároló kapacitását,

a járműflotta nagyságát,

annak napon belül is változó villamosenergia-igényét,

a töltőpontok szükséges számát,

a töltés elvárt idejét.

Ezek után lehet meghatározni, hogy mindezek összehangolt működését feltételezve várhatóan mennyibe kerül a beruházás, mennyi idő alatt térülne meg, egyáltalán gazdaságosnak ígérkezik-e.